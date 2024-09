Eladta az utolsó pillanatban Orbán védőtársát a Lipcse

Mint rendesen, most is óriási figyelem övezte a futballvilág átigazolásait, és idén is lezárjuk az egyes topligák nyári transzferidényét. A klubok már nem vásárolhatnak, de más országokba még adhatnak el vagy kölcsön. Ahogyan az 2008 óta hagyomány, a Premier League, a Serie A és a Ligue 1 után a Bundesligával folytatjuk az utolsó kört is.

Ketyeg az óra! – írta a Kicker az utolsó augusztusi címlapján, arra utalva, hogy itt az utolsó lehetőség az erősítésekre. A Bayer Leverkusen meghúzott egy Nordi Mukiele, Odilon Kossouno cserét, de nem igazolta le sem Joël Matipot, sem a Liverpool U21-ből a szűrő Tyler Mortont. Egy szélső (Martin Terrier), egy középső középpályás (Aleix García) és egy bekk (Jeanuël Belocian) jött a nyáron, és nem vitte el a Bayern München Jonathan Taht. A védő sokatmondó nyilatkozatot tett a minap: „Természetesen fárasztott a hercehurca, de ilyenkor a játékosok irányítják legkevésbé az eseményeket”. A szerződése jövőre lejár.

„Szerintem a harmincmilliós vételár túlzottnak tartása csak ürügy volt, nem hiszem, hogy száz százalékosan akarták a játékost” – zárt le az ügyet Felix Magath. Csak egy védőt vett a VfB Stuttgart, a szélső Silas talpára pedig útilaput kötött: a futballista a Werder Bremen, a Hoffenheim és az Anderlecht helyett a Crvena zvezdát választotta, a kölcsönadás vételi opciója kereken 10 millió euró. Az utolsó napon még tettek egy lépést a stuttgartiak David Datro Fofanáért, de nem tudták kölcsönvenni őt a Chelsea-től.

A Bayern Münchenről kétszer is írtunk bővebben a nyáron. Ahogyan az várható volt, a végén már nem kapkodtak, olyannyira, hogy csak pár fiatalt engedtek el kölcsönbe, és megtartották Kingsley Comant is. A Dortmundtól távozott Youssoufa Moukoko és Salih Özcan is, ez is várható volt, de az nem, hogy kölcsönadják a 30 éves Sébastien Hallert, és éppen a Leganésnek. Érzelmesen búcsúztak a rákot legyőző csatártól a vezetői, emberileg ragaszkodnak hozzá, de sportszakmai érvek miatt mennie kellett: a mostani bajnokságban egyetlen egyszer sem lépett pályára, az előző idényben három gólt lőtt összesen, abból is kettőt a Schott Mainznak egy kupameccsen.

„Ez az üzlet brutalitása” – mondta sajnálkozva mestere, Nuri Sahin.

Jobbra a nyári átigazolások szaldója (Transfermarkt)

Zárjunk a Lipcsével, ahonnan távozott a nyáron Dani Olmo, Mohamed Simakan és Angelino is, de jött egy jobbhátvéd (Lutsharel Geertruida), egy jobbszélső (Antonio Nusa), két középső középpályás (Assan Ouédraogo és Arthur Vermeeren) valamint egy kapus (Maarten Vandevoordt). A scoutok kiszemeltje a végére a tizenéves szélső, Tidiam Gomis (Caen) volt, egyelőre nem tudták megvenni, a nagyobb falat a portugál középső védő, António Silva volt, de a húszéves, 13-szoros válogatott játékosért túl sokat kért a Benfica.

