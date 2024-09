Rossi: Az ötgólos különbség a szégyen; Milyen posztot kap Pakson Varga Roland?

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Marco Rossi szerint a gólkülönbség az igazi szégyen. Labdarúgó-válogatottunk olasz szövetségi kapitánya elsősorban abban látja a súlyos düsseldorfi vereség okát, hogy a németek elleni Nemzetek Ligája-meccsen szinte nem is nyert párharcot a csapat – ugyanakkor a bosnyákok ellen már kedden lehet javítani. A kétoldalas címlapsztori mellett Csillag Péter arról sem feledkezett meg, hogy épp hétfőn tölti be a hatvanat a mester, akinek a Magyarországra érkezése előtti évtizedeiről írt tanulságos összefoglalót.

Varga Rolandot nem zavarja a kora, úgy érzi, van még benne néhány év. A Paksra igazoló egykori válogatott támadó a Sepsiről már szívesen mesél, de arról igen, hogy milyen Bognár Györggyel dolgozni, és hogy szélsők híján milyen poszton tudja elképzelni magát az Atomvárosban. Borbola Bence interjúja.

Primoz Roglic nyerte meg a Vueltát, mindkét egyes döntőben amerikai vesztett a tenisz US Openen, kialudt a paralimpiai láng, két női kézilabda BL-csapatunk is rendkívül elégedett lehet a szombati rajttal, és a fehérvári hokiedző, Kiss Dávid is megnyugodhatott, mert a prágaiak elleni BL-párharcban már volt minek örülnie.

És ha hétfő, akkor Népsport-melléklet +4 oldalon: A „nyóckerből” induló és magasra jutó Ladinszky Attilával, Kovács „Kléri” 1934-es gátfutó Eb-aranyával, egy 100 évvel ezelőtti bécsi oszták–magyarral és a Fradiban játszó négy Bródyval.

