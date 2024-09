Indul a női és a férfi kézilabda NB I; Majoross Gergely értékelte a válogatott teljesítményét

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:





A Debreceni VSC után a Kecskemétet is megverte az Újpest – az idegenben elért 3–1-es győzelem megszerzésében főszerepet vállalt a 20 éves Geiger Bálint. Az Újpest FC középpályása biztonsági tartalék volt az U21-es válogatottnál, de hétfőn értesítést kapott: várják a telki edzőközpontban. Geiger Bálint a tizenkettedik élvonalbeli mérkőzésén lépett pályára vasárnap, az előző idényben hat meccsen kapott szerepet, ezt a számot máris elérte – a 6. fordulóban. Ötször kezdőként játszott, Pakson a szünetben állt be, vagyis alapembernek számít.

„Fizikailag egyelőre magas nekünk ez a szint, ez normális. Ezen a színvonalon – gondolok leginkább a Szlovákia elleni találkozóra – mi nemigen játszunk meccseket. Az elmúlt három évben a magyar férfiválogatott talán tíz mérkőzést játszott ennyire erős ellenfelekkel. Szokni kell az iramot, tanulni a játékot. Az egyelőre nem elvárható, hogy a világ tíz legjobb együttesével hatvan percig felvegyük a versenyt” – többek között ezt is mondta lapunknak a pozsonyi olimpiai selejtezőt értékelve Majoross Gergely, a férfi jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya.

A színvonalat tekintve a női és a férfi kézilabda NB I is közelíthet a világ legjobb bajnokságai felé a 2024–2025-ös idényben. A Veszprém és a Szeged párharca egy év szünet után ismét rangadóvá válhat. Szegeden a 2000-es évek balkáni és a 2010-es évek spanyolos stílusa után a skandináv irányvonalnak is adnak egy esélyt (Michael Apelgren). A Veszprémnél a BL-negyeddöntős kiesés óriási csalódás volt, a Momir Ilics, Gulyás Péter edzőpáros helyét a spanyol Xavier Pascual foglalta el, aki a Barcelonát háromszor is Európa csúcsára vezette. A nőknél a Győr és a Ferencváros között az utolsó fordulóig kiélezett harc várható az aranyért.

