Gyász: elhunyt a holland futball legendája, Johan Neeskens

A KNVB közlése szerint a 73 esztendős Neeskens vasárnap hunyt el Algériában, ahol egy nemzetközi edzőtanfolyam (KNVB WorldCoaches) előadója volt.

A rendkívüli teherbírású, mégis technikás és sokoldalú középpályásként ismert Johan Neeskens tagja volt az 1970-es évek holland aranygenerációjának, amelynek (Johan Cruyff mellett) egyik vezéralakja volt. Játékosként megfordult többek között az Ajaxban és a Barcelonában is – az amszterdamiakkal két bajnoki címet, illetve kupagyőzelmet, három BEK-győzelmet ünnepelhetett, továbbá nyert két Európai Szuperkupát és egy Interkontinentális Kupát is. A katalán gigász színeiben egy Király-kupát, valamint egy KEK-et nyert. A holland válogatottal két, egymást követő világbajnokságon (1974, 1978) is ezüstérmes lett, míg az 1976-os Eb-n bronzérmet nyert.

Edzőként Neeskens legtöbbször másodedzőként dolgozott, így több ízben volt Frank Rijkaard vagy épp Guus Hiddink segítője – utolsó klubja a dél-afrikai Mamelodi Sundowns volt, ahonnan 2012-ben távozott.