A futballista hajlott a váltásra, a Benfica a kölcsönadásra, de a vételi kötelezettségen nem tudtak megegyezni: a németek 25-30 milliót adtak volna, ezt kevesellte az eladó. A védő ügynöke Jorge Mendes, miként a 19 esztendős El Chadaille Bitshiabué, akit tavaly 15 millió euróért vettek a PSG-től, és kezdett legutóbb a Bayer Leverkusen ellen.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos Olmo távozása után az, hogy kölcsönkapták még egy évre Xavi Simonst, ellenben jövőre át kell alakítani a keretet. Simonsra aligha lesz 80 millió eurója a klubnak, de ha lenne is, nem cél az RB-csoportnál egy ilyen kaliberű játékos megvétele, Gulácsi Péter 35, Kevin Kampl 34, Willi Orbán 32, Yussuf Poulsen 31 éves lesz – az ő szerződésük csak 2026-ban jár le, de utódaikról mindenképpen gondoskodni kell.

Magyar szempontból a legfontosabb az, hogy Gulácsi és Orbán is a kezdőcsapat tagja maradt.

Egy Gulácsi – Geertruida, Castello Lukeba, Orbán, David Raum – Benjamin Henrichs, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Xavi Simons – Lois Openda, Benjamin Sesko alapcsapat nagyon erős, a középpálya és a támadósor játékosai több pozícióban is bevethetők, a kispadon is több olyan játékos ül, akinek 15 millió eurónál is többet ér a játékjoga, mint Vermeeren, Amadou Haidara, Eljif Elmasz, Christoph Baumgartner vagy Antonio Nusa; azonban néhány poszton nincs megfelelő tartalék. A Bundesliga, a Bajnokok Ligája és a hazai kupa, no és a válogatott mérkőzések sorozatterhelése azonban megroppanthatja a védelmet, ráadásul David Raum az egyetlen vérbeli balhátvéd a csapatban. A télen alighanem igazol pár játékost még a Marcel Schäfer, Rouven Schröder, Mario Gómez vezetőtrió.

A BUNDESIGA ÁTIGAZOLÁSAI

2024 NYARA

FC AUGSBURG

ÉRKEZETT: Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt, kölcsön után végleg, 5 000 000 euró), Samuel Essende (Vizela, 4 000 000 euró), Keven Schlotterbeck (Freiburg, 2 500 000 euró), Nediljko Labrovic (HNK Rijeka, 2 500 000 euró), Yusuf Kabadayi (Bayern München II, 900 000), Steve Mounié (Brest, ingyen), Dimitriosz Jannulisz (Norwich City, i.), Marius Wolf (Dortmund, ingyen), Alexis Claude-Maurice (Nice, i.)

Kölcsönbe: Frank Onyeka (Brentford), Chrislain Matsima (Monaco)

Kölcsönből vissza: Nathanaël Mbuku (St.-Étienne), David Colina (Vejle), Irvin Cardona (St.-Étienne), Okugava Maszaja (Hamburg), Lasse Günther (Wehen Wiesbaden)

TÁVOZOTT: Sven Michel (Paderborn, 300 000), Iago (Bahia, ingyen), Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart, 21 000 000), Lukasz Petkov (Elversberg, 500 000), Niklas Dorsch (Heideheim, 3 500 000), Arne Engels (Celtic, 11 000 000)

Kölcsönbe: Lasse Günther (Karlsruhe), Dion Beljo (Rapid Wien, 300 000), David Colina (Vejle), Irvin Cardona (Espanyol, 400 000), Patric Pfeiffer (Young Boys), Felix Uduokhai (Besiktas, 500 000), Nathanaël Mbuku (Dinamo Zagreb)

Kölcsönből vissza: Kevin Mbabu (Fulham), Pep Biel (Olympiakosz)

BORUSSIA DORTMUND

ÉRKEZETT: Waldemar Anton (VfB Stuttgart, 22 500 000 euró), Serhou Guirassy (VfB Stuttgart, 18 000 000), Pascal Gross (Brighton, 7 000 000), Maximilian Beier (Hoffenheim, 28 500 000), Kjell Wätjen (Dortmund U19)

Kölcsönbe: Yan Couto (Manchester City, 4 000 000)

Kölcsönből vissza: Tom Rothe (Holstein Kiel), Giovanni Reyna (Nottingham Forest), Soumaila Coulibaly (Royal Antwerpen)

TÁVOZOTT: Ole Pohlmann (Rio Ave, 1 600 000), Marius Wolf (Augsburg, ingyen), Mats Hummels (szerződése lejárt), Marco Reus (Los Angeles FC, i.), Tom Rothe (Union Berlin, 5 000 000), Niclas Füllkrug (West Ham, 27 000 000), Mateu Morey (Mallorca, i.)

