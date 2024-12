Szerb Szuperliga: IMT–Topolya 0–2 – VÉGE

SZERB SZUPERLIGA

A 16. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

IMT–Topolya SC 0–2 (0–2) – VÉGE

Loznica, Lagator Stadion, 13 óra. Vezette: M. Jakovljevics

IMT: Vuklis – Glisics, Jevtics, Popovics, Basztaja – Lucsics, N. Krsztics, Novicsics (Kijevcsanin, 82.), Zulfics (Bakisc, 56.) – Lukovics (M. Jovics, 68.), Bonnet (Court, 68.). Vezetőedző: Zoran Vasziljevics

Topolya: V. Ilics – Radojevics (N. Petrovics, 49.), Capan, V. Krsztics, Sz. Jovanovics – Pejics – Csirkovics, Vulics, Miloszavljevics, Sós – Lazetics (Sz. Jovanovics, 81.). Vezetőedző: Jovan Damjanovics

Gólszerző: Milos Vulics (18. –11-esből), Miloszavljevics (42.)



ELŐZMÉNYEK

A találkozó eredetileg a 16. fordulóban szerepelt a programban, de akkor az időjárási viszonyok miatt nem lehetett megrendezni.

„Az első félév utolsó mérkőzése elsősorban mentálisan veszi majd igénybe a játékosokat. Bízom benne, hogy ezúttal is jó teljesítményt nyújtunk, csakúgy, mint az OFK Beograd ellen. Sajnos ott a hajrában kapott gól miatt két pontot elveszítettünk” – mondta Jovan Damjanovics.

A TSC vezetőedzője a találkozó előtt tartott sajtótájékoztatón arra is kitért, hogy a csapat három fronton is állja a sarat:

„A Konferencialigában továbbjutottunk, s februárban két mérkőzés vár ránk, versenyben vagyunk a Szerb Kupában, a bajnokságban néhány pont hiányzik, hogy teljesítsük a kitűzött célt.”

A TSC 25 ponttal jelenleg a nyolcadik helyen áll a tizenhat csapatos bajnokságban, míg a húszpontos IMT a tizennegyedik helyet foglalja el.