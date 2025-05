Tyson Fury Budapesten válaszolt a kérdésre – mikor tér vissza a ringbe….

„Budapest fantasztikus város. Az érkezésünk után jó volt kicsit körbenézni, lenyűgöző hely – nyilatkozta a szervezőknek a testvére, Tommy Fury pénteki, budapesti meccsére hazánkba érkező Tyson Fury. – A gála is nagyszerű, elég csak bepillantani. Tommy meccsén sok akcióra, lenyűgöző bunyóra számítok.”

„Gyerünk Tommy, zúzd össze” – üzente a testvérének Tyson Fury, aki tavaly veszítette el a veretlenségét az ukrán Olekszandr Uszikkal szemben, akitől hét hónapon belül kétszer is kikapott, majd bejelentette a visszavonulását. Most azonban arra a kérdésre is válaszolt, mikor tér vissza a ringbe…

„Soha” – mondta mosolyogva, de határozottan.

Mint arról beszámoltunk, Tyson Fury öccse, Tommy Fury pénteken egyhangú pontozással győzött a bosnyák Kenan Hanjalic ellen. Az esemény történelmi volt, mivel ez volt első olyan alkalom, amikor a TV2 Play streamingplatformon élőben közvetítettek egy bokszgáláról.