Továbbra is veretlen otthon az Union Berlin, azonban nyerni ezúttal nem tudott

Schäfer András sorozatban negyedik bajnokiján a kispadon kezdte a mérkőzést – közben egyszer betegség miatt nem volt a keretben –, az Union viszont nélküle is agilisan kezdett. Azonban a félidő közepén a Freiburg állt közel a vezetés megszerzéséhez, miután Rani Khedira visszahúzta Eren Dinkcit a tizenhatos vonalán. Vincenzo Grifo büntetőjét azonban kivédte Frederik Rönnow, a kipattanót pedig Christian Günter a bal kapufa mellé emelte. Egyik csapat sem volt meggyőző a folytatásban, nem is született gól a szünetig.

Christopher Trimmel távoli bombájával kezdődött a második félidő, de a vendégek kapusa, Noah Atubolu kiütötte a labdát, és a folytatásban is neki volt több dolga, de állta a sarat. A magyar válogatott középpályás a 72. percben állt be, és ezt követően is a berliniek irányítottak, nyomtak, a vendégek a védekezésre koncentráltak. Aztán a hajrában a Freiburg előtt is adódott helyzet, de Lucas Höler és Philipp Lienhart sem tudott betalálni. Ötödik hazai bajnokiján is veretlen maradt az Union, a negyedik győzelmét azonban nem tudta megszerezni. 0–0

NÉMET BUNDESLIGA

10. FORDULÓ

Union Berlin–Freiburg 0–0

TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

15.30: Mainz–Borussia Dortmund

15.30: St. Pauli–Bayern München (Tv: Arena4)

15.30: Bochum–Bayer Leverkusen

15.30: Werder Bremen–Holstein Kiel

18.30: RB Leipzig–Mönchengladbach (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Augsburg–Hoffenheim

17.30: VfB Stuttgart–Eintracht Frankfurt (Tv: Match4)

19.30: Heidenheim–Wolfsburg