Neymar: világklasszisból pénzéhes „antifutballista”

NEYMARNÁL SOSEM LEHET TUDNI.

Néhány nappal ezelőtt még nagyon úgy festett, hogy rövid távon elköszönnek tőle a szaúdi Al-Hilalnál, vasárnap azonban már a maradásáról szóltak a hírek. Nem olyan rég a Santosban látta őt a fél brazil sajtó, mire a másik fele váltig meg volt róla győződve, hogy a tengerentúli profi ligában (MLS) szereplő Inter Miamihoz szerződik, a hétvégén viszont a Chicago Fire is a lehetséges kérők közé került. Azon pedig már senki sem lepődhet meg, hogy Brazíliában mégsem a saját, rövid távú jövője miatt vetült rá ismét a reflektorfény, hanem egy újabb közszereplés keltette hullámok miatt.

De nézzük tételesen!

NEM MOST INDULT EL A LEJTŐN

A zseninek kikiáltott brazil támadó voltaképpen akkor adta fel profi karrierjét, amikor minden idők egyik legjobb csapatatától, a Lionel Messi vezette FC Barcelonától a Paris Saint-Germainhez szerződött 2017-ben. Hiába számít azóta is a futballtörténet legdrágább igazolásának (222 millió eurót fizetett érte a francia klub), a Ligue 1-ből már esélye sem volt a legnagyobbakkal felvenni a versenyt. Neymar sosem tartozott a fegyelmezett, munkamániás profik közé, a PSG-ben pedig olyan lejtőn indult el, ahonnan csak egyetlen út vezetett – szigorúan anyagi szempontból – felfelé, a pénzzel frissen kitömött, kirakat szaúdi liga irányába.

Nem csoda, hogy 2023 nyarán elfogadta az Al-Hilal mesés ajánlatát: nettó 100 millió dollár idényenként, aláírási bónusz, luxusautókkal telepakolt garázs, magánrepülőgép személyzettel – hogy csak a legkirívóbb „szolgáltatásokat” soroljuk fel. Ha reálisan vizsgáljuk a helyzetet, az újgazdag szaúdi ligát neki találták ki, hiszen igazán nagy pénzt ott úgy lehet a legkönnyebben leakasztani, ha az övéhez mért tehetség a rá jellemző lustasággal találkozik. Arra azonban a rijádi klubnál sem számítottak, hogy Neymar még nekik is túl drága lesz.

Az FC Barcelonában még nem volt panasz Neymar játékára, Luis Suárezzel és Lionel Messivel ellenállhatatlan triót alkotott (Fotó: AFP)

Történt ugyanis, hogy a támadó 2023 októberében keresztszalag-szakadást szenvedett a Brazília–Uruguay világbajnoki selejtezőn, és gyakorlatilag egy évre kidőlt. Addig mindössze öt mérkőzésen lépett pályára az Al-Hilalban – három bajnokin és két ázsiai BL-találkozón –, azt pedig ki-ki döntse el, hogy a 386 percnyi játékidőt tekintve az egy gól, három gólpassz milyen teljesítménynek minősül.

A gondok amúgy is később kezdődtek, Neymar rehabilitációja alatt ugyanis még véletlenül sem a fegyelmezett munkavégzésre koncentrált, hanem a féktelen bulizásokat helyezte előtérbe – hogy mást ne említsünk, szilveszter előtt egy óceánjáró hajót bérelt ki, amelyen végtelenített pókerezés és dorbézolást folyt három napig. Így egyrészt nem sikerült teljesíteni a Brazil Labdarúgó-szövetség elképzelését, miszerint a selecao az ő vezetésével játssza a nyári, Egyesült Államokban rendezett Copa Américát, másrészt az Al-Hilalhoz sem sikerült visszatérnie idejében a 2024–2025-ös idény kezdetére.

A klub nem is nevezte be Neymart a bajnokságba, csak az ázsiai Bajnokok Ligájába, így amikor szinte napra pontosan egy évvel a sérülése után ismét bevethetővé vált, az emírségekbeli Al-Ajn elleni, idegenbeli mérkőzésen léphetett pályára – az utolsó tíz percben. Két héttel később, az iráni Eszteglal ellen, hazai pályán játszott meccs 58. percében újra becserélte őt Jorge Jesús edző, ám a 87. percben kénytelen volt lecserélni, Neymar ugyanis combizomsérülést szenvedett, és 2024-re be is fejezte a játékot.

