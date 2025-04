Edzőkeringőt indíthat el Ancelotti madridi búcsúja, Leverkusenben már Xabi Alonso utódját keresik

Mint arról mi is beszámoltunk, a madridi klub történetének egyik legsikeresebb trénere az idény végén feláll a Real kispadjáról – noha egy bajnoki feltámadás és címvédés ennek elméletileg keresztbe tehet –, s minden jel arra mutat, hogy a brazil válogatott szövetségi kapitányaként folytatta.

Noha a közelmúltban Jürgen Klopp neve is felmerült, most minden jel arra mutat, hogy a madridi csapatot korábban játékosként is erősítő, edzőként a Bayer Leverkusennel az előző évadban duplázó Xabi Alonso lesz Ancelotti utódja a spanyol fővárosban. A 43 éves baszk tréner – akit már az előző idényben is összeboronáltak a Real Madriddal – a Relevo információi szerint már az utolsó részletekkel kapcsolatban egyeztet a királyi klubbal, s a napokban a Leverkusennel is közölni fogja idény végi klubváltását.

Alonso szerződése egyébként még egy évig érvényes a gyógyszergyári klubnál, de sajtóhírek szerint szerepel benne egy záradék, miszerint a klub elengedné sikerkovácsát abban az esetben, ha a Real Madrid hívja őt.

Xabi Alonso está a un paso de llegar a un acuerdo total con el Real Madrid y en los próximos días se reunirá con el Bayer Leverkusen para comunicarle su deseo de ir a España.



La selección brasileña está ultimando todos los detalles del contrato de Carlo Ancelotti.



El… pic.twitter.com/GDqXvp4O8v — Matteo Moretto (@MatteMoretto) April 28, 2025

Vélhetően ez is közrejátszik abban, hogy a Leverkusen vezérkara sem ül tétlenül, s már javában dolgozik Alonso pótlásán. A sport1.de értesülései szerint többek között a VfB Stuttgartot irányító Sebastian Höness, a Brightonban edzősködő Fabian Hürzeler, valamint a német válogatott másodedzői posztjáról nyáron távozó Sandro Wagner is ott van a jelöltek listáján.

A német Sky Sport mindeközben egy új jelöltet is megnevezett Imanol Alguacil személyében. A Real Sociedad az elmúlt években látott jó szerepléséért felelős, de a baszk klubtól az idény végén távozó 53 esztendős szakember kifejezetten jó benyomást tett Franco Carróra, a Leverkusen vezérigazgatójára – ezzel együtt a leverkuseni edzőkérdés nem dőlt el.