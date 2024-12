Román Kupa: búcsúztak a székelyföldi csapatok

A szentgyörgyiek esélyei már az első két mérkőzésen elszálltak, így Valentin Suciu erősen tartalékos együttessel utazott el Galacra: a kezdőcsapatban négy tizenéves játékos is bekerült a harmadik ligás tartalékcsapatból. A székelyföldi gárda azonban így is kivédekezte továbbjutásra hajtó, szintén élvonalbeli ellenfelét, bár az Otelul két kapufájánál a szerencse is mellé pártolt.

A Csíkszereda viszont egy győzelemmel továbbléphetett volna a legjobb nyolc közé, ráadásul a szintén Liga 2-es Resicabánya – világítás hiányában – kénytelen volt semleges pályán, Zsilvásárhelyen megrendezni a találkozót. A kockázatmentes küzdelmet hozó meccsen azonban a döntetlennel is továbbjutó hazaiak előtt adódott több gólszerzési lehetőség, a 69. percben még büntetőhöz is jutottak, de Simon Máté hárította Marius Cioiu lövését. Az FK így veretlenül búcsúzott a sorozattól – a csoportból a Resicabánya mellett a harmadosztályú Gyulafehérvár jutott az egyenes kieséses szakaszba.

ROMÁN KUPA

3. FORDULÓ, D-CSOPORT

Otelul Galati–Sepsi OSK 0–0

Sepsi: Sigér Dávid nem volt a meccskeretben.

CSM Resita–FK Csíkszereda 0–0

Csíkszereda: Kelemen Dávid végigjátszotta a mérkőzést, sárga lapot kapott, Babati Benjámin kezdőként egy félidőt játszott, Torvund Alexander a 74. percben állt be, Nagy János, Pintér Bence és Hegedűs János a kispadon maradt, Makrai Gábor nem volt a meccskeretben.

Unirea Alba Iulia–SCM Ramnicu Valcea 3–1

A végeredmény: 1. Resita és Unirea 7-7 pont, 3. Csíkszereda 5, 4. Otelul 4, 5. Sepsi OSK 1, 6. Ramnicu Valcea 0.