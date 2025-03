Luxemburg Svédországot, Haiti Azerbajdzsánt verte meg felkészülési mérkőzésen

Nyolc éve vb-selejtezőn Svédország nyolc góllal küldte haza Luxemburgot, vendégként azonban három próbálkozásból egyszer sem tudott legalább két gólt elérni. Ezúttal ráadásul Alexander Isakék 13 próbálkozásból csak kétszer találták el a hazaiak kapuját, a gólszerzés azonban nem sikerült nekik. Luxemburg az első nagyobb helyzetét gólra váltotta, Danel Sinani szögletéből Seid Korac fejelt a bal sarokba a 23. percben. A svédek nem tudtak felpörögni, így Luxemburg megérdemelten nyert 1–0-ra.

A legutóbbi nyolc meccsét egyaránt megnyerő Haiti Azerbajdzsánban is folytatta jó sorozatát. Frantzdy Pierrot az első és a második félidőben is betalált, a 3–0-s végeredményt Danley Jean Jacques állította be.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Luxemburg–Svédország 1–0 (Korac 23.)

Azerbajdzsán–Haiti 0–3 (Pierrot 9., 63., Jacques 83.)