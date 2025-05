Abel Ferreira lehet a brazil szövetségi kapitány

Nagyon úgy fest, dugába dőlt a Brazil Labdarúgó-szövetséget (CBF) vezető Ednaldo Rodrigues terve, hogy Carlo Ancelottit ülteti a válogatott kispadjára. A brazil sajtó már arról ír, hogy a CBF-nél letettek az olasz szakember szerződtetéséről, befejezettnek tekintik a tárgyalásokat, noha egy ideig úgy tűnt, a Real Madrid kudarcai (kiesés a Bajnokok Ligájából, vereség a Király-kupa-döntőben) után Ancelotti hajlik a Dorival Júnior március végi menesztése óta üres kapitányi poszt elfogadására.

Rodrigues a brazil labdarúgás történetének legmagasabb tréneri bérezését kínálta fel az edzőnek, ám hamar kiderült, az évi tízmillió dolláros gázsival ma már labdába sem lehet rúgni a nemzetközi porondon. Történt ugyanis, hogy nem sokkal később Szaúd-Arábiá­ból is megkeresték Ancelottit, mégpedig negyvenmillió dolláros alapbérrel, amihez aláírási pénzt és bónuszokat is ígértek, továbbá felajánlották neki, hogy választhat az Al-Ahli és az Al-Hilal kispadja között. A CBF-nél az tette be a kaput, hogy Ancelotti egyelőre nem hajlandó felmondani a Real Madridnál, amelyhez 2026-ig köti szerződés, Rodrigues ugyanis azt szerette volna, ha minél hamarabb átveszi a válogatottat.

A CBF elnökének az a szerencséje, hogy márciusban újraválasztották 2030-ig, mert már túl régóta kampányolt Ancelotti szerződtetésével, miközben a nemzeti csapat egyre mélyebbre süllyed. Az új helyzetben két portugál edző neve kering a sajtóban, ám egyikük szerződtetése sem tűnik egyszerűnek. Rodrigues a Palmeirast irányító Abel Ferreirát preferálja, csakhogy az egyik leggazdagabb brazil egyesületnél hallani sem akarnak a távozásáról, Ferreira pedig a szavát adta, hogy a naptári év végéig biztosan marad.

„Ha Ednaldo Abelt szeretné, előbb engem kell felhívnia, és ha a sajtóból értesülök a szándékairól, az csak megerősít abban, hogy mindent megtegyek az edző megtartásáért” – mondta a Palmeiras elnöke, Leila Pereira az O Globónak, hozzátéve, hogy 2027-ig szeretne hosszabbítani az edzővel, akivel már két országos bajnoki címet és két Libertadores-kupát is nyert a Palmei­ras, és akit Ruben Amorim távozása után a Sporting CP sem tudott elcsábítani. A másik szakvezető, aki szóba jöhet a szövetségnél, az Jorge Jesus, aki már többször kijelentette, szívesen átülne a szaúdi Al-Hilal kispadjáról a brazil válogatottéra, ám a Flamengo korábbi sikeredzőjével szemben a brazil futball kirakatembere, Neymar korteskedik, mert a rijádi klubnál töltött időszakában többször is konfliktusba keveredett vele…