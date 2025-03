Liga 2: a Csíkszereda győzelemmel kezdte a rájátszást

A mérkőzés forgatókönyve szinte lemásolta az előzőét, a hazai csapat ugyanis most is korai góllal alapozta meg a sikerét: Jozef Dolny lapos beadásából Soufiane Jebari lőtt 10 méterről, egy védő lába között a jobb alsó sarokba. Ezt követően Babati Benjámin átlövéseivel veszélyeztetett az FK, amely a lécet is eltalálta, a legnagyobb vendéghelyzetnél pedig Simon Máté védte kézzel-lábbal Nicolae Carnat közeli lövését.

Fotó: Pál Zoltán/FK Csíkszereda

A második félidő elején Ioan Dumiter nem érte el a labdát az üres csíki kaput előtt, a túloldalon viszont Bakos Ervin indítása után Dolny lőtt a tizenhatos vonaláról a jobb sarokba. Ezzel pedig el is dőlt a mérkőzést, Voluntari támadásaiban nem volt átütőerő, az FK pedig inkább a labda tartására figyelt, bár Babatinek így is akadt még egy bombája, amelyet védett a vendégkapus. A Csíkszereda ezzel a győzelemmel őrzi vezető helyét, illetve tízpontos előnyét a legjobb nem feljutó helyet elfoglaló Resicabányával szemben.

Liga 2

Felsőház, 1. forduló

FK Csíkszereda–FC Voluntari 2–0 (Jebari 3., Dolny 51.)

Csíkszereda: Kelemen Dávid, Nagy János és Babati Benjámin végigjátszotta a mérkőzést; Torvund Alexander az 55. percben állt be; Pintér Bence a 72. percben lépett pályára; Hegedűs János sárga lapok miatti eltiltását töltötte

Az állás: 1. Csíkszereda 47 pont, 2. Steaua 41, 3. Metaloglobus 38, 4. Resicabánya 37, 5. FC Arges 34, 6. Voluntari 33