Kölcsönbe: Sébastien Haller (Leganés), Youssoufa Moukoko (Nice), Salih Özcan (Wolfsburg), Soumaila Coulibaly (Brest)

Kölcsönből vissza: Ian Maatsen (Chelsea), Jadon Sancho (Manchester United)

BAYER 04 LEVERKUSEN

ÉRKEZETT: Aleix García (Girona, 18 000 000 euró), Jeanuël Belocian (Rennes, 15 000 000 euró), Martin Terrier (Rennes, 20 000 000)

Kölcsönbe: Nordi Mukiele (PSG)

Kölcsönből vissza: Szardar Azmun (Roma)

TÁVOZOTT: Patrick Pentz (Bröndby, 2 550 000), Szardar Azmun (al-Sabab, 5 000 000), Iker Bravo (Udinese, 600 000), Szardar Azmun (Sabab al-Ahli, 5 000 000), Adam Hlozek (Hoffenheim, 18 000 000), Timothy Fosu-Mensah (szerződése lejárt)

Kölcsönbe: Noah Mbamba (Fortuna Düsseldorf), Odilon Kossounou (Atalanta, 5 000 000), Gustavo Puerta (Hull City)

Kölcsönből vissza: Josip Stanisic (Bayern München), Borja Iglesias (Betis)

FC BAYERN MÜNCHEN

ÉRKEZETT: Michael Olise (Crystal Palace, 53 000 00), Joao Palhinha (Fulham, 51 000 000), Ito Hiroki (VfB Stuttgart, 23 500 000), Bryan Zaragoza (Granada, kölcsön után végleg, 13 000 000), Nestory Irankunda (Adelaide United, 3 400 000), Armindo Sieb (Greuther Fürth, 1 500 000), Eric Dier (Tottenham, kölcsön után végleg, ingyen), Gibson Nana Adu (Unterhaching), Maurice Krattenmacher (Unterhaching), Lovro Zvonarek (Bayern München II)

Kölcsönből vissza: Josip Stanisic (Bayer Leverkusen), Gabriel Vidovic (Dinamo Zagreb), Paul Wanner (Elversberg), Arijon Ibrahimovic (Frosinone), Frans Krätzig (Austria)

TÁVOZOTT: Malik Tillman (PSV, kölcsön után végleg, 12 000 000), Maurice Krattenmacher (Ulm), Bouna Sarr (szl.), Eric-Maxim Choupo-Moting (szl.), Nusszair Mazraui (Manchester United, 15 000 000), Matthijs de Ligt (Manchester United, 45 000 000), Johannes Schenk (Preussen Münster, 100 000)

Kölcsönbe: Frans Krätzig (VfB Stuttgart, 500 000), Bryan Zaragoza (Osasuna, 250 000), Gibson Nana Adu (Unterhaching), Armindo Sieb (Mainz), Lovro Zvonarek (Sturm Graz), Gabriel Vidovic (Mainz), Paul Wanner (Heidenheim), Maurice Krattenmacher (Ulm)

Kölcsönbe: Gibson Nana Adu (Unterhaching), Armindo Sieb (Mainz), Lovro Zvonarek (Sturm Graz), Paul Wanner (Heidenheim)

VFL BOCHUM

ÉRKEZETT: Patrick Drewes (Karlsruhe, 100 000), Ivan Ordec (Dinamo Moszkva, kölcsön után végleg, i.), Dani de Wit (AZ, i.), Ibrahima Sissoko (Strasbourg, i.), Mijosi Kodzsi (Birmingham City)

Kölcsönbe: Myron Boadu (Monaco), Jakov Medic (Ajax)

Kölcsönből vissza: Gerrit Holtmann (Darmstadt)

TÁVOZOTT: Patrick Osterhage (Freiburg, 4 800 000), Aszano Takuma (Mallorca, i.), Kevin Stöger (Mönchengladbach, i.), Andreas Luthe (visszavonult), Christopher Antwi-Adjei (Schalke, i.), Michael Esser (visszavonult), Philipp Förster (szl.)

Kölcsönből vissza: Goncalo Paciencia (Celta Vigo), Keven Schlotterbeck (Freiburg)

EINTRACHT FRANKFURT

ÉRKEZETT: Hugo Ekitiké (PSG, k. v., 16 500 000), Can Uzun (Nürnberg, 11 000 000), Lisztes Krisztián (Ferencváros, 4 500 000), Oscar Höjlund (Köbenhavn, 1 350 000), Robin Koch (Leeds United, kölcsön után végleg, i.), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt U19), Mahmoud Dahoud (Brighton, i.)

Kölcsönbe: Rasmus Kristensen (Leeds United), Arthur Theate (Rennes)

Kölcsönből vissza: Igor Matanovic (Karlsruhe), Nathaniel Brown (Nürnberg), Paxten Aaronson (Vitesse), Aurele Amenda (Young Boys), Faride Alidou (1. FC Köln), Jessic Ngankam (Mainz)

TÁVOZOTT: Kristijan Jakic (Augsburg, k. v., 5 000 000), Sebastian Rode (visszavonult), Haszebe Makoto (visszavonult), Willian Pacho (PSG, 40 000 000), Philipp Max (Panathinaikosz, 1 000 000), António Fóti (Dortmund II, 150 000), Dario Gebuhr (Hansa Rostock, 70 000), Sidney Raebiger (Eintracht Braunschweig, 70 000)

Kölcsönbe: Paxten Aaronson (Utrecht), Nacho Ferri (Kortrijk), Hrvoje Smolcic (LASK), Elias Baum (Elversberg), Jessic Ngankam (Hannover), Faride Alidou (Hellas Verona), Aurélio Buta (Reims)

Kölcsönből vissza: Sasa Kalajdzic (Wolverhampton), Donny van de Beek (Manchester United)

SC FREIBURG

ÉRKEZETT: Eren Dinkci (Werder Bremen, 5 000 000), Patrick Osterhage (VfL Bochum, 4 800 000), Maximilian Philipp (VfL Wolfsburg, k. v., 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Robert Wagner (Greuther Fürth), Hugo Siquet (Cercle Bruges), Keven Schlotterbeck (Bochum)

TÁVOZOTT: Keven Schlotterbeck (Augsburg, 2 500 000), Yannik Keitel (VfB Stuttgart, i.), Hugo Siquet (FC Bruges, 3 000 000), Benjamin Uphoff (Hansa Rostock, i.)

Kölcsönbe: Robert Wagner (St. Pauli, 200 000)

Kölcsönből vissza: Szalai Attila (Hoffenheim)

1. FC HEIDENHEIM 1846

ÉRKEZETT: Mikkel Kaufmann (Union Berlin, 1 250 000), Mathias Honsak (Darmstadt, i.), Julian Niehues (Kaiserslautern, i.), Luca Kerber (Saarbrücken, i.), Niklas Dorsch (Augsburg, 3 500 000), Sirlord Conteh (Paderborn, 700 000), Léo Scienza (Ulm, 600 000)

Kölcsönbe: Paul Wanner (Bayern München)

TÁVOZOTT: Jan-Niklas Beste (Benfica, 8 000 000), Tim Kleindienst (Mönchengladbach, 7 000 000), Kevin Sessa (Hertha, i.), Nikola Dovedan (Karagümrük, i.)

