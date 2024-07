Fradi: rajt a BL-selejtezőben; Kós Hubert már nem fél a faltól

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Három győztes párharc választja el a Ferencvárost a BL-főtáblától. A walesi The New Saints elleni csata első meccse egyben az új vezetőedző, Pascal Jansen bemutatkozása is téthelyzetben, márpedig a mester energikus FTC-t akar látni, míg Cristian Ramírez az újakkal, főleg a belső védőnek igazolt brazil Raul Gustavóval való összeszokásról és a szabadságról való visszatérésről is beszélt. Az Üllői úti gyep pedig gombafertőzés miatt nem lesz túl szép, de már gyógyulóban…

Csütörtökön következik a Konferencialiga, de csak két magyar csapattal. A Puskás Akadémia pihen, mert a Dnyipro-1-et kizárta az UEFA, a Paks a ciprusi AEK Larnacát fogadja, benne Gyurcsó Ádámmal, aki Somogyi Zsoltnak elmondta, hogy mekkora boldogság magyar ellenfelet kapni, a fehérváriaknak pedig azeri ellenfelük kellemetlen stílusára kell felkészülniük.

Bolla Bendegúz immár nem kölcsönjátékosként vág neki az új idénynek. A Rapid Wienhez napokkal az Eb előtt aláíró válogatott szélső védő Borsos Lászlónak tételesen mesélt az Európa-bajnokságról, eddigi anyaklubjáról, a Wolverhamptonról, és arról, hogy a Rapid játékrendszerében végre kedvenc posztján szerepelhet.

Kós Hubert ma már nem fél a faltól, holott gyerekként nagyon utálta. A 200 méteres hátúszás világbajnoki címvédője Kovács Erikának a riválisokról, Bob Bowmanről és saját mentális felkészítéséről is hosszan beszélt olimpiai éremesélyeseinket bemutató sorozatunkban.

És ha kedd, akkor Junior-melléklet: a párizsi olimpiai csapat legfiatalabb magyar sportolóival.

