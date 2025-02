Sergio Ramos Mexikóba igazolt – jutalékban részesül az eladott mezei után

A beszámoló szerint Ramos egyéves szerződést írt alá klubbal, melynek életében történelmi mérföldkő, hogy egy 4-szeres Bajnokok Ligája-győztes, egyszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok játékost szerződtettek.

A védő a nyáron ismét játszhat európai topcsapatok ellen, hiszen a Monterrey szerepelni fog a klubvilágbajnokságon, ahol egy csoportba került az olasz Interrel, de később akár Ramos volt csapatával, a Real Madriddal is összefuthat – igaz, ehhez legalább a negyeddöntőig kéne jutnia.

Mindeközben a Marca érdekes részleteket közölt Sergio Ramos szerződéséről. A klub városából, Rayadosból összesen 8-as utaztak Madridba a kontraktus aláíráshoz, amely plusz egy évvel hosszabbodhat meg, ha mindkét fél elégedett lesz.

Ramos mezszáma a 93-as lesz – arra emlékezve, hogy 2014-ben az Atlético Madrid elleni BL-döntőt a 93. percben mentette döntetlenre, és ezzel hosszabbításra a Realnak, amit aztán 4–1-re meg is nyertek. Egyébként a mexikói liga alapvetően 1-től 35-ig engedélyezi a mezszámokat, de valószínűleg a külön kérvény elfogadásával nem lesz probléma, mert a klub már el is kezdte a 93-as mezek gyártását.

Ezeknek a mezeknek az eladásából egyébként Ramos is részesül, mindegyik árából 2 százalékot tehet zsebre a Marca információi szerint. Fizetése a különböző bónuszokkal elérheti a 4 millió eurót is éve szinten. Ramos külön pénzt kap a klubvilágbajnokságon lejátszott meccsek, a gólok, de még a gólpasszok után is.

Sergio Ramost jövő vasárnap mutatja be új klubja az 53 500 néző befogadására alkalmas stadionjában – az eseményen minden bizonnyal telt ház lesz, hiszen 40 ezer jegy már most elfogyott.