Kölcsönből vissza: Eren Dinkci (Werder Bremen)

TSG 1899 HOFFENHEIM

ÉRKEZETT: Alexander Prass (Sturm Graz, 9 500 000), Adam Hlozek (Leverkusen, 18 000 000), Robin Hranác (Viktoria Pilsen, 8 000 000), Haris Tabakovic (Hertha, 3 000 000), Valentin Gendrey (Lecce, 8 500 000), Erencan Yardimci (Eyüpspor, 4 000 000), Arthur Chaves (Académico Viseu)

Kölcsönből vissza: Jacob Bruun Larsen (Burnley), Diadié Samassékou (Cádiz), Julian Justvan (Darmstadt), Szalai Attila (Freiburg)

TÁVOZOTT: John Brooks (Hertha, i.), Robert Skov (Union Berlin, i.), Maximilian Beier (Dortmund, 28 500 000), Julian Justvan (Nürnberg, 1 000 000)

Kölcsönbe: Erencan Yardimci (Sturm Graz)

Kölcsönből vissza: Wout Weghorst (Burnley)

HOLSTEIN KIEL

ÉRKEZETT: Magnus Knudsen (FK Rosztov, 1 000 000), Armin Gigovic (FK Rosztov, 1 800 000), Max Geschwill (Sandhausen, 200 000), Phil Harres (Homburg, 200 000), Tymoteusz Puchacz (Union Berlin)

TÁVOZOTT: Philipp Sander (Mönchengladbach, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Tom Rothe (Borussia Dortmund)

1. FSV MAINZ 05

ÉRKEZETT: Szano Kaisu (Kasima Antlers, 2 500 000), Nikolas Veratschnig (Wolfsberg, 800 000), Hong Hjun Szok (Gent, 4 000 000)

Kölcsönbe: Armindo Sieb (Bayern München), Moritz Jenz (Wolfsburg), Gabriel Vidovic (Bayern München)

Kölcsönből vissza: Delano Burgzorg (Huddersfield), Ajmen Barkok (Hertha), Paul Nebel (Karlsruhe)

TÁVOZOTT: Delano Burgzorg (Middlesbrough, 2 750 000), Leandro Barreiro (Benfica, i.), Merveille Papela (Darmstadt, i.), Josuha Guilavogui (szl.), Anwar El Ghazi (Cardiff City, i.), Brajan Gruda (Brighton, 31 500 000)

Kölcsönbe: Ludovic Ajorque (Brest), Tom Krauss (Luton Town), Marco Richter (Hamburg, 300 000), Edimilson Fernandes (Brest)

Kölcsönből vissza: Sepp van den Berg (Liverpool), Jessic Ngankam (Eintracht Frankfurt)

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

ÉRKEZETT: Tim Kleindienst (Heidenheim, 7 000 000), Philipp Sander (Holstein Kiel, 1 000 000), Kevin Stöger (Bochum, i.)

Kölcsönből vissza: Yvandro Borges (NEC), Oscar Fraulo (Utrecht)

TÁVOZOTT: Patrick Herrmann (visszavonult), Tony Jantschke (visszavonult), Christoph Kramer (szerződését felbontották), Jonas Kersken (Arminia Bielefeld, 300 000)

Kölcsönbe: Manu Koné (Roma)

Kölcsönből vissza: Jordan (Union Berlin), Maximilian Wöber (Leeds United)

VFB STUTTGART

ÉRKEZETT: Jamie Leweling (Union Berlin, k. v., 5 000 000), Jeff Chabot (1. FC Köln, 4 000 000), Anthony Rouault (Toulouse, k. v., 3 000 000), Leonidas Stergiou (St. Gallen, k. v., 2 000 000), Ramon Hendriks (Feyenoord, 1 000 000), Nick Woltemade (Werder Bremen, i.), Justin Diehl (1. FC Köln, i.), Sztefan Drljaca (Dynamo Dresden, i.), Yannik Keitel (Freiburg, i.), Ermedin Demirovic (Augsburg, 21 000 000), Deniz Undav (Brighton, 26 700 000), Ameen Al-Dakhil (Burnley, 9 000 000)

