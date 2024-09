A Komáromi FC bejelentette a volt MTK-játékos érkezését

A komáromi klub pénteken jelentette be a korábban az olasz élvonalban is futballozó szlovák-magyar szélső szerződtetését, Spalek – akinek érkezéséről már mi is írtunk – egy évre írt alá.

Vele együtt egy középpályás is csatlakozott a csapathoz, Dominik Zák kölcsönbe érkezett a cseh MFK Karvinától.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK BUDAPESTNÉL

Érkezők: Ilja Beriasvili (grúz, Mezőkövesd), Molnár Rajmund (Szombathelyi Haladás, kölcsön után végleg), Róbert Polievka (szlovák, FK Dukla Banská Bystrica – Szlovákia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatért: Balogh Máté (BKV Előre), Csenterics Adrián (BVSC-Zugló), Molnár Ádin (Kozármisleny), Szőke Gergő (Gyirmót FC Győr)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Csucsánszky Zoltán, Freyer Kristóf, Molnár Péter, Szolár Dávid

Kiszemeltek: –

Távozók: Biben Barnabás (szabadon igazolható), Richlord Ennin (ghánai-kanadai), Kocsis Gergő (Debreceni VSC, szabadon igazolhatóként), Miknyóczki Ádám (pécsi kölcsön után Gyirmót FC Győr), Nikolas Spalek (szlovák-magyar, Komáromi FC – Szlovákia), Khaly Iyane Thiam (magyar-szenegáli, szabadon igazolható), Vadnai Dániel, Várkonyi Bence (Zalaegerszegi TE FC, kölcsön után végleg), Zsóri Dániel (budafoki kölcsön után UTA Arad – Románia, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Kovács Mátyás (Fehérvár FC), Lehoczky Roland (tiszakécskei kölcsön után Vasas FC), Merényi Ádám (ismét Budafoki MTE), Zuigeber Ákos (szegedi kölcsön után Budafoki MTE)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –