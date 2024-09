Két új nagycsapat épül Brazíliában, Sallai előkelő társaságba került

Az argentin liga nagyobb értékű átigazolásait végigfutva megfigyelhetjük, hogy az MLS átigazolási díjainak visszaesése (azért az Atlanta az Atalantától sok pénzért igazolt) kihat rájuk is, de még mindig sok játékost adnak-vesznek Brazíliába és Brazíliából, illetve a hozzájuk képest sokkal szegényebb uruguayi és kolumbiai ligákból halászgatnak – innen sok harmincon felüli profi érkezik, többen argentinok, de szépreményű tizenéves játékosokat is szívesen vesznek az „alsóbb polcokról”.

A Chelsea egyre szívesebben vásárol Argentínából, ez felértékeli a ligát, de igaz itt is az, ami Brazíliára is, hogy az előző részben ecsetelt szaúdi változások miatt nagyon sok fiatal igazol oda, és elképesztő összegekért, 20-40 milliókért. Nyitott szemmel járnak a Benfica megfigyelői is, szinte ebből él a portugál klub, és élénk továbbra is az olasz vonal – spanyol csapatok ellenben nem csemegéznek már olyan szívesen az argentin tehetségekből, mint tíz évvel korábban.

A River Plate és a Boca Juniors most is elviszi a legjobb hazai, viszonylag ismeretlen labdarúgókat, és szívesen csábít haza játékosokat Európából, versenyképes fizetéssel, de elmondható, hogy a többiek is képesek 3-4 millióért igazolni, akár a vén kontinensről is.

Mexikóban a legnagyobbak 20-30 millió eurót is megforgattak ezen a nyáron, és érdekes megfigyelni, hogy Míchel és Emilio Butragueno korszaka után újra divatba jött az idősebb spanyol játékosok szerződtetése: Unai Bilbao, Iker Muniain, Óliver Torres, Rubén Duarte és Borja Bastón is odaigazolt.

Még több pénz van a brazil futballban, ahol a Flamengo mellé felzárkózott a Cruzeiro is: a csapat három éve nonprofit egyesületből modern klubbá vált, 200 millió dolláros adóssággal a háta mögött, és Ronaldo lett a főrészvényes, de a kritikák és a rossz eredmények miatt Fenomén idén eladta a klubot.

„A Cruzeiro az intenzív osztályon volt, amikor megérkeztem. A felére csökkentettem az adósságokat, az ötszörösére nőtt a bevétel. Most egy kényelmes kórházi VIP-szobában van a Cruzeiro, így hagyom el” – összegzett Ronaldo. Az új tulajdonos, a milliárdos Pedro Figueiredo pedig belekezdett a transzferszambába, miután megvédte Ronaldót: 40 millióért igazolt, három huszonéves játékost vett Olaszországból, az új karmester pedig az Al-Hilatól érkező Matheus Pereira lesz Fernando Seabra csapatában.

John Textor a Botafogo többségi tulajdonosa, róla sokat írtunk már, a PSG most éppen szeretné leperelni róla a nadrágját, de előtte a zsebébe nyúlt: Thiago Almada 19.5, Matheus Martins 10, Vitinho 8 millióba került, jöttek ketten Lyonból, Textor másik csapatából, a rutinos Alex Telles hazaköltözött Szaúd-Arábiából, miként a 33 éves Allan – új kihívója támadt a Flamengónak és a Palmeirasnak, a Botafogo vezeti is a december elejéig tartó országos bajnokságot.

A Flamengo 18 milliót sem sajnált Carlos Alcarazért, átigazolta a Juventust otthagyó Alex Sandrót, megszerezte az Al-Hilaltól a kiváló szélsőt, Michaelt. A címvédő Palmeiras sovány 85 millió eurót fogott ki (az ott szokásos módon ebből fejedelmi módon megfizetve az ügyvédeket és a játékosok „társtulajdonosait) ezen a nyáron a Séria A mercatójából.

Megforgatott pármilliót az RB-csoport ottani klubja, az RB Bragantino is, és a 22 éves ék, Werik Popó kölcsönbe a Criciúmához került.



Portugáliában mindenki hozta a kötelezőt: a Sporting CP megforgatott a piacon 100 millió eurót, az FC Porto ügyesen befektette az Evanilson, David Carmo, Francisco Conceicao trióért kapott 55 millió eurót, különösen Samu Omorodion nagy fogás. Sokadszor is meg kell hajtanunk a fejünket a Benfica megfigyelői, edzői és vezetői előtt, a Rui Costa, Luisao vezetőpáros csapata 143 millió euróért eladta a Joao Neves, Marcos Leonardo, David Neres, Morato, Paulo Bernardo ötöst, és harmadennyit költve éppen 145 millió eurót érő játékosokat igazolt!

