Willi Orbán gólt lőtt, Dárdai Bence gólpasszt adott – a Wolfsburg kiütötte a Lipcsét

Willi Orbán gólja nem gyógyír a lipcsei sebekre (Fotó: Getty Images)

RB LEIPZIG–WOLFSBURG

Pillanatok alatt kétgólos hátrányba került a lipcsei csapat: előbb Ridle Baku bepassza után Mohamed Amura közelről lőtt a léc alá, majd másfél perc múlva Tiago Tomás 22 méteres, megpattanó lövése vágódott Gulácsi Péter kapujának jobb alsó sarkába. Nem ilyen kezdésről álmodtak hazai pályán Willi Orbánék, és itt még nem is volt vége, ugyanis a 16. percben Dárdai Bence középre adott labdáját Amura nagyon éles szögből, 7 méterről a magyar válogatott kapus lába között a hálóba juttatta.

Dárdai Bence gólpassza



A folytatásban sem látszott, hogy a Leipzig ki tudna mászni ebből a helyzetből, ráadásul a vendégek a második félidő közepén újabb gólt szereztek, amikor Konsztantinosz Kulierakisz bólintásába Joakim Maehle tette bele a fejét, a labda pedig a jobb felső sarokban kötött ki. A 82. percben szépített a vendéglátó, Willi Orbán a kipattanót helyezte közelről a kapuba, ez azonban kevés örömet jelentett a lipcseieknek, mert Kevin Behrens visszaállította a négygólos különbséget. Egyre mélyebb gödörben az RB Leipzig, amely a BL (ahol nullapontos) után a bajnokságban sem talált magára. 1–5

Willi Orbán gólja

UNION BERLIN–LEVERKUSEN

Már a 2. percben gólt szerzett a címvédő, gyors támadás végén Álex Grimaldo hozta százszázalékos helyzetbe Jeremie Frimpongot, aki nem hibázott. Ezt követően már stabil volt az Union védelme, támadásban viszont nem tudott sok mindent felmutatni. Az első fél óra végén azonban kihasználta első lehetőségét a berlini csapat: Benedict Hollerbach lódult meg, a kisebb szólója végén középre adott, Dzsong Vu Jong pedig a bal alsót célozta, és a labda a kapufáról befelé pattant – ez volt a hazaiak első gólja novemberben. Nem találta a ritmust a Bayer, és ez a második félidőben sem változott, viszont Florian Wirtz beállása lendületet hozott a „gyógyszergyáriak” játékába, s a 21 éves középpályás gólpasszt is adott – beadása után Patrik Schick mellkasáról pattant a hazai kapuba a labda. A 79. percben érkezett Schäfer András, a fővárosiak azonban nem tudtak változtatni az eredményen, egyhuzamban ötödik bajnoki találkozójukon maradtak nyeretlenek. 1–2

Összefoglaló

A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN

Phillip Tietz tizenegyesgóljával került előnybe az Augsburg, amely még egy lesgólig jutott. A Bochum újfent kikapott, s egyre nagyobb bajban van, hiszen még mindig nincs győzelme ebben a kiírásban, és az osztályozós helytől is nyolc pontra található. 1–0

Az első félidő végén Michael Gregoritsch helyzetét még megfogta Moritz Nicolas, de a kipattanót Lucas Höler bevágta. A második félidő elején Doan Ricu lőtt a jobb alsóba, Tim Kleindienst viszont fejjel szépíteni tudott, így életben maradtak a Mönchengladbach reményei. Két perc múlva azonban visszaállt a kétgólos különbség, ismét Höler volt eredményes, így négy nyeretlen bajnoki után győzött ismét a Freiburg. 3–1

A 6. percben gólt szerzett a Werder: Marvin Ducksch centerezéséből Justin Njinmah fejelt a jobb alsóba. Szűk negyedóra múlva egyenlített a Stuttgart, Maximilian Mittelstädt beadását elnézte Michael Zetterer, így Ermedin Demirovic a hosszún egy méterről a kapuba lőtt. A második félidőben is egy-egy gól esett. A brémaiaknál egy szöglet után Jens Stage lövése a lécről vágódott a gólvonal mögött, de ismét egyenlített a VfB, ezúttal is Demirovic talált be, aki egy ziccert váltott gólra. 2–2

NÉMET BUNDESLIGA

12. FORDULÓ

Augsburg–Bochum 1–0 (Tietz 38. – 11-esből)

Freiburg–Mönchengladbach 3–1 (Höler 41., 63., Doan 49., ill. Kleindienst 61.)

RB Leipzig–Wolfsburg 1–5 (Orbán 82., ill. Amura 4., 16., T. Tomás 5., Maehle 64., Behrens 90+1.)

Union Berlin–Bayer Leverkusen 1–2 (Dzsong Vu Jong 29., ill. Frimpong 2., Schick 71.)

Werder Bremen–VfB Stuttgart 2–2 (Njinmah 6., Stage 77., ill. Demirovic 20., 85.)

Borussia Dortmund–Bayern München 1–1 (Gittens 28., ill. Musiala 85.)

Vasárnap

15.30: Mainz–Hoffenheim

17.30: Heidenheim–Eintracht Frankfurt

Pénteken játszották

St. Pauli–Holstein Kiel 3–1 (Szaliakasz 25., Guilavogui 56., Eggestein 85., ill. Harres 90+1.)