Kölcsönbe: Fabian Rieder (Rennes, 800 000), Frans Krätzig (Bayern München, 500 000), El Bilal Touré (Atalanta, 2 500 000)

Kölcsönből vissza: Wahid Faghir (Elversberg), Luca Pfeiffer (Darmstadt)

TÁVOZOTT: Ito Hiroki (Bayern München, 23 500 000), Waldemar Anton (Borussia Dortmund, 22 500 000), Gil Dias (Famalicao, 920 000), Matej Maglica (Darmstadt, k. v., 800 000), Haragucsi Genki (szl.), Serhou Guirassy (Dortmund, 18 000 000)

Kölcsönbe: Jong Vu Jong (Union Berlin, 700 000), Luca Pfeiffer (Karlsruhe), Silas (Crvena zvezda)

Kölcsönből vissza: Mahmud Dahod (Brighton), Deniz Undav (Brighton)

RASENBALLSPORT LEIPZIG

ÉRKEZETT: Assan Ouédraogo (Schalke, 10 000 000), Maarten Vandevoordt (Genk, 10 000 000), Antonio Nusa (FC Bruges, 21 000 000), Lutsharel Geertruida (Feyenoord, 20 000 000)

Kölcsönbe: Arthur Vermeeren (Atlético Madrid, 3 000 000)

Kölcsönből vissza: Hugo Novoa (Villarreal B), André Silva (Real Sociedad), Ilaix Moriba (Getafe)

TÁVOZOTT: Angelino (Roma, k. v., 5 200 000), Christopher Lenz (szl.), Hugo Novoa (Alavés, 1 500 000), Dani Olmo (Barcelona, 55 000 000), Sanoussy Ba (Eintracht Braunschweig, 150 000), Tim Schreiber (Dynamo Dresden, 150 000), Mohamed Simakan (al-Nasszr, 35 000 000), Fabrice Hartmann (szerződését felbontották)

Kölcsönbe: Janis Blaswich (RB Salzburg, 1 000 000), Yannick Eduardo (De Graafschap), Ilaix Moriba (Celta Vigo)

FC ST. PAULI

ÉRKEZETT: Fin Stevens (Brentford, 600 000), Scott Banks (Crystal Palace, 400 000), Ben Voll (Viktoria Köln, 100 000)

Kölcsönbe: Robert Wagner (Freiburg, 200 000), Morgan Guilavogui (Lens, 500 000)

TÁVOZOTT: Eric da Silva Moreira (Nottingham Forest, 1 500 000), Marcel Hartel (St. Louis CITY, i.)

Kölcsönből vissza: Aljoscha Kemlein (Union Berlin)

1. FC UNION BERLIN

ÉRKEZETT: Bénes László (Hamburg, 3 000 000), Leopold Querfeld (Rapid Wien, 3 000 000), Ivan Prtajin (Wehen Wiesbaden, 1 000 000), Alex Král (Szpartak Moszkva, k. v., i.), Tom Rothe (Dortmund, 5 000 000), Livan Burcu (Sandhausen, 300 000), Robert Skov (Hoffenheim, i.)

Kölcsönbe: Jong Vu Jong (VfB Stuttgart, 700 000), Andrej Ilics (Lille)

Kölcsönből vissza: Tim Skarke (Darmstadt), Jordan (Borussia Mönchengladbach), Aljoscha Kemlein (St. PauliTymoteusz Puchacz (Kaiserslautern)

TÁVOZOTT: Jamie Leweling (VfB Stuttgart, k. v., 5 000 000), ), Morten Thorsby (Genoa, k. v., 4 000 000), Mikkel Kaufmann (Heidenheim, 1 250 000), Aissza Laiduni (al-Vakrah, 4 500 000), Robin Knoche (Nürnberg, i.), Tymoteusz Puchacz (Holstein Kiel)

Kölcsönbe: Alex Král (Espanyol), Chris Bedia (Hull City), Robin Gosens (Fiorentina, 500 000), Livan Burcu (Magdeburg), Lennart Grill (Eintracht Braunschweig), Paul Jaeckel (Eintracht Braunschweig)

Kölcsönből vissza: Brenden Aaronson (Leeds United)

SV WERDER BREMEN

ÉRKEZETT: Skelly Alvero (Lyon, k. v., 4 750 000), Keke Topp (Schalke, 2 000 000), Markus Kolke (Hansa Rostock, 75 000), Marco Grüll (Rapid Wien, i.)

