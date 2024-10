Gyászszünet előzi meg a pénteki magyar–holland mérkőzést – hivatalos

Mint ismert, a 73 éves korában elhunyt Neeskens játékosként megfordult többek között az Ajaxban és a Barcelonában is – az amszterdamiakkal két bajnoki címet, illetve kupagyőzelmet, három BEK-győzelmet ünnepelhetett, továbbá nyert két Európai Szuperkupát és egy Interkontinentális Kupát is. A katalán gigász színeiben egy Király-kupát, valamint egy KEK-et nyert. A holland válogatottal két, egymást követő világbajnokságon (1974, 1978) is ezüstérmes lett, míg az 1976-os Eb-n bronzérmet nyert.

A pénteki Magyarország-Hollandia Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt a csapatok gyászszünettel tisztelegnek a hétfőn elhunyt világbajnoki ezüstérmes, háromszoros BEK-győztes Johan Neeskens emléke előtt. #HUNNED — MLSZ (@MLSZhivatalos) October 8, 2024