Jött görög, török, argentin, francia, német, spanyol, luxemburgi, svájci, Burkina Faso-i, norvég és albán légiós is, nyitott szemmel járnak a világban a benficások.

Húszmilliós bevételt ért el a Famalicao, és a Braga is távol van anyagi értelemben a legjobb magyar csapatoktól is: ezen a nyáron 55 millió eurót kapott a játékosaiért, és ennek a feléért vásárolt. Igaz, csak az Álvaro Djaló, Rodrigo Gomes párosért 30 millió euró folyt be, bónuszok nélkül!

Törökországba igazolt Sallai Roland, válogatottunk erőssége, és bízunk benne, a Galatasarayban is húzóember lesz. A török csapatok szokásuk szerint viszonylag sokat, de nem topligás szinten költöttek, a Trabzonspor 20 millióért 13 játékost szerzett meg a sok kicsi sokra megy elv alapján, de pocsékul rajtoltak, és már a 72 éves török edzőlegenda, Senol Günes vezeti őket.

A Fenerbahce a szokásos 10-15 millió euró helyett ezen a nyáron 35 millió körül költött: Ferdi Kadioglut nem tudták megtartani, Rade Krunicot a vételi opció érvényesítése után azonnal továbbpasszolták, de Jusszef en-Nesziri, Caglar Söyüncü, Allan Saint-Maximin, Oguz Aydin, Szofjan Amrabat, Cenk Tosun és Filip Kosztics megszerzése nagy fegyvertény.

Jó nyarat zárt a Galatasaray, még akkor is, ha a lemaradt Nicola Zalewskiről, Casemiróról és Adrien Rabiot-ról is, nem kötött szerződést a Lille-lel szakító Yusuf Yazicivel, és hiába egyezett meg a Bayern Münchennel, hogy kölcsönveszi Leon Goretzkát, és fizeti az évi 18 millió eurós bére felét, a játékostól kosarat kapott a török csapat.

Sallai Roland ellenben úgy érezte, váltania kell (ebben igazat adunk neki), és a 15 millió eurót érő játékjoga ellenére 6 millióért meg lehetett venni őt (300 ezer euró a nevelőkluboké), mert jövőre lejárt volna a szerződése. A hírek szerint évi 2.5 millió eurót keres nettóban, azaz hatszor többet, mint eddig. A nyár egyik csodája, hogy Victor Osimhen játszik majd mellette, és érkezett egy rutinos cserecsatár is, Michy Batshuayi személyében, és a Chelsea-től végleg megszerzett Hakim Zijes is a támadósort erősíti, igaz utóbbi jelenleg sérüléssel bajlódik.

Kötelező, 8 milliós vételi opcióval érkezett a szenegáli balhátvéd, Ismail Jakob, aki posztja legjobbjai között volt a Ligue 1-ben, az idei „divatnak” megfelelően a Galata is igazolt egy játékost Észak-Európából. A dán szélső mindenes, Elias Jelert kilencmillióba került, és kétszer ennyit sem sajnáltak a brazil középső középpályásért, Gabriel Saráért!

Sallaira azért volt nagy szüksége a klubnak, mert a nyáron négy szélső is távozott, Kerem Aktürkoglu, Tete, Nicolo Zaniolo és Wilfried Zaha, és még csatárként is bevethető. Igaz, csatárokból nincs hiány a Galatánál, hiszen a már említett Batshuayi, Osimhen duó mellett az argentin Mauro Icardi, de a veterán, 37 éves Dries Mertens is számításba vehető a poszton.

Honfitársunk szakmai szempontból is jó kezekbe került, mestere, Okan Buruk egykoron neves jobbszélső volt, az idősebbek emlékezhetnek rá, az Interben is futballozott.

LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL, ARGENTÍNA

Argentinos Juniors

Érkezett: Santiago Rodríguez (Instituto, 1 670 000 euró), Cristian Ferreira (River Plate, 631 000 euró), Francis Mac Allister (Talleres, ingyen)

Távozott: Luciano Gondou (Zenit, 12 000 000), Santiago Montiel (Independiente, 1 350 000)

Club Atlético Tucumán

T: Joaquín Pereyra (Minnesota United, 2 190 000), Agustín Lagos (Vélez, 1 090 000)



CA Banfield

T: Milton Giménez (Boca, 3 700 000), Aarón Quirós (Vélez, 2 760 000)

CA Belgrano

É: Nicolás Fernández (Defensa, 2 290 000)

T: Matías Moreno (Fiorentina, 5 000 000), Juan Barinaga (Boca, 2 850 000), Nahuel Losada (Lanús, 1 100 000)

CA Boca Juniors

É: Brian Aguirre (Newell's, 4 600 000), M. Giménez (Banfield, 3 700 000), Tomás Belmonte (Toluca, 3 550 000), Barinaga (Belgrano, 2 850 000), Agustín Martegani (San Lorenzo, 2 400 000), Gary Medel (Vasco, ingyen), Aarón Anselmino (Chelsea, kölcsönbe), Ignacio Miramón (Lille, kölcsönbe)

T: Ezequiel Fernández (al-Kvadsziah, 18 700 000), Aarón Anselmino (Chelsea, 16 500 000), Luca Langoni (New England Revolution, 6 200 000), Nicolás Valentini (Fiorentina, ingyen), Jorman Campuzano (Atlético Nacional, k.), Darío Benedetto (szerződése lejárt)

Club Estudiantes de La Plata

É: Santiago Arzamendia (Cádiz, 1 400 000), Facundo Rodríguez (LDU Quito, 930 000), Luciano Giménez (Cuiabá, 825 000), Gabriel Neves (Sao Paulo, 735 000)

T: Benjamín Rollheiser (Benfica, 9 500 000), Zaid Romero (FC Bruges, 6 000 000), Javier Correa (Colo-Colo, 1 850 000), Eros Mancuso (Fortaleza, 1 470 000)

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata

É: Matías Abaldo (Defensor, 1 500 000)

T: Benja Domínguez (Bologna, 4 000 000), Felipe Sánchez (Schalke, 1 200 000)

CD Godoy Cruz Antonio Tomba

T: Tomás Conechny (Alavés, 2 000 000), Tomás Badaloni (Necaxa, 916 000)

CA Huracán

T: Ignacio Pussetto (UNAM Pumas, 1 380 000)

CA Independiente

É: Felipe Loyola (Huachipato, 1 650 000), Santiago Montiel (Argentinos, 1 350 000), Federico Vera (Santa Fé, 1 000 000), Marco Pellegrino (Milan, k.)

T: Ayrton Costa (Antwerpen, 2 300 000), Mauricio Isla (Colo-Colo, 300 000)

CS Independiente Rivadavia

É: Tomás Palacios (Talleres, 1 340 000), Sebastián Villa (Beroe)

T: Tomás Palacios (Milan, 6 500 000), Matías Reali (San Lorenzo, 1 680 000), Francisco Petrasso (Rio Ave, 896 000)

CA Lanús

É: Nahuel Losada (Belgrano, 1 100 000), Felipe Pena Biafore (River, 1 070 000), Eduardo Salvio (UNAM Pumas, i.), Carlos Izquierdoz (Gijón, i.)

T: Mateo Sanabria (al-Ain, 3 630 000), Braian Aguirre (Internacional, 1 270 000)

CA Newell's Old Boys

É: Saúl Salcedo (Olimpia Asunción, 1 840 000), Fernando Cardozo (Olimpia Asunción, 1 110 000), Juan Ignacio Méndez (Vélez, i.)

T: Aguirre (Boca, 4 600 000)

Racing Club

É: Martín Barrios (Liverpool Montevideo, 2 300 000), Luciano Vietto (al-Kvadsziah, i.)

CA River Plate

É: Germán Pezzella (Betis, 4 500 000), Adam Bareiro (San Lorenzo, 4 150 000), Fabricio Bustos (Internacional, 4 100 000), Conan Ledesma (Cádiz, 2 600 000), Maxi Meza (Monterrey, 1 800 000), Marcos Acuna (Sevilla, 1 000 000), Franco Carboni (Milan, k., 500 000), Federico Gattoni (Sevilla)

T: Esequiel Barco (Szpartak Moszkva, 14 000 000), Biafore (Lanús, 1 070 000), Agustín Palavecino (Necaxa, k., 280 000), Andrés Herrera (Columbus Crew, k., 275 000), Augusto Batalla (Vallecano, k.), David Martínez (Inter Miami, k.), Sebastián Boselli (Estudiantes, k.), Claudio Echeverri (Manchester City, kölcsönből vissza)

CA Rosario Central

É: Enzo Copetti (Charlotte, 3 960 000), Maximiliano Lovera (Olympiakosz, 800 000), Augusto Solari (Atlas Guadalajara, i.)

T: Abel Hernández (szl.)

CA San Lorenzo de Almagro

É: Matías Reali (Independiente Rivadavia, 1 680 000), Facundo Bruera (Olimpia Asunción, 1 100 000), Iker Muniain (Bilbao, i.), Andrés Vombergar (Ittihad Kalba), Nahuel Bustos (Talleres, k.)

T: Agustín Giay (Palmeiras, 7 000 000), Adam Bareiro (River Plate, 4 150 000), Agustín Martegani (Boca, 2 400 000), Tobías Medina (Rio Ave, 1 100 000)

CA Sarmiento (Junin)

É: Nico Gaitán (egyesület nélküli), Facundo Roncaglia (e. n.)

T: José Mauri (Cosenza, i.)

CA Talleres

É: Matías Galarza (Genk, 3 600 000), Matías Galarza (Vasco, 1 380 000), Sebastián Palacios (Panathinaikosz, i.)

T: Ramón Sosa (Nottingham Forest, 12 000 000)

Vélez Sarsfield

É: Aarón Quirós (Banfield, 2 760 000), Michael Santos (Juárez, 1 840 000), Agustín Lagos (Atlético Tucumán, 1 090 000)

LIGA MX, MEXIKÓ



CF América

É: Érick Sánchez (Pachuca, 9 000 000), Alan Cervantes (Santos Laguna, 3 000 000), Rodrigo Aguirre (Monterrey, 2 700 000), Igor Lichnovsky (Tigres UANL, 2 000 000), Cristián Borja (Braga, i.)

T: Julián Quinones (al-Kvadsziah, 13 800 000), Juan Otero (Gijón, i.)

CD Cruz Azul

É: Jorgosz Jakumakisz (Atlanta United, 9 330 000), Luis Romo (Monterrey, 6 500 000), Andrés Montano (Mazatlán, 3 720 000), Jorge Sánchez (Ajax, 3 000 000)

T: Uriel Antuna (Tigres, 7 210 000), Rodrigo Huescas (Köbenhavn, 1 850 000)

Deportivo Guadalajara (Chivas)

É: Fidel Barajas (Salt Lake City, 4 000 000), Omar Govea (Monterrey, 2 300 000)

T: José Juan Macías (Santos Laguna, 2 330 000)

Club León FC

É: Jhonder Cádiz (Famalicao, 3 000 000), Mauricio Isaís (Toluca, 1 500 000), Luciano Cabral (Coquimbo Unido, 1 000 000), Stiven Mendoza (Adana Demirspor, i.), Daniel Hernández (Pachuca, k.), Salvador Reyes (CF América), Diego Hernández (Botafogo, k.)

T: Fidel Ambríz (Monterrey, 6 670 000), Osvaldo Rodríguez (Tigres, 2 300 000)

CF Monterrey

É: Lucas Ocampos (Sevilla, 7 250 000), Fidel Ambríz (Club León, 6 670 000), Johan Rojas (La Equidad, 2 300 000), Óliver Torres (Sevilla, i.)

T: Luis Romo (Cruz Azul, 6 500 000), Jesús Gallardo (Toluca, 4 700 000), Rodrigo Aguirre (América, 2 700 000), Omar Govea (Chivas, 2 300 000), Maxi Meza (River Plate, 1 800 000), Duván Vergara (CD América, i.), Arturo González (Pachuca)

Santos Laguna

É: José Juan Macías (Chivas, 2 330 000), Choco Lozano (Getafe, 2 000 000), Fran Villalba (Gijón, 1 000 000)

T: Alan Cervantes (América, 3 000 000), Eduardo Aguirre (Atlas), Matheus Dória (Atlas)

Tigres UANL

É: Joaquim (Santos, 7 350 000), Antuna (Cruz Azul, 7 210 000), Osvaldo Rodríguez (Club León, 2 300 000)

T: Lichnovsky (América, 2 000 000), Jordy Caicedo (Atlas)

Deportivo Toluca

É: Paulinho (Sporting CP, 7 750 000), Jesús Gallardo (Monterrey, 4 700 000), Frankie Amaya (New York RB, 3 750 000), Anderson Duarte (Defensor, 3 750 000), Luan (Palmeiras, 3 300 000), Bruno Méndez (Granada, i.)

T: Maxi Araújo (Sporting CP, 13 600 000), Tomás Belmonte (Boca, 3 550 000), Mauricio Isaís (Club León, 1 500 000), Jean Meneses (Vasco da Gama, 1 300 000), Valber Huerta (Universidad Católica, i.)

MLS, EGYESÜLT ÁLLAMOK

Az érdekesebb átigazolások

Inter Miami

É: David Martínez (River, k.), Óscar Ustari (e. n.)

T: Emerson Rodríguez (Vasco da Gama, k.)

Orlando City SC

É: Heine Gikling Bruseth (Kristiansund, 1 700 000)

New York City FC

T: Talles Magno (Corinthians)

Philadelphia Union

É: Danley Jean Jacques (Metz, 1 400 000)

T: José Martínez (Corinthians, 1 800 000), Julián Carranza (Feyenoord, i.)

Toronto FC

É: Henry Wingo (Ferencváros, i.)

Atlanta United FC

É: Alekszej Mirancsuk (Atalanta, 12 000 000)

T: Thiago Almada (Botafogo, 19 500 000), Caleb Wiley (Chelsea, 10 100 000), Jakumakisz (Cruz Azul, 9 330 000)

FC Cincinnati

É: Chidozie Awaziem (Boavista, 500 000), Nicholas Gioacchini (Como)

Nashville SC

É: Patrick Yazbek (Viking, 3 000 000)

CF Montréal

É: Jahkeele Marshall-Rutty (Toronto, 780 000)

T: Mathieu Choiniere (Grasshoppers, 900 000)

D.C. United

É: David Schnegg (Sturm Graz, 1 850 000)

Charlotte FC

É: Tim Ream (Fulham, i.), Pep Biel (Olympiakosz, k.)

T: Copetti (Rosario, 3 960 000), Scott Arfield (Bolton, i.)

Columbus Crew

É: Aziel Jackson (St. Louis CITY, 606 000), DeJuan Jones (New England Revolution, 550 000), Andrés Herrera (River, k., 275 000), Dylan Chambost (St.-Étienne)

T: Aidan Morris (Middlesbrough, 3 730 000), Marino Hinestroza (Atlético Nacional, k.)

New England Revolution

É: Langoni (Boca, 6 200 000), Alhassan Yusuf (Antwerpen, 2 300 000)

T: DeJuan Jones (Columbus, 550 000), Henry Kessler (St. Louis CITY, 549 000), Noel Buck (Southampton)

New York Red Bulls

É: Felipe Carballo (Gremio, 455 000)

T: Frankie Amaya (Toluca, 3 750 000)

Chicago Fire FC

T: Xherdan Shaqiri (Basel, i.)

Austin FC

É: Osman Bukari (Crvena zvezda, 7 000 000), Olekszandr Szvatok (Dnipro-1, 1 200 000), Mikkel Desler (Toulouse, i.)

St. Louis CITY SC

É: Jake Girdwood-Reich (Sydney FC, 795 000), Kessler (New England R., 549 000), Marcel Hartel (St. Pauli, i.), Cedric Teuchert (Hannover, i.), Simon Becher (Horsens, i.), Jannes Horn (Nürnberg, k.)

T: Aziel Jackson (Columbus, 606 000)

Minnesota United FC

É: Kelvin Yeboah (Genoa, 3 000 000), Joaquín Pereyra (Atlético Tucumán, 2 190 000), Jefferson Díaz (Deportivo Cali, 645 000)

T: Kervin Arriaga (Partizan Beograd, 500 000), Emanuel Reynoso (Tijuana), Patrick Weah (Köge, k.)

Los Angeles FC

K: Olivier Giroud (Milan, i.), Lewis O'Brien (Nottingham Forest, k.), David Ochoa (e. n.), Marlon (e. n.)

T: Stipe Biuk (Valladolid, 4 000 000), Mamadou Mbacke (Barcelona B, 2 000 000), Mario González (Famalicao)

Houston Dynamo FC

É: Ezequiel Ponce (AEK Athén, 9 000 000), Lawrence Ennali (Górnik Zabrze, 2 750 000)

Real Salt Lake City

É: Diogo Goncalves (Köbenhavn, 3 000 000), Dominik Marczuk (Jagiellonia Bialystok, 1 500 000)

T: Carlos Andrés Gómez (Rennes, 10 000 000), Fidel Barajas (Chivas, 4 000 000), Bryan Oviedo (MLS Pool, i.)

Vancouver Whitecaps FC

É: Édier Ocampo (Atlético Nacional, 1 600 000), Stuart Armstrong (Southampton, i.)

Colorado Rapids

É: Rafael Navarro (Palmeiras, 4 500 000), Reggie Cannon (e. n.)

T: Moise Bombito (Nice, 7 000 000)

Los Angeles Galaxy

É: Marco Reus (Dortmund, i.)

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A, BRAZÍLIA

AC Goianiense

É: Joel Campbell (Alajuelense, k.)

T: Vágner Love (Avaí)

Clube Atlético Mineiro

É: Fausto Vera (Corinthians, 4 500 000), Lyanco (Southampton, 4 500 000), Júnior Alonso (FK Krasznodar, 1 100 000), Deyverson (Cuiabá, 700 000), Bernard (Panathinaikosz, i.)

Athletico Paranaense

T: Bento (al-Naszr, 18 000 000), Alex Santana (Corinthians, 2 200 000), Hugo Moura (Vasco, 2 000 000)

EC Bahia

É: Luciano Rodríguez (Liverpool Montevideo, 11 000 000), Iago (Augsburg, i.)

T: Jhoanner Chávez (Lens, 4 500 000), Óscar Estupinán (Hull City, k. v.)

Botafogo Rio de Janeiro

É: Thiago Almada (Atlanta, 19 500 000), Matheus Martins (Udinese, 10 000 000), Vitinho (Burnley, 8 000 000), Mohamed El Arouch (Lyon, i.), Alex Telles (al-Naszr, i.), Igor Jesus (al-Sabab, i.), Allan (al-Vahda, i.), Adryelson (Lyon)

T: Matías Segovia (al-Ain)

RB Bragantino

É: Jhon Jhon (Palmeiras, 4 100 000), Sergio Palacios (Once Caldas, 3 200 000)

T: Bruninho (Cercle Bruges), Praxedes (Athletico Paranaense, k.)

Corinthians Sao Paulo

É: Alex Santana (Athletico P., 2 200 000), José Martínez (Philadelphia, 1 800 000), Charles (Midtjylland, 1 600 000), Héctor Hernández (Chaves, i.), André Ramalho (PSV, i.), André Carrillo (al-Kvadsziah, i.), Magno (New York City, k.), Memphis Depay (Sevilla, i.)

T: Wesley (al-Naszr, 18 000 000), Fausto Vera (Atlético Mineiro, 4 500 000), Carlos Miguel (Nottingham, 4 000 000), Raul Gustavo (Ferencváros, 180 000), Cássio (Cruzeiro, i.), Biro (al-Szardzsah, k.), Paulinho (visszavonult), Gabriel Moscardo (PSG, k. v.)

Criciúma Esporte Clube

T: Éder (visszavonult)

EC Cruzeiro Belo Horizonte

É: Matheus Henrique (Sassuolo, 8 500 000), Walace (Udinese, 8 000 000), Kaio Jorge (Juventus, 7 200 000), Matheus Pereira (al-Hilal, 5 000 000), Fabrizio Peralta (Cerro Porteno, 2 700 000), Lautaro Díaz (Independiente, 2 700 000), Joao Marcelo (Porto, 2 500 000), Jonathan Jesus (Ceará, 1 430 000), Cássio (Corinthians, i.)

T: Arthur Gomes (Dinamo Moszkva, 5 000 000), José Cifuentes (Rangers, k. v.)

Cuiabá EC

T: Rikelme (al-Sabab, 2 750 000), Deyverson (Atlético Mineiro, 700 000)





Flamengo Rio de Janeiro

É: Carlos Alcaraz (Southampton, 18 000 000), Gonzalo Plata (al-Szadd, 3 800 000), Alex Sandro (Juventus, i.), Michael (al-Hilal, i.)

T: Thiago Maia (Internacional, 4 000 000), Igor Jesus (Estrela, 2 000 000), André Luiz (Estrela, 600 000), Hugo Souza (Corinthians, k., 250 000), Victor Hugo (Göztepe, k.)

Fluminense Rio de Janeiro

É: Facundo Bernal (Defensor, 3 300 000), Ignácio (Sporting Cristal, 2 000 000), Kevin Serna (Alianza Lima, 1 650 000), Gabriel Fuentes (Junior FC, 1 000 000), Thiago Silva (Chelsea, i.)

T: André (Wolverhampton, 22 000 000), Alexsander (al-Ahli Szaúdi, 9 000 000), Jefté (Rangers, 800 000), Douglas Costa (Sydney FC, i.), Calegari (Famalicao, k.), Marlon (Sahtar Doneck. k. v.)

Fortaleza Esporte Clube

É: Eros Mancuso (Estudiantes, 1 470 000)

Gremio Porto Alegre

É: Alexander Aravena (Universidad Católica, 3 200 000), Matías Arezo (Granada, 3 000 000), Miguel Monsalve (Independiente Medellín, 2 300 000), Jemerson (Atlético Mineiro, 700 000), Martin Braithwaite (Espanyol, i.)

T: Gustavo Nunes (Brentford, 12 000 000), Felipe Carballo (New York RB, k., 455 000)

SC Internacional

É: Thiago Maia (Flamengo, 4 000 000), Bruno Tabata (Palmeiras, 2 200 000), Braian Aguirre (Lanús, 1 270 000), Clayton (Avs, 1 200 000), Vitao (Sahtar, i.)

T: Mauricio (Palmeiras, 10 500 000), Fabricio Bustos (River, 4 100 00), Hugo Mallo (Arisz, i.), Charles Aránguiz (Universidad de Chile, i.), Robert Renan (Zenit)

SE Palmeiras Sao Paulo

É: Mauricio (Internacional, 10 500 000), Agustín Giay (San Lorenzo, 7 000 000), Felipe Anderson (Lazio, i.)

T: Endrick (Real Madrid, 47 500 000), Luis Guilherme (West Ham, 23 000 000), Rafael Navarro (Colorado, 4 500 000), Jhon Jhon (Bragantino, 4 100 000), Luan (Toluca, 3 300 000), Bruno Tabata (Internacional, 2 200 000), Pedro Lima (NK Osijek, k.)

FC Sao Paulo

É: Santiago Longo (Belgrano, k., 271 000), Marcos Antonio (Lazio, 150 000), Ruan Tressoldi (Sassuolo, i.), Jamal Lewis (Newcastle United, k.)

T: Diego Costa (FK Krasznodar, 7 500 000), Gabriel Neves (Estudiantes, 735 000), James Rodríguez (Vallecano, i.), Welington (Southampton, i.)

Vasco da Gama Rio de Janeiro

É: Maxime Dominguez (Gil Vicente, 2 000 000), Hugo Moura (Athletico P., 2 000 000), Jean Meneses (Toluca, 1 300 000), Souza (Basaksehir, i.), Philippe Coutinho (Aston Villa, k.), Alex Teixeira (egyesület nélküli)

T: Matías Galarza (Talleres, 1 380 000), Gary Medel (Boca, i.), Praxedes (Bragantino, kölcsön után vissza)

LIGA PORTUGAL, Portugália

Benfica

É: Pavlidisz (AZ, 18 000 000), Kerem Aktürkoglu (Galatasaray, 12 000 000), Benjamín Rollheiser (Estudiantes, 9 500 000), Jan-Niklas Beste (Heidenheim, 8 000 000), Álvaro Carreras (Manchester United, 6 000 000), Leandro Barreiro (Mainz, k.), Zeki Amdouni (Burnley, k.), Issa Kaboré (Manchester City, k.), Renato Sanches (PSG, k.)

T: Joao Neves (PSG, 59 920 000), Marcos Leonardo (al-Hilal, 40 000 000), David Neres (Napoli, 28 000 000), Morato (Nottingham Forest, 11 000 000), Paulo Bernardo (Celtic, 4 000 000), Tiago Dantas (NK Osijek, i.), Joao Mário (Besiktas, i.), Casper Tengstedt (Hellas Verona, k.), Juan Bernat (PSG, kölcsön után vissza)

SC Braga

É: Bright Arrey-Mbi (Hannover, 6 200 000), Thiago Helguera (Club Nacional, 3 750 000), Joao Marques (Estoril Praia, 3 500 000), Amin el-Uazzani (Guingamp, 3 500 000), Roberto Fernández (Málaga, 1 800 000), Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia, 1 500 000), Robson Bambu (Nice, 1 200 000), Ismaël Gharbi (PSG, i.), Rafik Guitan (Estoril Praia), André Horta (Olympiakosz, k. v.)

T: Álvaro Djaló (Bilbao, 15 000 000), Rodrigo Gomes (Wolverhampton, 15 000 000), Moatasem Al-Musrati (Besiktas, 11 000 000), Abel Ruiz (Girona, 9 000 000), Serdar Saatci (Trabzonspor, 2 500 000), Simon Banza (Trabzonspor, k., 2 000 000), Lucas Piazón (Avs, i.), Pizzi (APOEL Nikosia, i.), José Fonte (Casa Pia, i.), Rony Lopes (Alanyaspor, i.)

FC Porto

É: Samu Omorodion (Atlético Madrid, 15 000 000), Francisco Conceicao (Ajax, 10 500 000), Francisco Moura (Famalicao, 5 000 000), Deniz Gül (Hammarby, 4 500 000), Nehuén Pérez (Udinese, k., 4 080 000), Fábio Vieira (Arsenal, 890 000), Tiago Djaló (Juventus, k.), Fran Navarro (Olympiakosz, k. v.), David Carmo (Olympiakosz, k. v.)

T: Evanilson (Bournemouth, 37 000 000), David Carmo (Nottingham Forest, 11 000 000), Francisco Conceicao (Juventus, k., 7 000 000), Toni Martínez (Alavés, 2 000 000), Fábio Cardoso (al-Ain, k., 1 000 000), Mehdi Taremi (Inter, i.), Pepe (visszavonult)

Sporting CP

É: Conrad Harder (Nordsjaelland, 19 000 000), Zeno Debast (Anderlecht, 15 500 000), Maxi Araújo (Toluca, 13 600 000), Vladan Kovacevic (Raków Czestochowa, 4 800 000)

T: Issahaku Fatawu (Leicester City, 17 000 000), Mateus Fernandes (Southampton, 15 000 000), Paulinho (Toluca, 7 750 000), Sebastián Coates (Club Nacional, i.), Rúben Vinagre (Legia Warszawa, k.), Antonio Adán (e. n.)

SÜPER LIG, TÖRÖKORSZÁG

Galatasaray

É: Gabriel Sara (Norwich City, 18 000 000), Elias Jelert (Köbenhavn, 9 000 000), Sallai Roland (Freiburg, 6 000 000), Ismail Jakobs (Monaco, k., 1 000 000), Hakim Zijes (Chelaea, i.), Michy Batshuayi (Fenerbahce, i.), Victor Osimhen (Napoli, k., i.), Yusuf Demir (Basel, kv.), Yunus Akgün (Leicester City, k. v.)

T: Kerem Aktürkoglu (Benfica, 12 000 000), Tete (Panathinaikosz, 7 250 000), Nicolo Zaniolo (Atalanta, k., 6 400 000), Emin Bayram (Westerlo, 4 000 000), Wilfried Zaha (Lyon, k., 3 000 000), Alexandru Cicaldau (U. Craiova, 1 500 000), Léo Dubois (Eyüpspor, i.), Sérgio Oliveira (Olympiakosz, i.), Derrick Köhn (Werder Bremen, k.), Serge Aurier (sz. l.), Patrick van Aanholt (sz. l.), Carlos Vinícius (Fulham, k. v.), Tanguy Ndombélé (Tottenham, k. v.)

Fenerbahce

É: Jusszef en-Nesziri (Sevilla, 19 500 000), Caglar Söyüncü (Atlético Madrid, 8 500 000), Allan Saint-Maximin (al-Ahli Szaúdi, k., 8 000 000), Oguz Aydin (Alanyaspor, 6 000 000), Rade Krunic (Milan, 3 500 000), Levent Mercan (Karagümrük, 2 000 000), Szofjan Amrabat (Fiorentina, k., 2 000 000), Cenk Tosun (Besiktas, i.), Filip Kosztics (Juventus, k.), Samet Akaydin (Panathinaikosz, k. v.)

T: Ferdi Kadioglu (Brighton, 30 000 000), Michy Batshuayi (Galatasaray, i.), Rade Krunic (Crvena zvezda, i.), Miguel Crespo (Basaksehir, i.), Luan Peres (Santos, i.), Joshua King (Toulouse, i.), Emre Mor (Eyüpspor, k.), Miha Zajc (Toulouse), Joao Pedro (sz. l.), Leonardo Bonucci (visszvonult),

Trabzonspor

É: Muhammed Cham (Clermont Foot, 4 000 000), Serdar Saatci (Braga, 2 500 000), Pedro Malheiro (Boavista, 2 000 000), Ozan Tufan (Hull City, 2 000 000), Cihan Canak (Standard Liege, 2 000 000), Simon Banza (Braga, k., 2 000 000), Arszenij Batagov (Zorja Luganszk, 1 830 000), Denis Dragus (Standard Liege, 1 700 000), Okay Yokuslu (West Bromwich, 1 650 000), Sztefan Szavics (Atlético Madrid, i.), Borna Barisic (Rangers, i.), John Lundstram (Rangers, i.), Anthony Nwakaeme (al-Fajha, i.)

T: Rayyan Baniya (Palermo, k., 450 000), Flávio (al-Tavun, i.), Nicolas Pépé (Villarreal, i.), Taksziarchisz Funtasz (OFI, i.), Thomas Meunier (Lille), Mahmoud Trezegé (al-Rajjan, i.), Maxi Gómez (sz. l.), Paul Onuachu (Southampton, k. v.), Berat Özdemir (al-Ettifak, k. v.)