Gyökeres pénteken Londonba utazik szerződése véglegesítésére – csütörtöki transzferhíradó

A LEGFONTOSABB CSÜTÖRTÖKI TÖRTÉNÉSEK A HAZAI ÉS A NEMZETKÖZI ÁTIGAZOLÁSI PIACON

DÉLELŐTTI ÉS KORA DÉLUTÁNI TÖRTÉNÉSEK

Izgalmas bejelentéseket, pletykákat is hozott a csütörtök délelőtt és kora délután a nemzetközi átigazolási piacon: kezdődött azzal, hogy a Liverpool ragaszkodna Ibrahima Konaté megtartásához, annak ellenére, hogy a középső védő iránt a Real Madrid is érdeklődik. Fabrizio Romano szerint a Los Angeles FC kinézte magának a Tottenham dél-koreai klasszisát, Szon Hung Mint, és szintén az olasz transzfeguru írta meg, hogy a Juventus első edzését elmulasztó Douglas Luiz a Premier League-ben köthet ki. Eközben a The Sun arról adott hírt, hogy a Real Madrid 100 millió fontos ajánlatot készül tenni a Manchester City aranylabdás középpályásáért, Rodriért. Ugyancsak a Cityt érintő hír, hogy Pep Guardiola további egy évig még mindenképp szeretné megtartani Édersont, mivel egyelőre nem talált megfeleló kapust a pótlására.

Alexander Isak jövője továbbra is bizonytalan: a Newcastle támadója nem utazott el csapatával a malajziai edzőtáborba, klubja szerint azért, mert kisebb sérüléssel bajlódik. Nem sokkal később jött a hír, hogy a szaúdi Al-Hilal 130 millió fontos ajánlatot tenne a játékosért.

Viktor Gyökeres átigazolása egyre biztosabbnak tűnik: a svéd válogatott klasszisa a Sky Sports szerint pénteken Londonba utazik, hogy rendezze szerződése utolsó részleteit is az Arsenallal. Hasonlóan eldőlni látszik Randal Kolo Muani sorsa, aki tudatta a Paris Saint-Germainnal, hogy szeretné véglegesíteni szerződését a Juventusszal, ahol az elmúlt hat hónapot kölcsönben töltötte. Az pedig már teljesen biztos, hogy Saúl Níguez a Flamengónál folytatja pályafutását, miután a brazil klub hivatalos felületein is bejelentette a spanyol középpályás érkezését. Erősített a Milan is: a kék-feketék bejelentették az ecuadori Pervis Estupinan szerződtetését a Brightontól.

A hazai piacon ezúttal visszafogottabbak voltak a csapatok: a Debrecen délelőtt bejelentette a spanyol Álex Bermejo érkezését, a Vasas a Gyirmót FC Győr korábbi utánpótlás-válogatott játékosával, Horváth Rajmunddal erősítette meg keretét, a Ferencváros középpályása, Mohamed Abu Fani pedig végül a CSZKA Moszkvában köthet ki izraeli sajtóértesülések szerint.

Délután az MTK bejelentette, hogy hogy kölcsönvette az FC Köbenhavntől a magyar futball egyik nagy ígéretét, a 18 éves Németh Hunort, a DVSC pedig Dzsudzsák Balázs szerződéshosszabbításáról adott hírt.

Cikkünk folyamatosan frissül!