Matheus Saldanha első ferencvárosi tétmérkőzésén letette a névjegyét; edzésbe állt a Galatasaraynál Sallai Roland

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Pályára küldését követően 11 perc alatt lőtt két gólt és adott egy gólpasszt, a Ferencváros ennek köszönhetően nyert 3–0-ra a Magyar Kupában a Budafok otthonában. A brazil Matheus Saldanha első ferencvárosi tétmérkőzésén máris letette a névjegyét: nem csupán az indulósebessége átlagon felüli, a labda is ragad a lábához – alighanem ettől ér 8 millió eurót, ezért magasan az NB I legértékesebb futballistája. A brazil játékos lapunknak elárulta, rendkívül vallásos, és jól bevált babonái is vannak, ám ezeket a világ összes pénzéért sem árulná el, szerinte ezek csak akkor működnek, ha titokban maradnak

A Ferencváros korábbi sikertrénerének, az élvonalban újonc Esztergom női kézilabdacsapata edzőjének, Elek Gábornak még furcsa újra az első osztályban irányítani. A Debrecen elleni bravúros győzelemről azt mondta: „Nekünk most bejött a jackpot, éltünk is vele, ami nagy öröm... Azonban most is tartom magam ahhoz, hogy nagyon nagy fegyvertény lenne, ha április-májusban nem számolgatással kellene töltenünk a mérkőzéseket megelőző időszakokat, tehát a bennmaradás miatt ne kelljen már aggódnunk – ha ez így történne, azzal maximálisan elégedett lennék.”

Csaknem két és fél év telt el azóta, hogy az FTC-Telekom legutóbb vereséget szenvedett a férfi vízilabda ob I-ben. Akkor a Szolnoki Dózsa győzte le a zöld-fehéreket, és az előző idényben is a Tisza-partiak voltak legközelebb a bravúrhoz, de Nyéki Balázs együttese nem hibázott, makulátlan mérleggel nyerte meg a szakosztály 26. bajnoki címét. Ha sorozatban negyedszer is felér a csúcsra a férfi élvonalbeli vízilabda-bajnokságban, megelőzi az örökrangsorban a 26 elsőségnél tartó újpestieket a Ferencváros, amely az új idényben is egyértelmű esélyesnek számít.

A Rizespor 5–0-s legyőzését még a lelátóról figyelte, de már edzésbe állt a Galatasaraynál Sallai Roland. Az 54-szeres válogatott támadót a török átigazolási időszak utolsó napján, pénteken szerezte meg a Galatasaray a német Bundesligában szereplő Freiburgtól hatmillió euróért. Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a török Fanatik című újságnak azt mondta Sallai átigazolásáról, „ez a lépés nagyszerű döntés volt tőle ”.

Az előző hétvégén Opatijában nemzetközi tornát nyerő Szolnok férfi kosárlabdacsapatában kiválóan mutatkozott be a kevesebb mint két hete érkező amerikai Marcus Lewis. A 32 esztendős hátvéd az előző idényben a montenegrói Mornar Barban légióskodott, s azután szerződött a Magyar Kupa címvédőjéhez, hogy a nyáron szerződtetett honfitársától, Jalen Jacksontól szeptember elején elköszönt a szolnoki vezetőség, mert nem váltotta be a reményeket

Az új szezonra való felkészülés előtt az Egyesült Államokban kapcsolódott ki az első olimpiáján, Párizsban negyedik helyen végző Guzi Blanka. „New Yorkba régóta szerettem volna eljutni, láttam többek között a Central Parkot, de Washingtonban és a Niagara-vízesésnél is jártam – mondta a DVTK sportolója. – Érdekes megélni, hogy az olimpiával együtt, egy hónap leforgása alatt két gyerekkori álmom is valóra vált. Amerikában napi húsz-huszonöt kilométert is gyalogoltam.” A folytatásról elmondta, szeretne a jövőben több időt Miskolcon tölteni, akkor is, ha ez több ingázással jár