Neymar a brazil válogatott Uruguay elleni vb-selejtezőjén keresztszalag-szakadást szenvedett 2023 októberében (Fotó: AFP)

MÉG SZAÚD-ARÁBIÁBAN IS DRÁGÁNAK TALÁLJÁK

Nagyjából így értünk el a mostani időszakhoz, amikor is az első hírek felröppentek arról, hogy a Hilalnál sokallják a másfél évért kifizetett 150 millió dollárt az összesen 428 játékpercért (ez cirka 350 ezer dolláros percdíj), miközben távolról sincs garancia arra, hogy a tavaszi szezonban sokkal többet tenne hozzá a csapat teljesítményéhez a brazil sztár, és a legjobb az lenne, ha elválnának az útjaik. A brazil sajtó ekkor már megszellőztette, hogy Neymar nevelőegyesülete, a Santos minden követ megmozgat azért, hogy a támadó visszatérjen, igaz, az anyagi lehetőségeket tekintve szinte lehetetlen vállalkozásnak tűnt az elképzelés.

A klubnál elsősorban abban bízhatnak, hogy a játékos szíve szerint Brazíliában töltené a legtöbb időt, és ha a szerződése lejártáig sikerülne kölcsönben megszerezni – tehát a bérezését az Al-Hilal állná –, mindkét fél jól járna. Ez a verzió viszont legfeljebb akkor érné meg a szaúdiaknak, ha Neymar hosszabbítana velük, és a 2025–2026-os idényt egészségesen végigjátszaná, ám ezzel kapcsolatban is szkeptikusan vélekednek Rijádban.

Ezen a ponton lépett be a képbe az Inter Miami, amelyben Messi mellett Luis Suárez és Sergio Busquets is játszik a régi barcás csapattársak közül, de amikor kiderült Neymar igénye, hogy többet akar keresni Messinél, az amerikaiak is csak hüledeztek. A végszót minden bizonnyal a csapatot edző Javier Mascherano mondta ki egy múlt heti sajtótájékoztatón: „Szó sem lehet Neymarról. Kiváló játékos, bármelyik edző örülne a jövetelének, de az anyagi lehetőségeket tekintve lehetetlen, hogy szerződtessük.”

Persze, ha egy ilyen marketingértékű játékos nem kell az egyik klubnak, egyből jön a másik kérő – az ESPN információ szerint további három MLS-klub is bejelentkezett Neymarért. A Chicago Fire érdeklődése tűnik a legkomolyabbnak, arról nem is beszélve, hogy maga az amerikai rendszer a 2026-os világbajnokság közeledtével kifejezetten támogatná, ha több klubban is megjelennének a labdarúgás leghíresebb képviselői.

Ezzel együtt, a hétvége óta egyáltalán nem biztos, hogy Neymar rövid távon elhagyja az Al-Hilalt. Múlt csütörtökön Jorge Jesús még arról beszélt egy sajtótájékoztatón, hogy nagyon nehéz a játékos helyzete, mert a sérülései miatt képtelen fizikailag lépést tartani a csapattal, és nem látja, hogy az elkövetkező időszakban miként tudná behozni a lemaradását. Ehhez képest vasárnap a kékek edzője homlokegyenest másként fogalmazott a Globónak adott interjújában. „Nagyon örülnék, ha velünk maradna, és a Hilal színeiben játszana a klubvilágbajnokságon. Ez persze már nem rajtam múlik, hanem elsősorban Neymaron, hogy elfogadja-e ezt a kihívást. Közrejátszhat még a klub elképzelése is, de én biztos vagyok benne, hogy még sokat tehet a csapatért, és számolnék vele az idényben az ázsiai BL-ben is.”

A sérülése óta alig játszott az Al-Hilalban (fotó: AFP)

NAGYON NEM ÁRTANA EGY KIS SZERÉNYSÉG…

Neymar a napokban sem a karrierje miatt került ismét a reflektorfénybe. Az 1994-es világbajnok Romário a saját csatornájára készített vele interjút, és megkérdezte tőle, kit szorítana ki a 2002-es világbajnok válogatottból. Ronaldinho, Ronaldo és Rivaldo közül választhatott, ám ahelyett, hogy szerényen azt mondta volna, talán egyiket sem, Rivaldót említette, amivel általános közfelháborodást váltott ki.

„Őszintén elismerem a tehetségét és a tudását, és még azt is el tudom képzelni, hogy befért volna a válogatottunkba, de hogy az én posztomon játsszon, az már egy más történet. Százszázalékos bizonyossággal állíthatom, hogy ez nem történt volna meg. Akkoriban annyira összpontosítottam, annyira elszánt és éhes voltam a világbajnoki címre, hogy senki sem tudta volna elvenni a helyemet” – reagált a közösségi oldalán Rivaldo Neymar szavaira, akinek még ekkor sem esett le, hogy alázatosabban kellene megnyilvánulnia, és némi olajat öntve a tűzre a következőt válaszolta: „Nyugalom, barátom, minden brazil labdarúgó arra összpontosít, hogy világbajnok legyen. Mindig is tiszteltelek, és tudom, mit tettél a brazil labdarúgásért, de ha hármótok közül kell választani, te sem vennéd ki Ronaldót vagy Ronaldinhót, nem igaz?”