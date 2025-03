Török futballmúlt, magyar szereplőkkel; exkluzív interjú a török Rizespor vezetőedzőjével

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

A magyar–török Nemzetek Ligája-osztályozó apropóján Címlapsztorinkban felidézzük a két ország futballkapcsolatait. Már a két háború között megfordult magyar légiós Törökországban. Balassa Béla, az FTC egykori csatára Fiuméban tanult a Tengerészeti Akadémián, majd annak elvégzése után hajóstisztként elvetődött Konstantinápolyba, ahol a Galatasaray csatára lett. Nemes-Neufeld Sándor a húszas években került a Galatához, ő volt az első, a magyar válogatottban is szereplő futballista, aki török klub mezét viselte. A nagy áttörést az 1980-as évtized hozta el, akkor megindult a magyar áradat Törökországba is. De nemcsak futballistákat „exportáltunk”, 17 magyar edző dolgozott már a török első osztályban, közülük Tóth Béla, Molnár Ignác, Székely László és Mészöly Kálmán tevékenykedett szövetségi kapitányként is.

Exkluzív interjút adott lapunknak Ilhan Palut, a Mocsi Attilát is alkalmazó török élvonalbeli Rizespor 48 esztendős vezetőedzője. A török várakozásokról így vélekedett: „Akik racionálisan közelítik meg a futballt, tisztában vannak vele: a magyarok elleni párharc jelentős kihívás, noha a törökök bíznak csapatuk sikerében. Tiszteljük Magyarországot, mindkét mérkőzésen maximális figyelemre és erőbedobásra lesz szükség. A szurkolók mindenesetre optimistán, izgatottan és reménykedve várják a találkozókat.” Sallai Rolandról elmondta: „Láttunk már tőle remek teljesítményt, de a Galatasarayban a szurkolók elvárása nagyobb annál, mint amit eddig mutatott. Tehetséges, jó és szorgalmas játékos, de többet várnak tőle, például a gólok terén.”

Továbbra is kirobbanó formában futballozik Nagy Zsolt. Vasárnap hiába vezetett a szünetben a ZTE a Pancho Arénában, a fordulás után a felcsúti szélső gólt szerzett és gólpasszt adott, így 2–1-es győzelmével a PAFC továbbra is listavezető az OTP Bank Ligában. A 28-szoros válogatott futballista ezzel már tíz-tíz gólnál és gólpassznál jár a bajnokságban, egy találatra van idénybeli egyéni csúcsától. „Egy gólra vagyok az előző idénybeli gólszámomtól, ami eddig a legtöbb, ezt szeretném megdönteni, ami pedig a gólpasszokat illeti, már most ez pályafutásom legjobb évada – mondta lapunknak. – A vasárnapi gólörömöm? Kettőt is megbeszéltünk a kislányommal, most csupán az egyiket tudtam bemutatni, a másikat meghagytam a törökök elleni mérkőzésre…”

