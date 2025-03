Interjú Szoboszlai Dominikkal, aki mindent meg akar nyerni; Rossi újoncai

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Szoboszlai Dominiknak a Puskás Aréna a csúcs. A Liverpool magyar 8-asa Somogyi Zsoltnak elmesélte, hogyan lett elege a Mindenkit Kiszolgálok Dominikból, hogy a PSG-hez foghatóan jó csapat ellen még nem futballozott, hogy mit vár a törökök elleni Nemzetek Ligája-csatától, és hogy mi a prioritás az elnyerhető címek között. No meg azt, hogy mit szeretne, ha már Premier League- és BL-győztes lesz…

…és persze a keddi BL-játéknap négy meccsének előzetese, benne az egygólos hazai előnyről kezdődő Liverpool–PSG csatával;

…no meg válogatott kerethirdetés Marco Rossival, aki minden kényes kérdésre válaszolt Dibusz Dénes behívásától, Szalai Attilán át Nagy Ádámig és Böde Dánielig, no meg a 19 éves újoncokra is kitért.

Címlapsztori három oldalon.

Milos Konakov szerint teljesen megérdemelt a Falco kupasikere. A friss MK-győztes szombathelyi kosarasok mestere boldogan pózolt a Nemzeti Sport fotósának, miután ellentmondást nem tűrő játékkal megnyerték a kupát – evés közben jön meg az étvágy, nem csupán a bajnoki cím a következő cél, hanem a BL-ben is meglepetést tervez a Falco. Fazekas Zoltán interjúja.

Hári Jánosban jócskán van hiányérzet a szezon miatt. A fehérvári hokisok csapatkapitánya a negyeddöntőben véget érő ICEHL-idény iatt okkal kesereg, mert ő is tudja, hogy ebben néhány hónappal ezelőtt sokkal több volt. Beke Zsombornak megpróbálta megfejteni a leeresztés okát.

És ha kedd, akkor Junior-melléklet: a gyorsasági motorsport Talmácsi-utódjaival; az utánpótlás légfegyveres Eb-eredményeivel és a kézilabda lányválogatottakkal.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!