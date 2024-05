Vincent Kompany kinevezése kockázatos, bátor és kényszerű, mégis beválhat!

„MINDENKI” KIKOSARAZTA A BAYERN MÜNCHENT

Megpróbáltató bő egy éven van túl a Bayern München. A bajor klub az előző idény márciusában megvált attól a Julian Nagelsmanntól, akit eredetileg hosszú távú projektként képzelt el a kispadon. A váltás nem jött be, Thomas Tuchel irányításával nem lett szignifikánsan jobb a csapat, de a Borussia Dortmund utolsó fordulós botlásának köszönhetően így is összejött neki a bajnoki cím. Mivel utóbbi esetében rezgett a léc, a Nagelsmannt leváltó Oliver Kahn (ügyvezető igazgató), Hasan Salihamidzic (sportigazgató) duó repült, ezzel pedig nagy változások mentek végbe a vezetőségben. Tuchel a helyén maradt, a csapat többek között Harry Kane-nel erősített, az eredmények azonban elmaradtak. A Bayern meglepően korán kizúgott a Német Kupából, míg a Bundesligában már a tél végére tetemes hátrányt szedett össze a későbbi bajnok Bayer Leverkusennel szemben. A sikertelenség február végén Tuchel állásába került, de a vezetőség rögtön leszögezte, a BL-győztes vezetőedző csak az idény lezárultával távozik. Kezdődhetett az edzőkeresés, hónapokkal az évad vége előtt…

Tuchel a következő hetekben, hónapokban sem alakított ki jobb viszonyt játékosai egy részével, valamint a vezetőséggel, de az eredmények és a játék is fejlődött, rendben volt. A Bayern a bajnoki reményeket viszonylag gyorsan elengedte, ám a Bajnokok Ligájában egészen az elődöntőig menetelt, ahol csak percek választották el a fináléba jutástól. Az utódkeresés nehézségei és a BL-ben aratott sikerek miatt rövid ideig Tuchel esetleges maradása is felmerült, ám azt a német szakember a klubbal együtt gyorsan elvetette. A kérdés már csak az volt, ki vegye át a helyét. A müncheniek első számú jelöltje a Leverkusen vezetőedzőjeként zsinórban 51 veretlen meccset lehozó korábbi klubikon, Xabi Alonso volt, ám ő már az évad hajrája előtt bejelentette, marad a „gyógyszergyáriaknál”.

Oliver Glasnerért közel 20 millió eurót sem sajnált volna a Bayern München... (Fotó: Getty Images)

Ezt követően Julian Nagelsmann felé fordult a bajorok figyelme, tudva, hogy menesztéséért még az azóta már leváltott Kahn, Salihamidzic duó felelt, ám a fiatal német tréner nem a visszatérést választotta, hosszabbított a német válogatott élén. Ezt követően a Red Bull-filozófia egyik atyja, a Manchester Unitedot is megjárt, jelenleg az osztrák válogatottat irányító Ralf Rangnick lett az első számú jelölt, akinek úgy tudni, hivatalos ajánlatot is küldtek a bajorok (míg a szurkolók petícióval tiltakoztak), de ő a maradás mellett döntött, az Eb-n szeretne teljesíteni Ausztriával. A sokadik kosár után a német sajtóban Thiago Motta, Roberto De Zerbi és a Stuttgarttal épp a münchenieket megelőzve Bundesliga-ezüstérmes Sebastian Hoeness neve is felmerült, de valódi érdeklődést csak a Crystal Palace-t néhány hónapja (hatalmas sikerrel) irányító Oliver Glasner iránt mutatott a Bayern. Nos, érte állítólag közel 20 millió eurós ajánlatot küldött a rekordbajnok, a londoniak meg 100 milliós csekket vártak – gondolták, annyiért aztán vihetik –, de nem kapták meg. Mindezek után szorította az idő a bajorokat, akik a sokadik kosár után inkább húztak egy váratlant és kinevezték azt a Vincent Kompanyt, aki tükörsimán esett ki a Premier League-ből a Burnley-vel. Hajmeresztőnek tűnik, mégis van benne ráció...

