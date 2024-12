Balogh Botond 11-est hozott össze, kiütötte a Parmát a Roma

A magyar válogatott Balogh Botond hibázott a mérkőzés elején, és a tizenhatoson belül szabálytalankodott (VIDEÓ ITT!), így büntetőhöz jutottak a hazaiak, amit Paulo Dybala magabiztosan értékesített. Ezt követően nem kellett a második találatra sem sokat várni, alig öt perccel később ugyanis Alexis Saelemaekers került helyzetbe, amit ki is használt, így már a 15. perc előtt kétgólos volt a rómaiak előnye.

A fordulásig ugyan már többször nem talált be a tabellán így is mindössze 10. Roma, de a folytatásban sem változott a játék képe. A lefújásig ugyanis még háromszor sikerült bevennie a Romának a Parma kapuját, amely egyszerűen képtelen volt helyzeteket kialakítani, így továbbra is a kiesés ellen kell menekülnie.

SERIE A

17. FORDULÓ

Roma–Parma 5–0 (Dybala 8., 51. – az elsőt 11-esből, Saelemaekers 13., Parades 74. – 11-esből, Dovbik 83.)

KÉSŐBB

15.00: Venezia–Cagliari

18.00: Atalanta–Empoli

20.45: Monza–Juventus (Tv: Match4)

HÉTFŐ

18.30: Fiorentina–Udinese

20.45: Internazionale–Como

Szombaton játszották

Lecce–Lazio 1–2 (Morente 50., ill. Castellanos 45+3., Marusics 87.)

Genoa–Napoli 1–2 (Pinamonti 51., ill. Anguissa 15., Amir Rrahmani 23.)

Torino–Bologna 0–2 (Dallinga 71., Pobega 83.)

Pénteken játszották

Hellas Verona–Milan 0–1 (Reijnders 56.)