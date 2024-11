Januárban visszavonulhat a német világbajnok védő – sajtóhír

Mats Hummels tagja volt a 2014-ben világbajnokságot nyerő német válogatottnak, valamint a 2023–2024-es idény végén Bajnokok Ligája-döntőt is játszó Borussia Dortmundnak is, ahol nyáron járt le a szerződése.



Hummels ezt követően az olasz labdarúgó-bajnokság első osztályában (Serie A) szereplő AS Romához igazolt, ahol azonban nem kapta meg az általa elvárt játékperceket. Daniele de Rossi és Ivan Juric alatt a védő mindössze 23 percet kapott az Európa-ligát és a Serie A-t együtt véve.

A Sky Sport német kiadása jelentette meg a hírt, mely szerint Hummels abban az esetben visszavonulhat, hogyha nem változik a helyzete Rómában, vagy nem igazol el egy olyan topligás európai csapatba, ahol jobban megbecsülik a tudását.