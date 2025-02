A Sepsi még megszorongatni sem tudta Bukarestben a bajnokot

ROMÁN SUPERLIGA

26. FORDULÓ

FCSB–Sepsi OSK 3–0 (3–0)

Bukarest, National Arena, 5157 néző. Vezeti: Andrei Chivulete (Andrei Constantinescu, Romica Birdes)

FCSB: Tarnovanu – Cretu, Dawa, M. Popescu, Radunovics – Cisotti (Alhassan, 68.), Sut (Chiriches, a szünetben) – Stefanescu, Tanase (Baluta, 68.), Gheorghita (Musi, a szünetben) – Bîrligea (Edjouma, 84.). Vezetőedző: Eliasz Haralambusz

Sepsi OSK: Gyenge – Harut, Simic, Ninaj, Stefan – Mino (Kallaku, a szünetben), Skorup – El-Sawy (Oroian, a szünetben), Neskovics (Sigér D., 69.), Oberlin (Mailat, 69.) – Babunszki (Coman, a szünetben) . Vezetőedző: Valentin Suciu

Gólszerző: Birligea (8., 15.), Radunovics (27.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Sepsi OSK közel négy éve és 13 találkozó óta képtelen legyőzni a FCSB-t, és vasárnap este Bukarestben sem volt esélye a román bajnok elleni pontszerzésre.

Székely támad, székely bánja – moroghatták magukban alig negyed órányi játék után a több száz éves mondást a Bukarestbe ellátogató Sepsi-szurkolók, miután a FCSB az első félidőben cafatokra tépte a bátran kezdő, de gyorsan széteső csapatuk védelmét. Valentin Suciu vezetőedző ugyanis nem csupán ugyanazt a tizenegyet küldte pályára, amely legyőzte a Farult (így Tamás Márk és Sigér Dávid is a kispadon kezdett, előbbi végig ott is maradt), de ugyanolyan nyíltsisakos taktikát is választott, amely azonban már gyorsan csődöt mondott az Európa-ligában megedződött bukaresti együttessel szemben.

Az első lövések ugyan még a hazai kapu irányába mentek Dino Skorup, majd Mihajlo Neskovics részéről, de ezután a FCSB gyors és labdaügyes támadói ficánkoltak a mélységben túlságosan széthúzódó szentgyörgyi védők között. Az első hazai helyzetnél Gyenge Szilárd még védte Daniel Birligea és Florin Tanase lövéseit, a szöglet után azonban Birligea már befejelte Mihai Popescu visszafejelt labdáját. A válogatott csatár hét perc múlva egy kiugratás után a másodikat is belőtte, és a mesterhármashoz is közel járt, de a tizenhatosról fölé lőtt. Így csak előkészítette a harmadikat, amelyet Gyenge hibája után Riszto Radunovics lőtt közelről, szemtelenül a fekvő kapus felett a hálóba. A negyediket pedig csak azért úszta meg a Sepsi, mert Mihai Popescu fejesének ünneplése közben a VAR kiszúrta, hogy a beadáshoz vezető akció során Tanase lesen állt.

Szünet után a FCSB – magabiztos előnye tudatában – már kedvére játszhatta edzője, Eliasz Haralambusz labdabirtoklással védekező taktikáját: a Sepsi hiába támadta le ellenfelét olykor a hazai tizenhatosig, többnyire csak nyomozta a labdát. Suciu hiába lőtte el a második félidő derekáig az összes cseréjét, a szentgyörgyi középpályába nem tudott életet lehelni: a Gyenge védései, valamint Matej Simic blokkjai kellettek ahhoz, hogy ne nőjön tovább a különbség. A háromszékiek csupán az utolsó tíz percben jutottak el labdával a bukaresti kapu környékére, de sem Skorup szabadrúgása, sem Darius Oroian távoli próbálkozása nem okozott gondot Stefan Tarnovanunak. Vereségével a Sepsi maradt a hetedik helyen, két pontra a felsőházat érő hatodiktól, a FCSB viszont legalább egy napra átvette a vezetést a Superliga rendkívül sűrű élmezőnyében.



ELŐZMÉNYEK

A román Superligában rangadó vár a Sepsi OSK-ra vasárnap Bukarestben, ellenfél a címvédő FCSB. A csütörtöki, Farul elleni 1–0-s győzelemmel a székelyföldi csapat továbbra is versenyben van a felsőházi rájátszásért. És bár a játék minősége hullámzó, a szentgyörgyiek kapott gól nélkül hozták le a legutóbbi három találkozójukat. Valentin Suciu, a Sepsi vezetőedzője szerint fizikailag is nehéz lesz három nappal egy jó iramú mérkőzés után újabbat játszani, de nem ezt tartja a mérkőzés kulcsának.

„A legfontosabb, hogy mentálisan legyünk erősek, mert eddig is ezért tudtunk jól kijönni a nehéz pillanatokból. A FCSB bő és erős kerettel rendelkezik, amellyel három fronton harcol sikeresen, ám nekik is megnehezíthetjük a dolgukat” – mondta a szentgyörgyi szakvezető, aki nem számíthat a sérült Andres Dumitrescu és Cosmin Matei játékára.

