A válogatott meccsén nem az eredmény volt a fontos; Bölöni: Amíg világ a világ, fennmarad Cristiano Ronaldo neve

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Szülessen bármilyen tehetség a jövőben, Cristiano Ronaldo pályafutása nehezen lesz megismételhető. Hat Európa-bajnoki, öt vb-szereplés, öt-öt Aranylabda és BL-elsőség, három európai topligában (Premier League, La Liga, Serie A) szerzett gólkirályi cím, Eb- és Nemzetek Ligája-arany. Február 5-én tölti be 40. életévét, akkor már csak 16 hónap lesz hátra a 2026-os vb rajtjáig, nehezen elképzelhető, hogy a portugál válogatott kijutása esetén nemet mond a hatodik világbajnoki szereplésére. Péntek este Portóban az elsőtől az utolsó percig pályán volt a lengyelek elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen, a második félidő portugál parádéját két góllal tette emlékezetessé, a másodikat magasra felugorva, félollózós mozdulattal lőtte a kapuba. Ez volt a 217. válogatott fellépésén a 135. gólja.

Még szeptemberben törtek be Csongrádi László olimpiai bajnok kardvívó házába, és több értékes tárgyat, köztük a szöuli aranyérmét is ellopták. A rendőrség azonosította az elkövetőt, megtalálta az olimpiai aranyérmet, és visszaadta a tulajdonosának. Még élénken emlékezhetünk, mennyire megrendülten mesélt a Nemzeti Sportrádióban Csongrádi László életének talán legszörnyűbb pillanatáról, amikor észlelte, hogy egy besurranó tolvaj ellopta tőle azt a tárgyat, amelyre a legbüszkébb, a Szöulban a kardcsapat győzelméért járó pótolhatatlan aranyérmét. „Nem győzöm megköszönni a rendőrség alapos és szakmailag maximálisan felkészült munkáját, mert voltak pillanatok, amikor lemondtam az éremről” – mondta lapunknak Csongrádi László.

Mike Tyson pontozásos vereséget szenvedett Jake Paultól a Dallas Cowboys amerikaifutball-csapat zsúfolásig telt stadionjában. A fénykorában lévő „Iron Mike” nyilván darabokra szedett volna a ringben egy olyan figurát, mint az önjelölt bokszoló Jake Paul, igaz, húsz-harminc évvel ezelőtt az is elképzelhetetlen lett volna, hogy egy YouTube-sztárból felnőtt fejjel, néhány év alatt profi bunyós legyen. Mint ahogy az is szomorú, hogy a profi ökölvívás egyik legjobban várt eseménye 2024-ben olyan összecsapás volt, amelyen a világ egyik valaha volt legjobb, de már 58 éves és 19 év után visszatérő ökölvívója mérte össze erejét egy nála több mint harminc évvel fiatalabb videós internetcelebbel.

A világ labdarúgásában, így az MTK Budapestnél is jellemzően leghamarabb a 16. életévüket betöltő futballistáknak kínálnak profi szerződést, a kék-fehérek azonban a 14 éves Vasziljevics Andrejjel kötöttek megállapodást. A 2010-es születésű támadó az elmúlt három és fél idényben 96 bajnokin 161 gólt szerzett. A világ legnagyobb klubjai is szerették volna csapatukban tudni – úgy tudjuk, a Benfica érdeklődése volt a legélénkebb, a portugálok minden követ megmozgattak a magyar U15-ös válogatott megszerzése érdekében. „Minden technikai képessége, megfelelő genetikája, játékértése és a győztes mentalitása is megvan ahhoz, hogy magasan jegyzett labdarúgó legyen. Ám nem szabad elfelejteni, hogy még gyerek, nem szabad túl nagy terhet tenni rá” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Polyák Balázs, az MTK Budapest klubmenedzsere.

Nem akármilyen skalpot szerzett az előző héten a ZTE: az első félidőben hat perc alatt háromszor is bevette a Puskás Akadémia kapuját, és végül 4–2-re nyert a fordulónak a második helyről nekivágó riválisa ellen. Kell-e mondani, a győzelemhez értékes csapatmunkára volt szükség, ugyanakkor az is igaz, hogy Mim Gergely, aki hosszú ideje húzóembere a csapatnak, ez alkalommal is sokat tett be a közösbe: ő jegyezte a vezető találatot. A mostani a harmadik idénye a ZTE-ben, és míg az elsőben csak ötször kezdett, a másodikban már huszonnégyszer, a mostaniban pedig kivétel nélkül mindig a kezdő tizenegyben szerepelt, ráadásul négy gólt is szerzett.

