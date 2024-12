Női kézi Eb: hibátlan magyarok!; Djibril Cissé: Szeretem nézni, ahogy Szoboszlai futballozik

A NEMZETI SPORT PÉNTEKI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:

Győrben is nyert a Puskás Akadémia, és megerősítette első helyét az NB I-es tabellán. Nagy Zsolt góllal vette ki részét a Győr elleni sikerből. „Ha az idény elején játszunk egymás ellen, könnyebb dolgunk lett volna, akkor még nem álltak össze a győriek. Úgy győztük le őket, hogy hosszú hetekig jó teljesítményt nyújtottak, még ha a győzelmek nem is igazán jöttek nekik.” – mondta lapunknak a válogatott futballista. Nagy Zsolt remekül teljesít a 2024–2025-ös idényben. A bajnokságban tizenöt találkozón öt gól és öt gólpassz a mérlege (partnerünk, a Cube statisztikáit vettük alapul), a Konferencialigában négy mérkőzésen négy gólt szerzett. Akár az NB I-es gólkirályi címet is megcélozhatja, hiszen holtversenyben a góllövőlista második helyén áll.

Remekül szerepel az MTK Budapest, a kék-fehérek a harmadik helyen állnak a tabellán. A Horváth Dávid csapata ebben az évben még utazik Paksra, majd fogadja a Fehérvárt. „Az előző idényben a nyolcadik helyen zártunk, azzal a céllal vágtunk neki az idénynek, hogy előrébb végezzünk – mondta lapunknak Horváth Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője. – Nemcsak eredményességben, a mutatott játék minőségében is előreléptünk. Ugrásszerű fejlődést értelemszerűen a fiatalabbak mutatnak: Kata Mihály, Kosznovszky Márk, Molnár Rajmund, Molnár Ádin és Varju Benedek nevét emelném ki, mindegyikőjük remek statisztikákat produkál. Miután kissé szétszakadt a mezőny, mi pedig előkelő helyen állunk, minél tovább ott akarunk maradni az élcsoportban.”

Exkluzív interjút adott lapunknak az Ománban zajló socca-vb-n a világbajnoki ezüstérmes, BL-győztes francia labdarúgó, Djibril Cissé, aki játékosként vesz részt a mostani tornán. „A lehető legkomolyabban veszem ezt a sorozatot is, ugyanúgy, mint az összes más versengést a profi karrierem során. Ha már úgy döntöttem, hogy eljövök játszani ide, és nem a gyerekeimmel töltöm az időt, nem dolgozom, hanem soccázom helyette, akkor száz százalékig erre összpontosítok, és a lehető legtöbbet szeretném elérni. Nem tudom, mennyi esélyünk van a végső sikerre, de miért ne nyerhetnénk meg a tornát?” A 43 éves csatár mesélt a 2005-ös isztambuli BL-döntőről és elmondta a véleményét Szoboszlai Dominikről is.

Legutóbb két éve fordult elő a DVTK Hun-Therm csapatával, hogy egymást követő három mérkőzésen kikapjon – ez is mutatja, milyen kiegyensúlyozottan teljesített a női bajnokság címvédője. Visszatérve a rossz sorozatra, a piros-fehérek az Euroligát (amelytől egy sikerrel búcsúztak) két vereséggel zárták (Schióban és Salamancában is alulmaradtak), majd a Sopron Basket otthonában is kikaptak, így odalett a hazai hibátlan mérlegük is. Ennek tükrében kulcsfontosságúnak tűnt a Szekszárd elleni bajnoki, amelyet domináns játékkal

97–60-ra nyertek meg. Az alapszakasz első felének utolsó fordulója következik a hétvégén, s a címvédő a bajnoki ezüstérmes Serco Uni Győr vendégeként lép pályára. Völgyi Péter edző azt mondta: „Hogy mennyire leszek elégedett az ősszel, azt a vasárnapi meccs nagyban befolyásolja.”

Jó két hónapon belül másodszor, összességében harmadszor döntötte meg a maratoni futás országos csúcsát Szabó Nóra. Mivel az atlétának nem sikerült kijutnia az olimpiára, edzőjével, Berkovics Imrével úgy döntöttek, hogy Belin mellett Valenciában is elindul. A spanyol pályát az egyik leggyorsabbnak tartják a naptárban, most is összesen tizenöt országos csúcs dőlt meg. Szabó ez alkalommal együtt futott a riói olimpikon Józsa Gáborral. Igaz, mivel ő másfajta besorolású rajtszámot kapott, a két magyar teljesen máshonnan vágott neki a távnak; „Szerencsére már száz méternél kiszúrt, hogy hol vagyok, és amikor ötszáz méternél összeért a két sáv, gond nélkül felvehettem vele a megbeszélt ritmust” – mondta lapunknak Szabó Nóra, aki 2:25:52-es idővel ért célba.

Márciusban még karriercsúcsként a tenisz világranglista-106. hely állt, most decemberben a 247. pozíciót foglalja el Piros Zsombor.. A spliti challengeren még összejött neki a döntő áprilisban, utána viszont hosszabb lejtmenet következett. Hazánk harmadik számú játékosa a lapunknak adott interjúban elmondta: hosszú ideig kereste a számára megfelelő edzőt. Csak az év végén talált újra magára, ebben az is szerepet játszhatott, hogy új helyen, a BTC-ben készül Molnár Krisztiánnak az irányításával. Egyiptom ellen a Davis-kupában két hatalmas győzelmet aratott, februárban Kanada következik idegenben. „Hiszem, hogy bár nem mi vagyunk a favoritok, végre megtörik a jég” – mondta Piros, aki arról is beszélt, hiányzik-e neki az Australian Open.