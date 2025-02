Gróf Dávid: beugróból kupahős; zárult a magyar átigazolási piac

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Mire elég az egygólos ferencvárosi győzelem az Európa-ligában? Borbola Bence elemzésében végigveszi a Plzen-veréshez vezető utat, a beugró Gróf Dávid pazar védéseitől Varga Barnabás igencsak rosszkor kiosztott sárga lapjáig. De Sallai Roland is felidézi az Alkmaarnak lőtt bombagólját – amely ezzel együtt csak kozmetikázta a súlyos Galata-vereséget –, és a Topolya Konferencialiga-vesszőfutásáról is megemlékezünk. Címlapsztori két oldalon.

Éjfélkor bezárt a labdarúgók magyarországi átigazolási piaca. A klubok jó része az utolsó napon is aktív volt, a Ferencváros Gruber Zsombort és Pászka Lórándot is kölcsönadta, miközben újabb légiósokat igazolt, Újpestre visszatért Giorgi Beridze, Csongvai Áron pedig Fehérvárról a svéd élvonalba igazolt. De erre a télre esett Botka Endre KTE-s kölcsönszerződése És Nikitscher Tamás Spanyolországba igazolása is – Borbola Bence összeszedte a mögöttünk lévő hetek összes érdekesebb transzferét.

…és még: OTP Bank Liga-forduló péntektől vasárnapig; német Bundesliga-csúcsrangadó előtt a Leverkusen és a Bayern; Volán-vereség osztrák jégen; kaproncai BL-csoportmeccs előtt az FTC női kézisei; Fucsovics dupla sikere egy napon; itt az új Wiliams a Formula–ben.

És ha szombat, akkor Képes Sport 12 oldalon: a harmadik elit-vb-jére készülő hokissal, Sofron Istvánnal; a Keleti Ágnes-sorozat újabb epizódjával; a Simona Halep-sztorival; a Hátsó füves-sorozat káptalantóti riportjával; és a sohasem feledhető régi Formula–1-gyel.

