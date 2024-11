Musiala hatalmas gólt lőtt, a Bayern idegenben legyőzte a St. Paulit

A forduló előtt listavezető és még veretlen Bayern Münchenre kötelező házi feladat várt a bajnokság 15. helyén álló újonc St. Pauli otthonában. Az esélyeknek megfelelően a bajorok az első perctől kezdve irányították is a találkozót, és Jamal Musiala révén a 22. percben meg is szerezték a vezetést. Nem is akármilyen találattal: a német válogatott klasszisa majdnem 30 méterről vállalkozott lövésre, és a labda a kapufát is érintve, csodás ívet leírva a levegőben védhetetlenül vágódott be a felső sarokba – a St. Pauli kapusa, Nikola Vasilj hiába úszott a levegőben, esélye sem volt a hárításra.

A gól után még nagyobb fölényben futballozott a Bayern, amely birtokolta a labdát, és egyáltalán nem hagyta kibontakozni ellenfelét. Újabb gólt ennek ellenére sokáig nem tudott szerezni a rekordbajnok, a St. Pauli lehetőségeihez mérten tartotta magát, igaz, helyzetet nem alakított ki a müncheni kapu előtt – olyannyira nem, hogy a második félidőben kapura lövési kísérlete sem volt a hazai együttesnek.

A 74. percben Leon Goretzka szerezhetett volna újabb gólt, de ígéretes helyzetben rosszul találta el a labdát, amelyet így Vasilj könnyedén védett. Két perccel később már nehezebb dolga volt a St. Pauli kapusának, amikor Leroy Sané kellemetlen átlövéssel próbálkozott, Vasilj azonban ennél a próbálkozásnál is állta a sarat, és kiütötte a középre tartó labdát. A 79. percben ismét Sané adott munkát a bosnyák kapusnak, aki ezt a lövést is hárította.

A meccs összképét látva kisebb csoda volt, hogy a St. Pauli még meccsben volt az utolsó percekben, annál is inkább, mert a 86. percben Musiala is kihagyott egy ajtó-ablak helyzetet, majd a 89. percben Harry Kane is elpuskázott egy ziccert – vagy mondjuk úgy, Vasilj ismét bravúrral védett.

A Bayern a sok kihagyott helyzet miatt bosszankodhatott, de a három pontnak (ismét) örülhetett. 0–1

NÉMET BUNDESLIGA

10. FORDULÓ

St. Pauli–Bayern München 0–1 (Musiala 22.)

Mainz–Borussia Dortmund 3–1 (Li Szung Dzse 36., Burkardt 45+3., Nebel 54., ill. Guirassy 40. – 11-esből)

Kiállítva: E. Can (27., Dortmund)

Bochum–Bayer Leverkusen 1–1 (Mijosi 89., ill. Schick 18.)

Werder Bremen–Holstein Kiel 2–1 (Stage 36., Burke 89. ill. Harres 48.)

KÉSŐBB

18.30: RB Leipzig–Mönchengladbach (Tv: Arena4)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

15.30: Augsburg–Hoffenheim

17.30: VfB Stuttgart–Eintracht Frankfurt (Tv: Match4)

19.30: Heidenheim–Wolfsburg

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Union Berlin–Freiburg 0–0