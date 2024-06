Rossi: Az eredmény a legfontosabb; 50 nap Párizsig

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

Írország és Debrecen között a válogatott. A dublini vereség fájdalmas, de nagy jelentőséget nem kell neki tulajdonítani, talán jókor is jött – ugyanakkor Marco Rossi szövetségi kapitány úgy véli, kritizálni nem kell, ám az eredmény a legfontosabb. Lang Ádám és Dibusz Dénes is beszélt a meccsről Borsos Lászlónak, az NS helyszíni tudósítójának, és a Fradi kapusa azt is elmondta, hogy Gulácsi Péterrel már tudják, melyikük véd majd az Eb-n. Visszatekintő két oldalon.

Már csak 50 nap, és kezdődik a párizsi olimpia. A magyar sport egyre biztatóbb kvótahelyzetének számbavétele mellett a „csapatkapitány”, a háromszorosan címvédő kardvívó, Szilágyi Áron adott nagyinterjút Kovács Erikának, amelyben a családról, a negyedik arany esélyéről és a csapat kijelölésének nehézségeiről is beszélt. Címlapsztori két oldalon.

Antonín Panenka szerint a futballból eltűnt az improvizáció. A kelet-európai labdarúgás egyik legnagyobb sikerét elérő csehszlovák válogatott karmestere Sepp Maier „megpanenkázását” is felidézte Szöllősi Györgynek, de budapesti látogatása során egykori felvidéki csapattársairól, Nyilasi Tiborról és Kubala Lászlóról is bőven osztott meg emlékeket.

