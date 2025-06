Megvan, hol követhető Magyarországon a klubvilágbajnokság

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) idén először rendez 32 csapatos klubvilágbajnokságot. Az Egyesült Államokban megrendezésre kerülő tornán nyolc egyaránt négy csapatos csoportba mérik össze tudásukat az együttesek. A csoportok első két helyezettjei jutnak tovább, innentől kezdve egyenes kiesés szakasszal folytatódik a torna egészen a döntőig.

A tornán a teljesség igénye nélkül részt vesz Európából a Real Madrid, a Bayern München, a Manchester City, a Paris Saint-Germain és a Juventus is, míg a világ más tájairól látható többek között a Boca Juniors, a Fluminense és a Lionel Messivel fémjelzett Inter Miami is.

„Nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült megállapodnunk a közvetítési jogokról, így biztossá vált, hogy a magyarországi futballszurkolók az összes mérkőzést láthatják televízióban, magyar kommentárral. A meccsek felét a közmédia sugározza – továbbra is előfizetési díj nélkül –, ráadásul a többi találkozóról is mutatunk összefoglalókat a Nemzeti Sporthíradókban és az M4 Sport, valamint a Nemzeti Sport digitális és közösségi felületein. Az UEFA U21-es, majd a júliusban induló női Eb-jével talán minden korábbinál több labdarúgó-mérkőzést juttatunk el a nézőkhöz idén nyáron. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy más sportágra nem koncentrálunk, hiszen az éppen pénteken kezdődő budapesti judo-világbajnokság, a vívó Eb vagy éppen a gyorsasági kajak-kenu Eb is szerepel a programunkban” – emelte ki Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója.

„Óriási öröm és megtiszteltetés, hogy mi közvetíthetjük a 2025-ös FIFA klub-világbajnokságot. Ma már a miénk a legszélesebb futballkínálat, és azt is megszokhatták tőlünk a nézők, hogy igyekszünk odafigyelni a kéréseikre, igényeikre, és gyorsan reagálni a lehetőségekre. Külön köszönjük az MTVA-nak a partnerséget, és így minden mérkőzés könnyen elérhető lesz a szurkolók számára” – mondta Misur Tamás, a Network4 médiacsoport sportfőszerkesztője. A Network4 által közvetített meccsek java részét a MATCH4 sporttelevízióban, kisebb hányadát az ARENA4 sporttévében lehet majd látni, míg a NET4+ sportstreamingszolgáltatón minden mérkőzés nyomon követhető lesz.

A torna nyitómérkőzése magyar idő szerint vasárnap hajnali két órakor, az Al-Ahli–Inter Miami mérkőzéssel kezdődik, melyet az M4 Sporton lehet követni. A nézők a torna mind a 63 mérkőzését élőben és magyar kommentárral élvezhetik.