Olasz Kupa: McTominay is betalált, a Napoli ötöt vágott a Palermónak

A Napoli Cyril Ngonge duplájával már a 12. percben kétgólos előnyre tett szert a Palermo ellen, az első félidőben még Juan Jesus is betalált. A második félidő derekán David Neres is beköszönt, az 5–0-s végeredményt pedig a Manchester United korábbi játékosa, Scott McTominay állította be.

A másik mérkőzésen a Napolihoz hasonlóan a Monza is hárommal vezetett a szünetben a másodosztályú ellenfele ellen. A fordulás után Bresciának összejött a szépítés, de szorossá már nem tudta tenni a meccset – 3–1 a vége.

OLASZ KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Monza–Brescia (II.) 3–1 (Kirjakopulosz 5., Pessina 11., Caprani 40. – 11-esből, ill. Nuamah 68.)

Napoli–Palermo (II.) 5–0 (Ngonge 7., 12., Juan Jesus 42., Neres 70., McTominay 77.)