Emlékezetes napjai vannak mostanában Szolnoki Rolandnak; Hanga Ádám befejezte a válogatottban

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

Emlékezetes napjai vannak mostanában Szolnoki Rolandnak. A Puskás Akadémia egyszeres válogatott védője január 10-én szerződést hosszabbított klubjával, hétfőn gólt szerzett a Hammarby elleni felkészülési mérkőzésen, kedden pedig betöltötte 33. életévét a spanyolországi edzőtáborban. „A harmincharmadik is olyan, mint a többi, az ember erre nem készül, jön magától, és mint vagy tíz éve mindig, ezúttal is az edzőtáborban érkezett el a napja – mondta Szolnoki Roland. – Ilyenkor rendre kapok egy tortát, én pedig meghívom egy italra a többieket, így történt ezúttal is. Jövő héten már folytatódik a bajnokság, a Fehérvár elleni mérkőzésnek presztízse van, aztán meg a Fradit fogadjuk: jó lenne ott folytatni, ahol az ősszel abbahagytuk.”

A Falco megnyerte a Bajnokok Ligája playinjének mindent eldöntő, harmadik mérkőzését a Maccabi Ramat-Gan ellen, a mérkőzés forgatókönyvét nem is lehetett volna izgalmasabban megírni: kétszeri hosszabbítás után győztek a szombathelyiek, s az első ráadás utolsó másodpercében Pongó Marcell egy félpályás triplával mentette meg a kieséstől csapatát. „Valami fel volt rajzolva, nem ez egészen pontosan, de én voltam üresen, megkaptam a labdát, muszáj volt dobnom – mesélte a mérkőzés hőse. – Igazából szerencsés dobás volt, örülök, hogy bement. Egyelőre ez életem kosara, de remélem, a későbbiekben lesznek még hasonlók. A szurkolók elismerése nagyon jólesett, örülök, hogy örömöt tudtam szerezni nekik is.”

A Nemzeti Sportnak adott exkluzív interjújában Hanga Ádám, a spanyol Joventut Badalona kosárlabdázója bejelentette: befejezi válogatottbeli karrierjét. „Rengeteg kifogást kereshetnék, sorolhatnám az érveket pró és kontra, de úgy éreztem, eljött az ideje – mondta Hanga Ádám. – Fizikailag és mentálisan már nem tudok annyit adni a válogatottnak, hogy hasznos tagja legyek. Rengeteg mérkőzés van a lábamban, a klubomban is vannak olyan meccsek, amelyeket kihagyok, mert fizikailag már nem bírnám. Valahol meg kell húzni a határt, fáj a szívem, rengeteget gondolkodtam, nem egyik pillanatról a másikra döntöttem, érlelődött bennem hosszú időn át.” Arra a felvetésre, nem lett volna-e jobb megvárni a hátralévő két Európa-bajnoki selejtezőt, így felelt: „Inkább az a kérdés, nem kellett-e volna még korábban határoznom.”