Kölcsönbe: Derrick Köhn (Galatasaray)

Kölcsönből vissza: Eren Dinkci (Heidenheim), Mio Backhaus (Volendam), Oliver Burke (Birmingham City)

TÁVOZOTT: Eren Dinkci (Freiburg, 5 000 000), Nick Woltemade (VfB Stuttgart, i.), Jiri Pavlenka (szl.), Christian Gross (visszavonult)

Kölcsönbe: Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf)

VFL WOLFSBURG

ÉRKEZETT: Kamil Grabara (Köbenhavn, 13 500 000), Marius Müller (Schalke, 1 500 000), Dárdai Bence (Hertha, i.), Konsztantinosz Kulierakisz (PAOK Szaloniki, 11 750 000)

Kölcsönbe: Mohamed Amoura (Union SG, 3 000 000), Salih Özcan (Dortmund), Denis Vavro (Köbenhavn)

Kölcsönből vissza: Nicolas Cozza (Nantes), Bartosz Bialek (Eupen), Bartol Franjic (Darmstadt)

TÁVOZOTT: Maximilian Philipp (Freiburg, k. v., 1 000 000), Koen Casteels (al-Kvadsziah, i.), Luca Waldschmidt (1. FC Köln, k. v., i.), Maxence Lacroix (Crystal Palace, 18 000 000)

Kölcsönbe: Bartol Franjic (Sahtar Doneck), Dzenan Pejcinovic (Fortuna Düsseldorf), Václav Cerny (Rangers, 1 500 000), Nicolas Cozza (Nantes)

Kölcsönből vissza: Amin Sarr (Lyon)

AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK

1. FC KÖLN

ÉRKEZETT: Rasmus Carstensen (Genk, 1 500 000), Malek El Mala (Viktoria Köln, 450 000), Said El Mala (Viktoria Köln, 450 000)

Kölcsönből vissza: Tim Lemperle (Greuther), Mathias Olesen (Yverdon), Jonas Urbig (Greuther Fürth)

TÁVOZOTT: Jeff Chabot (VfB Stuttgart, 4 000 000), Benno Schmitz (Grasshoppers, i.), Davie Selke (Hamburg, i.), Justin Diehl (VfB Stuttgart, i.)

Kölcsönbe: Malek El Mala (Viktoria Köln), Said El Mala (Viktoria Köln)

Kölcsönből vissza: Luca Waldschmidt (Wolfsburg), Rasmus Carstensen (Genk), Faride Alidou (Eintracht Frankfurt)

SV DARMSTADT 98

ÉRKEZETT: Isac Lidberg (Utrecht, 1 000 000), Matej Maglica (VfB Stuttgart, kv., 800 000), Kai Klefisch (Paderborn, 500 000), Karol Niemczycki (Fortuna Düsseldorf, 150 000), Alekszandar Vukotics (Wehen Wiesbaden, 150 000), Merveille Papela (Mainz, i.), Killian Corredor (Rodez)

TÁVOZOTT: Christoph Klarer (Birmingham City, 4 150 000), Marvin Mehlem (Hull City, 1 500 000), Mathias Honsak (Heidenheim, i.), Emir Karic (Sturm Graz, i.), Braydon Manu (PEC, i.)

Kölcsönből vissza: Tim Skarke (Union Berlin), Julian Justvan (Hoffenheim), Bartol Franjic (Wolfsburg), Gerrit Holtmann (Bochum), Luca Pfeiffer (VfB Stuttgart)

Vastaggal az elmúlt hét átigazolásai, lezárva kedden reggel.