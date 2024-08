Gulyás Michelle még Usain Boltot is megpróbálta volna legyőzni; férfi pólósaink lemaradtak a dobogóról

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Még az indulása is veszélyben volt, mégis aranyérmesként távozhat Párizsból Gulyás Michelle, aki Vörös Zsuzsanna után a második magyar női öttusázó, aki olimpiai bajnok lett. Guzi Blanka is óriásit versenyzett, és a negyedik helyen végzett. Újdonsült olimpiai bajnokunk a döntő után úgy nyilatkozott, abban a helyzetben még Usain Boltot is megpróbálta volna legyőzni. Kiegyensúlyozott teljesítménnyel és utcahosszal nyerte meg a magyar küldöttség hatodik aranyérmét.

Férfi vízilabda-válogatottunk a második ötöspárbaját már elveszítette, ezzel a negyedik helyen zárt, mivel a negyedik negyed második felében eltékozolta kétgólos előnyét Varga Zsolt együttese, amely érem nélkül tér haza Párizsból.

Szabadfogású birkózónk, Muszukajev Iszmail a bronzmérkőzésen 13:12-es vereséget szenvedett a súlycsoport idei Európa-bajnokától, az albán színekben versenyző Islam Dudaevtől. Bánkuti Zsolt, a szabadfogású válogatott szövetségi kapitánya csalódottan értékelt a bronzért vívott csata után, szerinte ugyanis Muszukajev sokkal többet tett a bronzéremért, mint ellenfele

