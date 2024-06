Ökölvívás: Lakotár kikapott – három magyar vesz részt az olimpián

Bangkokban a héttagú magyar küldöttségből egyedüliként az áprilisban Európa-bajnoki bronzérmet nyert Lakotár Hanna jutott el a verseny zárónapjáig, miután a 32 között és a nyolcaddöntőben is nyerni tudott korábban.

A magyar öklöző Bangkokban eddig remekelt, az olimpiai indulásért viszont azzal az ír Jennifer Lehane-nal kellett összecsapnia, aki egy nappal korábban simán legyőzte a 2022-es Eb-győztes ukrán Anasztaszia Kovalcsukot.

A meccset a Lakotárnál fél fejjel alacsonyabb ír kezdte jobban, az első percben egyértelműen irányított és többször tisztán talált. A folytatásra aztán a kontrára berendezkedő magyar sportoló felvette a ritmust és nem egyszer jól indított bele az ír akcióiba. A szakasz összességében kiegyenlített küzdelmet hozott, amit a pontozás is érzékeltetett, ugyanis három bíró Lehane-t, kettő pedig Lakotárt látta jobbnak.

A második menetben Lakotár Hanna nem változtatott az addigi taktikáján, hagyta riválisát jönni, de ezúttal elmaradtak a pontos kontrák tőle, ráadásul kifejezetten sok tiszta találatot kapott. Az ír ökölvívó ebben a periódusban egyértelműen jobb volt, s a mivel ezt a pontozók is így látták, gyakorlatilag el is döntötte a kvóta sorsát, mivel az utolsó három perc előtt az ötből három bírónál is már két ponttal vezetett.

A zárószakaszban Lakotár mindent megpróbált, három percen át ment előre, de Lehane nagyon rutinosan tördelte a meccset, így nem alakulhatott ki folyamatos boksz, ami az írnek kedvezett. Jennifer Lehane végül egyhangú pontozással győzött és szerzett olimpiai kvótát.

Az utolsó kvalifikációs viadalon így kvóta nélkül maradt a magyar csapat, ugyanakkor a párizsi játékok boksztornáján így is hárman képviselik majd a magyar színeket, amire a 2012-es londoni olimpia óta nem volt példa.

A kvalifikációs sorozat első állomásán, a tavalyi Európa Játékokon Hámori Luca (66 kg) és Kovács Richárd (63,5 kg), a másodikon, idén Olaszországban pedig Akilov Pylyp (80 kg) szerzett kvótát.