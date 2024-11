A Dunába robbantott olimpiai bajnok

Kabos (Katz) Endre 1906. november 5-én született Nagyváradon, Berettyóújfalun nőtt fel, majd családjával Budapestre költözött, ott is érettségizett. Húszévesen lett a Vívó Athletikai Club tagja, civilben hét évig banktisztviselőként dolgozott, majd fiókvezető lett, 1932-ben pedig már megnyerte az első olimpiai válogatót. Los Angelesben egyéniben bronzérmes lett Jekelfalussy-Piller György és az olasz Gaudini mögött, csapatban pedig olimpiai bajnok. Három hónappal később a Sporthírlapban bejelentette, hogy visszavonul, elajándékozta a kardját, és közölte, hogy a vívás helyett gyümölcsexporttal kíván foglalkozni. Ehhez képest maradt a páston (Aschner Lipót, az UTE mecénása segített neki, így lett az Egyesült Izzó főtisztviselője, ezzel párhuzamosan pedig az Újpest vívója), az 1933-as Eb-n – csak 1937-től hívták világbajnokságnak a legnagyobb nemzetközi vívóversenyt – két aranyat nyert, 1934-ben ugyancsak duplázott, és az egyik favoritként utazott a berlini játékokra. Itt ellenállhatatlanul vívott, veretlenül, a három csoportkörből sorozatban 17 (!) győztes asszóval jutott be a kilences fináléba, kezdésnek legyőzte Gerevich Aladárt és Rajcsányi Lászlót, majd a következő öt csörtét is megnyerte – már 24 győzelemnél járt, amikor bizonyossá vált, hogy ő az egyéni olimpiai bajnok. Így aztán az utolsó, emiatt vesztes meccsét már fél vállról is vehette. Az olimpia után a visszavonulását firtató újságírói kérdésre azt felelte: érdekli Japán világa, annál is inkább, mert az első olimpiáját Amerikában nyerte meg, ha pedig 1940-ben eljutna Tokióba, körbe utazhatná a világot. Nem így történt, előbb az olimpiai mozgalom, majd Kabos élete vett tragikus fordulatot.