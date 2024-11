Csak néhány napig élt Mike Tyson rekordja

Hatalmas reklám és hírverés előzte meg Mike Tyson és Jake Paul pénteki mérkőzését, amelyet a volt világbajnok elveszített a Youtuberrel szemben. Sokkal kevesebb nyilvánosságot kapott viszont egy kedd esti bunyó, pedig sporttörténelmi visszatérésnek lehettek szemtanúi az érintettek.

A Tennessee államban lévő Nashville-ben csapott össze a WBC világszervezet korábbi bajnoka, Oliver McCall a bokszkörökben is kevésbé ismert Stacy Frazierrel. Az 59 éves McCall mögött hosszú pályafutás áll, 1985-ben csapott fel profinak, és 1994-ben Lennox Lewis legyőzésével elhódította a világbajnoki címet, amelyet következő év áprilisában Larry Holmes ellen meg is védett. 1995 szeptemberében azonban kikapott Frank Brunótól, és 1997-ben Lewistól is, amikor összecsaptak a szabadon maradt WBC világbajnoki övért.

McCall a Frazier elleni meccsével megdöntötte Mike Tyson rekordját, így ő lett minden idők legidősebb egykori világbajnoka, aki hivatalos meccsen bokszolt. Az öt év után újra ringbe szálló McCall több mint egy évvel idősebb, mint Tyson.

McCall a mérkőzés előtt elmondta, hogy teljesen más meccset fognak látni a nézők, mint pénteken, ahol Tyson igencsak alárendelt szerepet játszott. Az 59 éves ökölvívó több hete edz, ráadásul 2005 óta 25 meccséből tizenkilencet megnyert, és különböző regionális trófeákat is elhódított.

Frazier nem is tudta megállítani McCallt, aki a másodikban lezárta az eredetileg négymenetesre tervezett bunyót. A veterán bokszoló nem is akarja még abbahagyni, kihívná Jake Pault, hogy revánsot vegyen Mike Tysonért.

„Kiütném Jake Pault is, bárkire készen állok!”

A MÉRKŐZÉS ITT TEKINTHETŐ MEG TELJES EGÉSZÉBEN