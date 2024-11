Nestor El Maestróban a debreceniek reménye; Böde Dánielben már gyerekként túltengett a bizonyítási vágy

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Megvan a Debrecen új vezetőedzője! Az éppen zajló bajnokságban ő már a negyedik szakember a Loki kispadján, kalandos életéről (hogy miként lett a szerb Nesztor Jevticsből angol John Smith, majd Nestor El Maestro…), eddigi állomáshelyeiről és ellentmondásos egyéniségéről Borbola Bence és Borsos László készített összeállítást.

Az OTP Bank Liga-forduló minden érdekessége két oldalon. A téli felkészülés szombati mérkőzéseiről részletes beszámoló két oldalon. Az egykor a ferencvárosi B-középben szurkoló kecskeméti kapustól, Kersák Rolandtól az Újpest ellen parádézó paksi Kovácsik Péteren, a nyíregyházi Kovácsréti Márkon és a diósgyőri Gera Dánielen át a forduló játékosáig, az egerszegi Yohan Croizet-ig.

Böde Dániel már kisgyerekként is átment a falon. A nemrég a 150. és a 151.- NB I-es gólját is megszerző örökifjú paksi csatárra a saját testvérbátyja, a vármegyei III-ban brillírozó István is úgy emlékszik vissza, hogy ha kellett, homokot szórt az egymás közötti játék és cselezés közben a szemébe… De Böde kiállja a próbát a magyar futball múltjának nagy gólvágóival szemben is, még ha az idehaza egyeduralkodó Szusza Ferenc vagy a külföldi éveit is beleszámolva utolérhetetlen Puskás Ferenctől azért messze is van. Címlapsztori két oldalon.

A csapatsportágakban válogatottjaink felemás hétvégét zártak. Férfi jégkorongozóink a Sárközy-emléktorna után nem lehetnek elégedetlenek, de Galló Vilmos nézhetőbb hokit szeretne játszani, Hanusz Egon az Eb-selejtezőben magabiztosan menetelő férfi kéziseket illetően azt emelte ki, hogy még idejében kapcsoltak a finnek elleni idegenbeli meccsen, míg Dubei Debóra, női kosarasaink csapatkapitánya érthetően elkeseredett, hiszen négy nap alatt mindent elrontottak, ami elrontható, és távolabb került tőlük az Eb-részvétel.

És ha kedd, akkor Junior-melléklet. Korábbi klasszis sportolók szupertehetséges gyerekeivel, például a kézilabdázó Imre Bencével, no meg a kiemelt utánpótlás labdarúgó-bajnokságok körképével.

