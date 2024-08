Egy újonc és két visszatérő Nagelsmann mieink ellen készülő német keretében

„Általánosságban elégedettek voltunk az Európa-bajnokságon szereplő futballisták teljesítményével, ezért is épül rájuk a torna utáni első keret. Az egyetlen új játékos Angelo Stiller, aki az előző idényben nagyon jól játszott a Stuttgartban, és az új kiírást is biztatóan kezdte. Ilkay Gündogan és Toni Kroos személyében két fontos játékos helyettesét kell megtalálunk a középpályán, első feladatnak ez most elég is” – olvasható Julian Nagelsmann rövid nyilatkozata a kerethirdetést kísérő közleményben.

Mint ismert, Toni Kroos, Thomas Müller, Ilkay Gündogan és Manuel Neuer az Európa-bajnokság után visszavonult a válogatottól, míg Leroy Sané (Bayern München) csak nemrég kezdte újra az edzéseket műtétje után.

Az Eb-felkészülés idején már tesztelt Brajan Gruda (Brighton) szintén sérült, míg a védelem egyik alapembere, Antonio Rüdiger (Real Madrid) ezúttal pihenőt kapott.

Neuer válogatottbeli visszavonulásával minden bizonnyal Marc-André ter Stegen örökli meg az első számú kapus posztját; jelenlegi társai, Oliver Baumann és Nübel a keretben nem újoncok, ám válogatott mérkőzésen még nem védtek.

A NÉMET KERET

Kapusok: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona – Spanyolország)

Hátvédek: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern München), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Középpályások: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Emre Can (Borussia Dortmund), Chris Führich (VfB Stuttgart), Pascal Gross (Borussia Dortmund), Jamal Musiala (Bayern München), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Támadók: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (West Ham United – Anglia), Kai Havertz (Arsenal – Anglia), Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Mit diesem Kader geht es in die Nations League-Spiele gegen Ungarn und die Niederlande! 💥



➡️ Ein neues Kontingent an Tickets für unser Heimspiel in Düsseldorf (7. September, 20.45 Uhr) gegen Ungarn gibt's auf https://t.co/FyasMc627F 🙌#dfbteam #GERHUN #NEDGER pic.twitter.com/gLsWH8Ja7e — DFB-Team (@DFB_Team) August 29, 2024

NEMZETEK LIGÁJA

A magyar labdarúgó-válogatott csoportjának programja:

1. forduló (szeptember 7.)

20.45: Németország–MAGYARORSZÁG

20.45: Hollandia–Bosznia-Hercegovina

2. forduló (szeptember 10.)

20.45: MAGYARORSZÁG–Bosznia-Hercegovina

20.45: Hollandia–Németország

3. forduló (október 11.)

20.45: Bosznia-Hercegovina–Németország

20.45: MAGYARORSZÁG–Hollandia

4. forduló (október 14.)

20.45: Bosznia-Hercegovina–MAGYARORSZÁG

20.45: Németország–Hollandia

5. forduló (november 16.)

20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina

20.45: Hollandia–MAGYARORSZÁG

6. forduló (november 19.)

20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia

20.45: MAGYARORSZÁG–Németország