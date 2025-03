Hova tűntek a világklasszis középcsatárok? Shearer Messit, Ronaldót és Szalahot „hibáztatja”

Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester United – a kétezres évek nagy négyese között eltérő sikerrátát vélhetünk felfedezni a jelenlegi idényben: Szoboszlaiék a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában is kiemelkedően teljesítenek, az „ágyúsok” a már-már megszokott második helyen stagnálnak, a londoniak a BL-indulásért küzdenek, Rúben Amorim csapata pedig... Nos, minél kevesebbet mondunk, annál jobb. Egy közös azonban van a négy PL-csapat között: egyikük keretében sem találhatunk világklasszis kilencest.

Az angol válogatott és a Newcastle United legendás támadója, Alan Shearer szerint ez nem véletlen. Az ok: a taktika.

„A közös csoportunkban azt kérdeztük egymástól: hova tűntek a klasszikus kilencesek? Egyre kevesebbet láthatunk a pályán, ez pedig a taktikai változtatásoknak köszönhető. A mi időnkben két csatárral álltak fel a csapatok. Az alacsonyabb és fürgébb kicsit mélyebben játszott, a magasabb a kapuhoz közelebb. Akkoriban minden fiatal a duó valamelyik tagja akart lenni.”

„Mostanában inkább három támadóval állnak fel a csapatok, viszont a szélsők már nem klasszikus szélsők. Szalah, Messi és Ronaldo – mielőtt középcsatár lett – jut eszembe elsősorban. Szerintem a gyerekeknek izgalmasabb látni, ahogy cseleznek és rávezetik a labdát a védőkre. Ugyanakkor a csatárok dolga jóval nehezebb” – idézte a goal.com Shearert.

Persze, a cselezés mellett azért még mindig az lehet a legvonzóbb a gyerekeknek, hogy ezek a játékosok az elmúlt évek legeredményesebb futballistái. Középen a mozgékony hamis kilencesek hatékonyabbak a letámadásban, a visszalépésben, a területnyitásban és a kiszolgálásban is, ezt képes kihasználni egy olyan klasszis szélről befelé induló támadó, mint Mohamed Szalah.

A Liverpoolban évek óta az egyiptomi zseni a támadósor motorja. Középen sokszor láthatjuk az alapvetően szélsőnek szerződtetett Luis Díazt és Cody Gakpót, és bár a felépítése miatt Darwin Núnez áll a legközelebb a középcsatár fogalmához (érdemes megjegyezni, hogy a Benficában azért többször is játszott a bal szélen), a befejezései finoman szólva is hagynak kívánnivalót maguk után. A Chelsea-ben hasonló a helyzet Nicolás Jacksonnal, az Arsenalnál nem segít, hogy Gabriel Jesus folyamatosan sérült vagy formán kívül játszik – már amikor Arteta egyáltalán bizalmat szavaz neki. Az MU-ban Bruno Fernandes hiába játssza be a teljes középpályát, ha az átadásait Rasmus Höjlund vagy Joshua Zirkzee nem tudja értékesíteni.

Igaz, csupán négy csapatot vizsgáltunk meg, de a tendenciát nem lehet figyelmen kívül hagyni. Egyre kevesebb az olyan típusú és minőségű csatár, mint Luis Suárez, Fernando Torres, Didier Drogba, Wayne Rooney vagy épp Robin van Persie.

A goal.com kiemelte, manapság csak Erling Haaland, Harry Kane, Robert Lewandowski, Alexander Isak és Viktor Gyökeres juthat eszünkbe, amikor világklasszis középcsatárokról beszélünk.