Pénteki sportműsor: Kecskeméti TE–ETO FC Győr az NB I-ben

AUGUSZTUS 16., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

4. FORDULÓ

20.00: Kecskeméti TE–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

1. FORDULÓ

21.00: Manchester United–Fulham (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

1. FORDULÓ

20.45: Le Havre–PSG

NÉMET KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT

18.00: Hallescher FC (IV.)–St. Pauli

18.00: Wehen Wiesbaden (III.)–Mainz

18.00: Würzburger Kickers (IV.)–Hoffenheim (Tv: Sport2)

20.45: Ulm (II.)–Bayern München (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

19.00: Celta Vigo–Alavés (Tv: Spíler2)

21.30: Las Palmas–Sevilla (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

5. FORDULÓ

19.00: TSC–OFK Beograd – élőben az NSO-n!

FUTSAL NB I

2. FORDULÓ

18.30: Nyíregyháza–Haladás

18.30: Magyar Futsal Akadémia–Rubeola

18.30: Veszprém–DEAC

19.00: Nyírbátor–Kecskemét

19.50: Aramis–Újpest

20.45: TFSE–Berettyóújfalu

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

DARTS

9.00: NZ Masters, Hamilton (Tv: Sport2)

GOLF

20.00: PGA Tour, St. Jude Championship (Tv: Eurosport2)

GYORSASÁGIMOTOROS-VB, OSZTRÁK NAGYDÍJ

8.45: Moto3, 1. szabadedzés

9.45: Moto2, 1. szabadedzés

10.45: MotoGP, 1. szabadedzés

13.00: Moto3, 1. edzés

14.00: Moto2, 1. edzés

15.00: MotoGP, edzés

KAJAK-KENU

9.00: Országos bajnokság, nem olimpiai számok válogatója, Szolnok

KERÉKPÁR

12.00: női Tour de France országúti körverseny, 6. szakasz, Remiremont–Morteau, 159.2 km (Vas Blanka) (Tv: Eurosport1)

12.30: Tour de Pologne, férfiak. 5. szakasz (Katowice–Katowice, 187.6 km) (Tv: M4 Sport)

16.30: Dán körverseny, férfiak, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

U18-AS VB (Tv: Sport1)

8.00: nők, Románia–Spanyolország

9.45: nők, Kazahsztán–Magyarország

11.45: férfiak, helyosztó

14.15: férfiak, helyosztó

16.45: férfiak, elődöntő

19.15: férfiak, elődöntő

KOSÁRLABDA

U16-OS NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, MISKOLC

B-CSOPORT, 1. FORDULÓ

18.00: Magyarország–Franciaország

STRANDRÖPLABDA

13.00: Audi magyar bajnokság, döntő (selejtező). Lupa

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati (Tv: Arena4)

17.00: Egyes, 3. forduló; páros, negyeddöntő

Marozsán Fábián–Ben Shelton (amerikai) (?)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Csonka Zsófia, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Kreisz Bálint

6.00: Olimpiás emlékek, helyszíni beszámolók, a héten készült interjúk

6.35: Nemzeti sportkrónika

7.00: Véget ért a nemzetközi kupahét az FTC-vel, a Fehérvárral, a Pakssal és a Puskás Akadémiával – interjúk és részletek a mérkőzésekből

9.00: Kemény Dénes rovata, kezdődnek a labdarúgó-topligák, fókuszban a Premier League, azon belül is kicsit jobban a Manchester United

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! – Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval

Hazafutás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Keszi Dóra

15.00–18.00

15.00: Születésnapos Egerszegi Krisztina és Balczó András – felelevenítjük sikereiket

16.00: Sportkör: Kecskés István, Patai Gergely, Keszi Dóra

17.00: Előzetes a labdarúgó OTP Bank Liga hétvégi fordulójára

17.20: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Regős László Pál

Szerkesztő: Tóth Béla

18.00–23.00

18.00: Egerszegi Krisztina: 50. Az ötszörös olimpiai bajnok úszó születésnapján felidézzük pályafutása emlékezetes állomásait

19.00: Rajt előtti körkép az angol, a spanyol és az olasz labdarúgóliga nyári történéseiről

20.00: Élő közvetítés a Kecskemét–ETO FC Győr OTP Bank Liga labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Regős László Pál, Zoltán Gergely Tamás

22.30: Nemzeti sportkrónika