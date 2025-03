Hétfői sportműsor: folytatódnak a vb-selejtezők, pályán az angol válogatott

Európában, Afrikában és az óceániai zónában is folytatódnak a labdarúgó-világbajnoki-selejtezők, pályára lép többek között Anglia, amely Lettországot látja vendégül az E-csoportban. A magyar U21-es válogatott Írország ellen játszik felkészülési mérkőzést, és a női NB I-ben is rendeznek egy találkozót. A teniszvilág a Miami 1000-es torna mellett, Gironára és Antalyára koncentrál, és rajtol a kerékpáros katalán körverseny is. Íme, a hétfői kiemelt sportprogram.

MÁRCIUS 24., HÉTFŐ FUTBALLPROGRAM EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

G-CSOPORT

18.00: Litvánia–Finnország (Tv: Spíler2)

20.45: Lengyelország–Málta (Tv: Spíler2)

H-CSOPORT

20.45: San Marino–Románia

20.45: Bosznia-Hercegovina–Ciprus (Tv: Arena4)

K-CSOPORT

20.45: Anglia–Lettország (Tv: Spíler1)

20.45: Albánia–Andorra AFRIKAI VB-SELEJTEZŐ

1. KÖR, 6. FORDULÓ

A-CSOPORT

17.00: Bissau-Guinea–Burkina Faso

22.00: Etiópia–Dzsibuti

F-CSOPORT

20.00: Elefántcsontpart–Gambia

H-CSOPORT

14.00: Namíbia–Egyenlítői-Guinea

17.00: Libéria–Sao Tomé és Príncipe

22.00: Tunézia–Malawi

I-CSOPORT

17.00: Közép-afrikai Köztársaság–Mali

20.00: Madagaszkár–Ghána ÓCEÁNIAI VB-SELEJTEZŐ

3. KÖR, DÖNTŐ

7.00: Új-Zéland–Új-Kaledónia NŐI NB I

16. FORDULÓ

20.00: ETO FC Győr−MTK Budapest (Tv: M4 Sport) U21-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

20.00: Magyarország−Írország TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK KERÉKPÁR

12.50: katalán körverseny, 1. szakasz (Tv: Eurosport2) LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1041 (Tv: Sport2) RÖPLABDA

Férfi Extraliga, negyeddöntő, 2. mérkőzés

20.00: Kecskeméti RC–Fino Kaposvár TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Miami

16.00: Férfiak, egyes, 3. forduló, páros, 2. forduló; nők, egyes, nyolcaddöntő, páros, 2. forduló

ATP-challengertorna, Girona

10.00: egyes, 1. forduló

WTA 125-ös torna, Antalya

9.00: egyes, 1. forduló A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel. Műsorvezető: Risztov Éva, Harsányi Levente, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk Fábián László, a MOB főtitkára

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: Az elmúlt hét legemlékezetesebb magyar érdekeltségű eseményei

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögetőkocsi Székely Dávid és Várhegyi Benjámin

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem Thury Gábor és Virányi Zsolt

Hazafutás. Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: A Sportreggel vendége volt Fábián László, a MOB főtitkára

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Ballai Attila, Szöllősi György, L. Pap István

17.00: Ez történt az asztalitenisz ob-n

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Hogyan várják a résztvevők a jégkorong Erste Liga kedden kezdődő elődöntőjét

Körkapcsolás. Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: A budapesti nemzetközi fedett pályás öttusabajnokság után. Vendég: Bőhm Csaba és edzője, Geleta Balázs

19.00: Focióra aktuális futballhírekkel. Vendég: Simon Zoltán és Wukovics László

20.00: Visszatekintés a hétvégi sporteredményekre: Formula–1, labdarúgás, jégkorong, kézilabda

21.00: A Hét hősei összeállítás

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel