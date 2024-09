Csak az Atlético Madrid igazolt, a Real Madrid és az FC Barcelona nem

Mint rendesen, most is óriási figyelem övezte a futballvilág átigazolásait, ahogyan az 2008 óta hagyomány, a Premier League, a Serie A, a Ligue 1 és a Bundesliga után a La Ligával zárjuk kört is. Köszönjük a figyelmet!

Kevés izgalmas átigazolást szültek az utolsó napok a LA LIGÁBAN a három gigász szurkolói számára: az FC Barcelona megállt Dani Olmo és Pau Víctor megvételénél, nem igazolta le Jonathan Tahot, Mario Hermosót, Danilo Pereirát, Federico Chiesát, Marc Pubillt, Kingsley Comant és Stefan Bajceticet, a pénzügyi szabályok miatt Adrien Rabiot-t sem, maradt Eric Garcia – aztán a télen jön a Nico Williams-saga folytatása. Nem adták el Raphinhát sem. „Miután azt olvasod, hogy távoznod kell, a klub nem számol veled, hallod a sajtót, hogy azt mondják, rossz vagy… nem hittem volna, hogy én leszek a Barca csapatkapitányainak egyike. Az öltözőben bíznak bennem, ez motivál, és érzem, fontos vagyok – nyilatkozta, és nem őszintén beszélt a profi sportolókra (is) nehezedő mentális nehézségekről. – Sok okom lett volna, hogy feladjam a karrierem, a profi futball elpusztítja az embert. Voltak pillanatok, amikor hazamentem, és nem tudtam, hogy ha másnap felkelek, képes leszek-e elindulni az edzésre. Sokat sírtam, itt Barcelonában is. Segített azonban a pszichológia, ez nagyon fontos mindenki számára. A futball tönkretesz: nagyon könnyű depresszióba esni, és otthagyni mindent.” Dani Olmót az anyagi gondok miatt csak idénre sikerült regisztrálni a La Ligába. Jó hír a katalánoknak, hogy Nico Williams három olyan klubot is visszautasított a nyáron, amely kész lett volna kifizetni a kivásárlási opcióját, illetve tárgyalnak a katalánok egy igen gazdag szaúdi szponzorjelölttel. A nyáron a legtöbbet kereső klubok (jobbra a szaldó, forrás: Transfermarkt) Az Atlético Madrid négy nagy igazolás után (Julián Alvarez, Conor Gallagher, Robin Le Normand, Alexander Sörloth) szerzett egy rutinos cserekapust Juan Musso személyében, de nagyjából elkótyavetyélte Samu Omorodiont, és Arthur Vermeerent sem igazán jó opciós áron sikerült Lipcsébe küldeni – ellenben úgy kapták meg az FC Barcelonától Clément Lenglet-t, hogy a védő bérének 75 százalékát a katalán csapat fizeti. Lenglet évi bruttó 16 millió eurót keres, ebből 4-et állnak csak a madridiak! A másik Atlético-kiszemelt, David Hancko bére egyszerűen már „nem fért volna be a fizetési sapka alá”, és az ő éves amortizációs költsége 16 millió lett volna, a vételárral, az aláírási pénzzel és az ügynök tiszteletdíjával együtt. Ennyit a kötelező előírásokról, az átigazolási szakma hamaros bővülni fog transzferkönyvelővel és pénzügyi Fair Play-scouttal. A 36 millió euróért vett Lenglet-t 2022 óta harmadszor adják kölcsön, és soha nem állta a kölcsönvevő a teljes bért. A Real Madridnál inkább az volt a kérdés, eligazol-e valamelyik kispados játékos; a The Athletic értesülései szerint azonban Carlo Ancelottinak nagyon nem tetszik, hogy nem kapott egy új embert az edzői stábjába, és nem igazoltak a kérése ellenére sem egy új védőt. Az olasz mester nem számol az egyébként éppen sérült Jesús Vallejóval. Az üldözők közül a Gironát és a Real Sociedadot alaposan kielemeztük a minap, utóbbi megszerezte azóta az izlandi csodacsatárt, Orri Óskarssont, előbbi a nagyon keresett szélsőt, Yaser Asprillát, és kölcsönkapta Arnaut Danjumát. A Sevilla és a Betis nem tudott csodát tenni a pénzügyi gondjai miatt, a Villarreal ügyesen megforgatta az Alexander Sörloth, Filip Jörgensen, Ben Brereton Díaz, Jorge Cuenca négyesért kapott 75 millió eurót. A nyáron a legtöbbet költő klubok (jobbra a szaldó, forrás: Transfermarkt) A kisebbek közül érdekes igazolásokkal jelentkezett a Leganés, és visszatért a ligában Stoichkov mellett James Rodríguez is. Zárjunk az Athletic Bilbaóval, ahol a nyár elején eladták 7 millió euróért a Celta Vigónak az egyszeres válogatott védőt, Unai Núnezt, a nyár végén visszakérték kölcsönbe, és 15 millió eurót fizettek a 25 éves szélsőért, Álvaro Djalóért (unokatestvére, Adu Ares is a klub játékosa, most éppen kölcsönadták Zaragozába). Ezt is megéltük: a Brighton és az Ispwich költötte a legtöbbet a PL-ben! Belehúzott a Napoli és a Juventus – Osimhen pedig szörnyen eltaktikázta magát A PSG nem tudta pótolni Mbappét, Luis Enrique már hamis 9-essel operál Eladta az utolsó pillanatban Orbán védőtársát a Lipcse ajánló AZ ÖSSZES NYÁRI TRANSZFERCIKK ITT! A LA LIGA ÁTIGAZOLÁSAI

2024 NYARA DEPORTIVO ALAVÉS

ÉRKEZETT: Tomás Conechny (Godoy Cruz, 2 000 000 euró), Moussa Diarra (Toulouse, ingyen), Stoichkov (Eibar, ingyen), Asier Villalibre (Athletic Bilbao, 1 000 000 euró), Hugo Novoa (RB Leipzig, 1 500 000 euró), Santiago Mourino (Atlético Madrid, 2 000 000 euró), Toni Martínez (Porto, 2 000 000 euró)

Kölcsönbe: Luka Romero (Milan), Manu Sánchez (Celta Vigo), Carlos Martín (Atlético Madrid), Joan Jordán (Sevilla)

Kölcsönből vissza: Nikola Marasz (Levante)

TÁVOZOTT: Rubén Duarte (UNAM Pumas, 4 000 000 euró), Miguel de la Fuente (Leganés, kölcsön után végleg, 2 000 000 euró), Andoni Gorosabel (Bilbao, ingyen), Javi López (Real Sociedad, 6 500 000 euró), Xeber Alkain (Eibar, ingyen), Luis Rioja (Valencia, 1 200 000)

Kölcsönből vissza: Ianis Hagi (Rangers), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Rafa Marín (Real Madrid), Álex Sola (Sociedad), Samu Omorodion (Atlético Madrid) ATHLETIC BILBAO

ÉRKEZETT: Álvaro Djaló (Braga, 15 000 000 euró), Andoni Gorosabel (Alavés, ingyen)

Kölcsönbe: Unai Núnez (Celta Vigo)

Kölcsönből vissza: Nico Serrano (Racing Ferrol), Unai Vencedor (Eibar), Jon Morcillo (Amorebieta)

TÁVOZOTT: Unai Núnez (Celta Vigo, kölcsön után végleg, 7 000 000 euró), Jon Morcillo (Albacete, ingyen), Dani García (Olympiakosz, i.), Raúl García (visszavonult), Iker Muniain (szerződése lejárt), Imanol García de Albéniz (Sparta Praha, 500 000 euró), Asier Villalibre (Alavés, 1 000 000 euró)

Kölcsönbe: Unai Vencedor (Santander), Adu Ares (Zaragoza) ATLÉTICO MADRID

ÉRKEZETT: Robin Le Normand (Sociedad, 34 500 000), Alexander Sörloth (Villarreal, 32 000 000), Julián Alvarez (Manchester City, 75 000 000), Conor Gallagher (Chelsea, 42 000 000)

Kölcsönbe: Juan Musso (Atalanta, 1 500 000), Clément Lenglet (Barcelona)

Kölcsönből vissza: Giuliano Simeone (Alavés), Germán Valera (Zaragoza), Javi Galán (Sociedad), Carlos Martín (Mirandés), Santiago Mourino (Zaragoza), Borja Garcés (Elche), Víctor Mollejo (Zaragoza), Javi Serrano (Sturm Graz), Samu Omorodion (Alavés), Joao Félix (Barcelona)

TÁVOZOTT: Caglar Söyüncü (Fenerbahce, kölcsön után végleg, 8 500 000), Gabriel Paulista (Besiktas, ingyen), Vitolo (szerződése lejárt), Memphis Depay (szl.), Mario Hermoso (szl.), Álvaro Morata (Milan, 13 000 000), Sztefan Szavics (Trabzonspor, i.), Santiago Mourino (Alavés, 2 000 000), Samu Omorodion (Porto, 15 000 000), Joao Félix (Chelsea, 52 000 000), Germán Valera (Valencia)

Kölcsönbe: Saúl Níguez (Sevilla), Carlos Martín (Alavés), Arthur Vermeeren (RB Leipzig, 3 000 000), Horatiu Moldovan (Sassuolo, 400 000), Marcos Paulo (Molenbeek) FC BARCELONA

ÉRKEZETT: Héctor Fort (Barcelona B), Marc Casadó (Barcelona B), Marc Bernal (Barcelona B), Mikayil Faye (Barcelona B), Pau Víctor (Girona, 2 700 000), Dani Olmo (RB Leipzig, 55 000 000)

Kölcsönből vissza: Pablo Torre (Girona), Álex Valle (Levante), Clément Lenglet (Aston Villa), Julián Araujo (Las Palmas), Eric García (Girona), Ansu Fati (Brighton)

TÁVOZOTT: Csadi Rijad (Betis, kölcsön után végleg, 9 000 000), Marc Guiu (Chelsea, 6 000 000), Estanis Pedrola (Sampdoria, kölcsön után végleg, 3 000 000), Sergino Dest (PSV, k. v., ingyen), Marcos Alonso (Celta Vigo, i.), Julián Araujo (Bournemouth, 10 000 000), Mikayil Faye (Rennes, 10 300 000), Ilkay Gündogan (Manchester City, i.), Sergi Roberto (Como, i.)

Kölcsönbe: Oriol Romeu (Girona), Álex Valle (Celtic), Clément Lenglet (Atlético Madrid), Vitor Roque (Betis)

Kölcsönből vissza: Joao Cancelo (Manchester City), Joao Félix (Atlético Madrid) REAL BETIS

ÉRKEZETT: Csadi Rijad (Barcelona, kölcsön után végleg, 9 000 000), Marc Roca (Leeds United, 4 500 000), Romain Perraud (Southampton, 3 500 000), Diego Llorente (Leeds United, 3 250 000), Iker Losada (Racing Ferrol, 1 800 000), Adrián (Liverpool, i.), Ricardo Rodríguez (Torino, i.), Giovani Lo Celso (Tottenham, 5 000 000)

Kölcsönbe: Natan (Napoli), Vitor Roque (Barcelona)

Kölcsönből vissza: Álex Collado (al-Ohdúd), Borja Iglesias (Bayer Leverkusen), Juanmi (Cádiz), Juan Cruz (Leganés, 1 000 000), Rober González (NEC)

TÁVOZOTT: Csadi Rijad (Crystal Palace, 15 000 000), Abner (Lyon, 8 000 000), Willian José (Szpartak Moszkva, 2 000 000), Rober González (NEC, 1 200 000), Juan Cruz (Leganés, 1 000 000), Juan Miranda (Bologna, i.), Guido Rodríguez (West Ham, i.), Szokratisz Papasztathopulosz (visszavonult), Germán Pezzella (River Plate, 4 500 000), Ayoze Pérez (Villarreal, 4 000 000), Claudio Bravo (visszavonult), Nabil Fekir (al-Dzsazíra, 5 000 000)

Kölcsönbe: Borja Iglesias (Celta Vigo), Álex Collado (al-Holud) CELTA VIGO

ÉRKEZETT: Unai Núnez (Bilbao, kölcsön után végleg, 7 000 000), Hugo Álvarez (Celta Vigo B), Marcos Alonso (Barcelona, i.)

Kölcsönbe: Borja Iglesias (Betis), Ilaix Moriba (RB Leipzig)

Kölcsönből vissza: Goncalo Paciencia (Bochum), José Fontán (Cartagena), Sergio Carreira (Elche), Julen Lobete (Andorra)

TÁVOZOTT: José Fontán (Arouca, i.), Renato Tapia (Leganés, i.), Julen Lobete (Málaga, i.), Goncalo Paciencia (Sanfrecce Hirosima, i.)

Kölcsönbe: Jörgen Strand Larsen (Wolverhampton, 3 000 000), Carlos Dotor (Oviedo), Carles Pérez (Getafe), Manu Sánchez (Alavés), Unai Núnez (Bilbao) ESPANYOL BARCELONA

ÉRKEZETT: Álvaro Tejero (Eibar, i.)

Kölcsönbe: Carlos Romero (Villarreal), Irvin Cardona (Augsburg, 400 000), Alejo Véliz (Espanyol), Alex Král (Union Berlin), Marash Kumbulla (Roma), Valid Cseddira (Napoli), Naci Ünüvar (Ajax)

TÁVOZOTT: Joselu (Real Madrid, kölcsön után végleg, 1 500 000), Nico Melamed (Almería, i.), Martin Braithwaite (Gremio, i.), Keidi Bare (Zaragoza, i.), José Carlos Lazo (Albacete, i.)

Kölcsönből vissza: Keita Baldé (Szpartak Moszkva) FC GIRONA

ÉRKEZETT: Abel Ruiz (Braga, 9 000 000), Ladislav Krejcí (Sparta Praha, 8 000 000), Donny van de Beek (Manchester United, 500 000), Gabriel Misehouy (Ajax II, i.), Alejandro Francés (Zaragoza, 3 500 000), Bojan Miovszki (Aberdeen, 4 900 000), Yaser Asprilla (Watford, 18 000 000)

Kölcsönbe: Bryan Gil (Tottenham), Oriol Romeu (Barcelona), Pau López (Marseille), Arnaut Danjuma (Villarreal)

Kölcsönből vissza: Pau Víctor (Barcelona B), Iljasz Csaira (Mirandés), Manu Vallejo (Zaragoza), Gabri Martínez (Mirandés)

TÁVOZOTT: Aleix García (Bayer Leverkusen, 18 000 000), Alexander Callens (AEK Athén, kölcsön után végleg, 300 000), Gabri Martínez (Braga, i.), Borja García (szl.), Pau Víctor (Barcelona, 2 700 000), Artem Dovbik (Roma, 30 500 000), Toni Villa (Eibar, i.), Manu Vallejo (Racing Ferrol, i.), Iker Almena (al-Kvadsziah, 5 000 000)

Kölcsönbe: Iljasz Csaira (Oviedo), Valery Fernández (Mallorca)

Kölcsönből vissza: Pablo Torre (Barcelona), Sávio (Troyes), Eric García (Barcelona), Yan Couto (Manchester City) FC GETAFE

ÉRKEZETT: Jirí Letácek (Banik Ostrava, 2 000 000), Peter Federico (Real Madrid B, 2 000 000), Chrisantus Uche (Ceuta, 500 000), Diego Rico (Real Sociedad, 1 500 000), Álex Sola (Sociedad, 1 000 000), Juan Berrocal (Eibar, 2 200 000)

Kölcsönbe: Carles Pérez (Celta Vigo), Bertug Yildirim (Rennes), Álvaro Rodríguez (Real Madrid)

Kölcsönből vissza: Choco Lozano (Almería), Darío Poveda (Cartagena)

TÁVOZOTT: Enes Ünal (Bournemouth, 16 500 000), Choco Lozano (Santos Laguna, 2 000 000), Jaime Mata (Las Palmas, i.), Nemanja Makszimovics (Panathinaikosz, i.), Gastón Álvarez (al-Kvadsziah, 12 000 000)

Kölcsönből vissza: Mason Greenwood (Manchester United), Óscar Rodríguez (Sevilla), Ilaix Moriba (RB Leipzig), José Ángel Carmona (Sevilla), Juanmi Latasa (Real Madrid), Diego Rico (Sociedad) UD LAS PALMAS

ÉRKEZETT: Marvin Park (Real Madrid B, k. v., 2 000 000), Manu Fuster (Albacete, 1 500 000), Jasper Cillessen (NEC, 500 000), Jaime Mata (Getafe, i.), Viti Rozada (Oviedo, i.), Dinko Horkas (Lokomotiv Plovdiv, i.), Iván Gil (FC Andorra, i.), Álex Munoz (Levante, i.), Oli McBurnie (Sheffield United, i.), Scott McKenna (Nottingham Forest, i.)

Kölcsönbe: Adnan Januzaj (Sevilla), Fábio Silva (Wolverhampton), Dário Essugo (Sporting CP)

TÁVOZOTT: Aarón Escandell (Oviedo, i.), Sergi Cardona (Villarreal, i.), Munir el-Haddadi (Leganés, i.), Cristian Herrera (Deportivo La Coruna, i.), Saúl Coco (Torino, 7 500 000)

Kölcsönbe: Sory Kaba (Elche)

Kölcsönből vissza: Máximo Perrone (Manchester City), Julián Araujo (Barcelona) CD LEGANÉS

ÉRKEZETT: Miguel de la Fuente (Alavés, k. v., 2 000 000), Juan Cruz (Betis, k. v., 1 000 000), Enric Franquesa (Levante, 90 000), Roberto López (Sociedad, i.), Juan Soriano (Tenerife, i.), Valentin Rosier (Besiktas, i.), Renato Tapia (Celta Vigo, i.), Óscar Rodríguez (Sevilla, i.), Marko Dmitrovics (Sevilla, i.), Munir el-Haddadi (Las Palmas, i.), Matija Nasztaszics (Mallorca, i.)

Kölcsönbe: Jackson Porozo (Troyes), Adria Altimira (Villarreal), Sébastien Haller (Dortmund)

Kölcsönből vissza: Javi Hernández (Cádiz)

TÁVOZOTT: Diego Conde (Villarreal, 4 000 000), Dani Jiménez (Huesca, i.), Jorge Miramón (AEK Larnaka, i.), Allan Nyom (szl.)

Kölcsönből vissza: Enric Franquesa (Levante) RCD MALLORCA

ÉRKEZETT: Mateu Morey (Borussia Dortmund, i.), Aszano Takuma (Bochum, i.), Johan Mojica (Villarreal, 1 500 000), Robert Navarro (Sociedad, 850 000)

Kölcsönbe: Valery Fernández (Girona), Chiquinho (Wolverhampton)

Kölcsönből vissza: Leo Román (Oviedo)

TÁVOZOTT: Amath Ndiaye (Valladolid, k. v., 2 000 000), Iddrisu Baba (Almería, k. v., i.), Matija Nasztaszics (Leganés, i.), Jaume Costa (Albacete, i.), Predrag Rajkovics (al-Ittihad, 8 000 000), Giovanni González (FK Krasznodar, 4 000 000)

Kölcsönből vissza: Nacho Vidal (Osasuna), Nemanja Radonjics (Torino) CA OSASUNA

ÉRKEZETT: Abel Bretones (Oviedo, 2 800 000), Enzo Boyomo (Valladolid, 5 000 000)

Kölcsönbe: Bryan Zaragoza (Bayern München, 250 000)

Kölcsönből vissza: Javi Martínez (Huesca), Nacho Vidal (Mallorca)

TÁVOZOTT: David García (al-Rajjan, 8 750 000) REAL MADRID

ÉRKEZETT: Endrick (Palmeiras, 47 500 000), Joselu (Espanyol, 1 500 000), Kylian Mbappé (PSG, i.)

Kölcsönből vissza: Jesús Vallejo (Granada), Reinier (Frosinone), Rafa Marín (Alavés), Juanmi Latasa (Getafe)

TÁVOZOTT: Rafa Marín (Napoli, 12 000 000), Joselu (al-Garafa, 1 500 000), Nacho (al-Kvadsziah, i.), Toni Kroos (visszavonult), Juanmi Latasa (Valladolid, 2 500 000)

Kölcsönbe: Reinier (Granada), Álvaro Rodríguez (Getafe)

Kölcsönből vissza: Kepa (Chelsea) REAL SOCIEDAD SAN SEBASTIÁN

ÉRKEZETT: Sergio Gómez (Manchester City, 9 000 000), Jon Aramburu (Real Sociedad B), Javi López (Alavés, 6 500 000), Luka Sucic (RB Salzburg, 10 000 000), Jon Magunazelaia (Sociedad), Jon Gorrotxategi (Sociedad B), Orri Óskarsson (Köbenhavn, 20 000 000)

Kölcsönbe: Najef Aguerd (West Ham)

Kölcsönből vissza: Robert Navarro (Cádiz), Álex Sola (Alavés), Jon Karrikaburu (Andorra), Diego Rico (Getafe), Roberto López (Tenerife, i.)

TÁVOZOTT: Roberto López (Leganés, i.), Diego Rico (Getafe, 1 500 000), Álex Sola (Getafe, 1 000 000), Robin Le Normand (Atlético Madrid, 34 500 000), Mikel Merino (Arsenal, 32 000 000), Robert Navarro (Mallorca, 850 000)

Kölcsönbe: Jon Karrikaburu (Racing Santander), Carlos Fernández (Cádiz)

Kölcsönből vissza: Kieran Tierney (Arsenal), André Silva (RB Leipzig), Javi Galán (Atlético Madrid) FC SEVILLA

ÉRKEZETT: Peque Fernández (Santander, 4 000 000), Chidera Ejuke (CSZKA Moszkva, i.), Kelechi Iheanacho (Leicester City, i.), Lucien Agoumé (Inter, 4 000 000), Álvaro Fernández (Huesca, i.)

Kölcsönbe: Saúl Níguez (Atlético Madrid), Albert Sambi Lokonga (Arsenal), Valentín Barco (Brighton)

Kölcsönből vissza: Thomas Delaney (Anderlecht), Gonzalo Montiel (Nottingham Forest), Federico Gattoni (Anderlecht), Óscar Rodríguez (Getafe), José Ángel Carmona (Getafe)

TÁVOZOTT: Luismi Cruz (Tenerife, k. v., 300 000), Óliver Torres (Monterrey, i.), Sergio Ramos (szl.), Mariano Díaz (szl.), Erik Lamela (AEK Athén, i.), Thomas Delaney (Köbenhavn, i.), Jusszef en-Nesziri (Fenerbahce, 19 500 000), Ludwig Augustinsson (Anderlecht, k. v., i.) , Óscar Rodríguez (Leganés, i.), Marko Dmitrovics (Leganés, i.), Marcos Acuna (River Plate, 1 000 000), Lucas Ocampos (Monterrey, 7 250 000)

Kölcsönbe: Rafa Mir (Valencia), Federico Gattoni (River Plate), Adnan Januzaj (Las Palmas), Joan Jordán (Alavés)

Kölcsönből vissza: Hannibal (Manchester United), Boubakary Soumaré (Leicester City), Lucien Agoumé (Inter), Alejo Véliz (Tottenham) FC VALENCIA

ÉRKEZETT: Sztole Dimitrievszki (Vallecano, i.), Luis Rioja (Alavés, 1 200 000), Germán Valera (Atlético Madrid)

Kölcsönbe: Rafa Mir (Sevilla), Dani Gómez (Levante, 150 000), Giorgi Mamardasvili (Liverpool), Maximiliano Caufriez (Clermont Foot), Enzo Barrenechea (Aston Villa)

Kölcsönből vissza: César Tárrega (Valladolid), Samu Castillejo (Sassuolo), Eray Cömert (Nantes)

TÁVOZOTT: Giorgi Mamardasvili (Liverpool, 30 000 000), Samu Castillejo (szerződését felbontották)

Kölcsönbe: Eray Cömert (Valladolid), Alberto Marí (Zaragoza), Hugo González (Valladolid)

Kölcsönből vissza: Roman Jaremcsuk (FC Bruges), Szelim Amallah (Valladolid), Peter Federico (Real Madrid B) RAYO VALLECANO

ÉRKEZETT: Pedro Díaz (Bordeaux, i.), James Rodríguez (Sao Paulo, i.)

Kölcsönbe: Andrés Martín (Santander), Gerard Gumbau (Granada), Adrián Embarba (Almería), Augusto Batalla (River Plate)

TÁVOZOTT: Radamel Falcao (Millonarios, i.), Sztole Dimitrievszki (Valencia, i.), José Pozo (Karmiotissa, i.), Andrés Martín (Santander, 2 000 000), Bebé (Racing Ferrol, i.)

Kölcsönből vissza: Kike Pérez (Valladolid), Miguel Crespo (Fenerbahce) REAL VALLADOLID

ÉRKEZETT: Stipe Biuk (Los Angeles, k. v., 4 000 000), Víctor Meseguer (Granada, k. v., 3 000 000), Raúl Moro (Lazio, k. v., 2 500 000), Amath Ndiaye (Mallorca, k. v., 2 000 000), Stanko Juric (Parma, k. v., 1 500 000), André Ferreira (Granada, 1 000 000), Juanmi Latasa (Real Madrid, 2 500 000)

Kölcsönbe: Karl Hein (Arsenal), Eray Cömert (Valencia), Cenk Özkacar (Valencia)

Kölcsönből vissza: Eray Cömert (Valencia), Kike Pérez (Vallecano), Darwin Machís (Cádiz), Szelim Amallah (Valencia)

TÁVOZOTT: Jordi Masip (szl.), Sergio Escudero (Deportivo La Coruna, i.), Álvaro Negredo (szl.), Monchu (Arisz, 3 600 000), Enzo Boyomo (Osasuna, 5 000 000)

Kölcsönbe: Stipe Biuk (Hajduk Split)

Kölcsönből vissza: Lucas Oliveira (Cruzeiro), César Tárrega (Valencia) FC VILLARREAL

ÉRKEZETT: Diego Conde (Leganés, 4 000 000), Pape Gueye (Marseille, i.), Adria Altimira (Villarreal B), Willy Kambwala (Manchester United, 10 000 000), Nicolas Pépé (Trabzonspor, i.), Ayoze Pérez (Betis, 4 000 000), Logan Costa (Toulouse, 18 000 000), Thierno Barry (Basel, 14 000 000), Luiz Júnior (Famalicao, 12 000 000), Andrés Ferrari (Villarreal B), Jorge Pascual (Villarreal B), Carlos Romero (Villarreal B), Sergi Cardona (Las Palmas, i.)

Kölcsönbe: Juan Bernat (PSG)

Kölcsönből vissza: Ben Brereton Díaz (Sheffield United), Haisszem Hasszan (Gijón), Arnaut Danjuma (Everton)

TÁVOZOTT: José Luis Morales (Levante, i.), Pepe Reina (Como, i.), Alberto Moreno (Como, i.), Étienne Capoue (szl.), Francis Coquelin (szl.), Bertrand Traoré (Ajax, i.), Ben Brereton Díaz (Southampton, 8 300 000), Johan Mojica (Mallorca, 1 500 000), Filip Jörgensen (Chelsea, 24 500 000), Manu Trigueros (Granada, i.), Jorge Cuenca (Fulham, 6 700 000), Alexander Sörloth (Atlético Madrid, 32 000 000), Aissza Mandi (Lille, i.), Haissem Hassan (Oviedo, 1 500 000), José Luis Morales (Levante, i.), Bertrand Traoré (Ajax, i.)

Kölcsönbe: Carlos Romero (Espanyol), Jorge Pascual (Eibar), Andrés Ferrari (Sint-Truiden), Adria Altimira (Leganés), Arnaut Danjuma (Girona)

Kölcsönből vissza: Goncalo Guedes (Wolverhampton), Yerson Mosquera (Wolverhampton) AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK FC GRANADA

ÉRKEZETT: Loic Williams (Tenerife, 600 000), Luca Zidane (Eibar, 500 000), Manu Trigueros (Villarreal, i.), Pablo Insua (Gijón, i.)

Kölcsönbe: Reinier (Real Madrid), Siren Diao (Atalanta U23)

Kölcsönből vissza: Son Veisszman (Salernitana)

TÁVOZOTT: Bryan Zaragoza (Bayern München, k. v., 13 000 000), Víctor Meseguer (Valladolid, k. v., 3 000 000), Matías Arezo (Gremio, 3 000 000), André Ferreira (Valladolid, 1 000 000), Njegos Petrovics (Vojvodina, k. v., 800 000), Antonio Puertas (Eibar, i.) Bruno Méndez (Toluca, i.), Raúl Torrente (Dinamo Zagreb, i.), José Callejón (Marbella, k.), Óscar Melendo (Cádiz)

Kölcsönbe: Gerard Gumbau (Vallecano)

Kölcsönből vissza: Kamil Piatkowski (RB Salzburg), Jesús Vallejo (Real Madrid), Faitout Maouassa (FC Bruges), Augusto Batalla (River Plate), Facundo Pellistri (Manchester United) UD ALMERÍA

ÉRKEZETT: Luís Maximiano (Lazio, k. v., 8 100 000), Bruno Langa (Chaves, 1 200 000), Iddrisu Baba (Mallorca, k. v., i.), Nico Melamed (Espanyol, i.), Marcos Pena (Almería B)

Kölcsönből vissza: Arnau Puigmal (Elche), Kaiky (Albacete), Lázaro (Palmeiras)

TÁVOZOTT: Largie Ramazani (Leeds United, 7 700 000), Jonathan Viera (Hor Fakkan, i.)

Kölcsönbe: Adrián Embarba (Vallecano), Ibrahima Koné (al-Ohdud), Marcos Pena (Marbella)

Kölcsönből vissza: Luka Romero (Milan), Bruno Langa (Chaves), Iddrisu Baba (Mallorca) FC CÁDIZ

ÉRKEZETT: José Matos (Burgos, i.), José Antonio Caro (Burgos, i.), Javi Ontiveros (Villarreal B, i.), Óscar Melendo (Granada)

Kölcsönbe: Carlos Fernández (Sociedad), Bojan Kovacsevics (Partizan Beograd)

Kölcsönből vissza: Santiago Arzamendia Cerro Porteno), Tomás Alarcón (Cartagena)

TÁVOZOTT: Conan Ledesma (River Plate, 2 600 000), Santiago Arzamendia (Estudiantes, 1 400 000), Sergi Guardiola (Vallecano, i.)

Kölcsönből vissza: Darwin Machís (Valladolid), Maxi Gómez (Trabzonspor), Lucas Pires (Santos), Juanmi (Betis), Diadié Samassékou (Hoffenheim), Javi Hernández (Leganés), Aiham Ousou (Slavia Praha), Jorge Meré (CF América) Lezárva csütörtökön reggel, vastaggal az elmúlt hét átigazolásai.