EZÉRT VÁLHAT BE VINCENT KOMPANY

Rutintalan, kiesett a PL-ből és egyelőre koránt sem nevezhető topedzőnek, mégis rengeteg szemponton végig lehet menni, amely alapján Kompany telitalálat lehet a Bayern München számára. Könnyen lehet, egyenként egyik miatt sem mutatkozna egyértelműen ígéretes választásnak, de így egyben, a sor végére érve talán megváltozik az ember véleménye. Íme!

Játékosmúlt

Igaz, edzőként még nem sok rutin tapad a 38 esztendős belga szakember kezéhez, így sokan attól félnek, hogyan kezeli majd a Bayern München öltözőjét, s az ottani egókat, de ezt könnyedén kompenzálhatja azzal a tekintéllyel, amit játékoskarrierje során épített ki magának. Vincent Kompany pályafutása elején az Anderlechtnél és a Hamburgnál is megfordult, majd a Manchester City játékosa, később csapatkapitánya és legendája lett. Összesen 19 idényt futballozott, ez idő alatt pedig 4 Premier League-címet, 4 Angol Ligakupát, 2 FA-kupát és 2 Community Shieldet nyert, két belga bajnoki cím mellett. A pályán teljes karrierje során vezér volt, aki idősödve egyre fontosabb szerepet töltött be a Manchester City öltözőjében, utolsó éveiben pedig már tudatosan készült rá, hogy edző legyen. A Bayernnél persze nem „nyeretlen kétévesek” futballoznak, de még ők is elismerően nézhetnek Kompany trófeagyűjteményére.

Sikerekből nem volt hiány: négy PL-címet nyert Kompany a Cityvel, miközben Guardiola tanította (Fotó: Getty Images)

Edzői filozófia

Kompany karrierje utolsó szakaszában Pep Guardiolától tanulhatott a Manchester Cityben, akitől állítása szerint minden apró fortélyt próbált ellesni – mind a taktikát, mind a keretmenedzselést tekintve. Számítani lehetett rá, hogy csapatainál visszaköszönnek majd Guardiola stílusjegyei, de ez akkor vált igazán egyértelművé, amikor kinevezték a Burnley élére. Kompany a másodosztályt gyakorlatilag teljesen ledominálta egy olyan pozíciós játékkal, amelynek minden eleme merőben hasonlított a katalán tanítója korábbi Manchester Cityéhez. Akárcsak korábban Mikel Artetára, Kompanyra is ráaggatták a „mini Guardiola” gúnynevet. Már persze, ha ezt annak lehet hívni, elvégre az Arsenal baszk mestere is „viszonylag” magasra jutott... Annyi biztos, hogy a labdabirtoklásra és kontrollra épülő pozíciós játékból Kompany sem akar majd engedni, Münchenben pedig a valódi Guardiola által levezényelt korszak is sikeres lett (még ha BL-győzelem nem is párosult mellé), így van miért bizakodni. Sajtóhírek szerint egyébként a Bayern a katalán edzőklasszis véleményét is kikérte Kompany kinevezése előtt, ő pedig meleg szívvel ajánlotta korábbi játékosát taktikailag és emberileg is.

Bajnok lett a Burnleyvel – de hogyan!?

A keretminőség alapján nem minden idők egyik legnagyobb meglepetéseként vonult be a történelemkönyvekbe, hogy a 2022–2023-as idényben Kompany bajnoki címet nyert a Burnleyvel a Championshipben, ám az sokkal fontosabb, hogyan, s miképp tette ezt. Először is, a már imént felvázolt pozíciós futballal (a csapat múltjától teljesen idegen módon) „szétdominálta” ellenfeleit, szerzett 87 gólt, s emellett összesen 101 pontot, így tükörsimán bajnok lett. Ami a Bayern szempontjából ennél fontosabb, hogy pontosan látszott, mire megy Kompany egy kiemelkedő kerettel akkor, ha ő szeretné irányítani a játékot. Persze, a Bundesliga nem Championship, de a müncheniek kerete sem azonos a Burnleyével, ezért nyugodt szívvel gondolhatják azt a bajorok, hogy egy szinttel feljebb is beválhat a recept: nyerj bajnokságot domináns játékkal úgy, hogy nálad van a legjobb keret!

A másodosztályban szárnyalt a Burnleyvel, a PL-ben kevésbé (Fotó: Getty Images)

Na jó, de miért esett ki a PL-ből a Burnley, ha ennyire jó volt az angol másodosztályban? Nos, a Championshipet ugyan dominálta, a Premier League-be érve így is Kompanyéknak volt az egyik leggyengébb kerete, amely koránt sem költött annyit fizetésekre, mint a riválisok. Ehhez hozzájött egy förtelmes, félresikeredett átigazolási időszak, valamint a tény, hogy távoztak a Championshipben sztárnak számító kölcsönjátékosok. Kompany a helyzet ellenére úgy döntött, ezzel a kerettel, egy osztállyal feljebb is pozíciós futballt akar játszatni, hátulról építkezni, laposan labdát kihozni. Nos, hamar kiderült, ez a csapat a PL-ben erre alkalmatlan, de akkor már késő volt. A kisebb együttesek ellen néha szépen bejött, amit a belga kitalált, abból lett is pár győzelem, de a végén beütött a realitás: a Burnley a 19. helyen esett ki az élvonalból. A csapat egyébként ennek ellenére is elégedett volt Kompanyval, hiszen májusban még szerződést hosszabbított vele, majd jött a müncheni ajánlat... A PL-BÚCSÚ HÁTTERE

Nyelvtudás, kommunikáció, karakter

Lássuk, milyen előnyök vannak még a palettán. Először is, Kompany játékosként két idényt eltöltött a Hamburgnál Németországban, ahol kitűnően megtanult németül, ezt a tudását már több interjúban megcsillogtatta. A Bayernnél különösen figyelnek rá, hogy olyan vezetőedzőt nevezzenek ki, aki szót ért a hazai játékosokkal, a szurkolókkal és a vezetőséggel is, ehhez pedig már-már elengedhetetlen a német nyelvtudás – ez pipa. Ha már beszéd: mindegy, hogy német, angol, francia vagy holland (merthogy a 38 éves szakember ezeket a nyelveket mind beszéli), az már több sajtóeseményből, nyilatkozatból, szónoklatból kiderült, hogy Kompanynak remek a kommunikációja, ami nagy előny lehet a Bayernnél, főleg a sajtóval szemben, amelyik vélhetően sokat támadja majd. Az eddig látottak alapján egyenes, rátermett, határozott karaktere van, amit utolsó Burnleys időszakában kevésbé tudott megmutatni a gyengébb eredmények következtében.

Négy nyelvet beszél (Fotó: Getty Images)

RIZIKÓ IS AKAD BŐSÉGGEL

Habár rengeteg előny, pozitívum szól a belga mellett, az éremnek ezúttal is két oldala van, így a rizikókról, a kinevezés veszélyeiről is beszélni kell – főleg, hogy a legtöbb Bayern-drukker szerint ebből van több. Az biztos, hogy az önéletrajzban egyik edző számára sem mutat jól a kiesés (pláne, amikor az még sima is), ami megtörtént Kompanyval, még ha a keret nem is volt többre hivatott a Burnleynél. Emellett az is a számlájára írható, hogy kifejezetten makacs, konok edző benyomását keltette, aki akkor sem nyúl bele a taktikai elképzeléseibe, csapata formációjába, ha az eredmények alapján ezt bizony meg kellene tennie. Ha ehhez a makacssághoz a pályán kívül is tartja magát, akkor kíváncsiak leszünk rá, mennyire jól jön majd ki a müncheniek vezetőségével...

Ezen felül rutintalanságát veszik elő többen is, hiszen vezetőedzőként csak az Anderlechtnél és a Burnleynél kapott eddig lehetőséget, sosem irányított felsőházi topligás csapatot, nemhogy egy valódi sztárklubot, amelynek minden évben trófeákat kell nyernie, miközben a szurkolók nyomása és a vezetőség elvárásai sem könnyítik meg az éppen aktuális edző dolgát. Mindezek mellett a drukkerek többségét leginkább az aggasztja, hogy sokadik opció volt a belga, akit „hirtelen” húzott elő a Bayern a kalapból, megannyi „kosarat” követően. Az ilyen házasságok ritkán sülnek el jól, de mindig vannak kivételek.

Mindent összevetve csak a címet tudjuk idézni: Kompany kinevezése kockázatos, bátor és kényszerű is, a felsorolt érvek miatt azonban mégis beválhat, s ha így lesz, a Bayern München szerencsésen érezheti magát, hogy egy ilyen kavalkád közepette is sikerült jól döntenie...