Szoboszlai egyre közelebb a bajnoki címhez a Liverpoollal; Lang Ádám a hazatérésről

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

A télen Ciprusról a Debreceni VSC-be szerződő hetvenszeres válogatott Lang Ádám többek között hazatérésének okairól, az Omoniánál töltött öt és fél évről és a motivációjáról is beszélt lapunknak. A 32 éves hátvéd nem titkolta, úgy érzi, „nyolc és fél év után kellett már a környezetváltás. Mindenkinek az érdekeit megvizsgáltuk, és arra jutottunk, itthon lesz a legjobb a családunknak. Noha Veszprémhez köt minket minden, és az ország másik felében élünk mostantól, de így is közelebb vagyunk, autóval azért sokkal könnyebb hazajutni, mint repülővel. Hiányzott a magyar közeg, amikor itthon voltam a válogatott összetartásain, mindig kellemes érzés fogott el.” A Loki helyzetéről azt mondta: „Ebben a fél évben a bennmaradás a leglényegesebb, de erre átmeneti időszakként tekintek, amely során el kell végezni a feladatot, hogy később feljebb lépjünk.”

A szokásosnál is többen figyelték a Liverpool szombati bournemouthi vendégjátékát, a Kerkez Milost is alkalmazó kiscsapat ugyanis az idény egyik üde színfoltjaként egyre veszélyesebb a teljes Premier League-mezőnyre. Szoboszlai Dominik Liverpoolja persze más kávéház, de tekintve, hogy a „cseresznyések” az idényben már elkapták mindkét manchesteri csapatot (a Cityt Kerkez két gólpasszával), az Arsenalt, a Newcastle-t (Kerkez gólt is szerzett a St. James’ Parkban), legutóbb pedig az évad másik meglepetéscsapatát, a Nottinghamet küldték haza 5–0-val, és tizenegy forduló óta veretlenek voltak, még az első számú bajnokjelöltnek is alázattal kellett pályára lépnie a Vitality Stadionban. Mindkét magyar légiós végigjátszotta a meccset, amely után érthetően Szoboszlai Dominik lehetett elégedettebb, a Liverpool újabb nagy lépést tett a bajnoki cím felé vezető úton.

Németország leggyűlöltebb csapataként hivatkoznak gyakran az RB Leipzigre – jelentjük, Berlinben sincsenek jó véleménnyel a klubról. Az Union szurkolói fekete drapériát függesztettek ki, amelyre fehérrel kiírták szombati ellenfelükről alkotott, finoman szólva sem hízelgő véleményüket: az RB méreg a futballban. A 99 százalékban a Red Bull konszern által tulajdonolt egyesület szembemegy az 50%+1 szabállyal, miszerint a klubtagoknak – azaz, a szurkolóknak – kell birtokolniuk az egyesület ötven százalékát (+ egy részesedést), hogy ellensúlyozzák a személyes (leginkább anyagi) érdekek által vezérelt befektetők befolyását. Mindennek tükrében nem meglepő, hogy a hazai drukkerek heves füttyszóval „üdvözölték” a bemelegítő vendégjátékosokat – köztük Gulácsi Pétert és a csapatkapitány Willi Orbánt, akik a kezdő tizenegyben kaptak helyet. Helyszíni beszámolónk Berlinből.