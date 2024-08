„Elképesztő, hogy milyen legendákhoz csatlakozhattam” – Harry Kane átvette az Aranycipőt

Harry Kane kedden a müncheni Allianz Aréna múzeumában átvette a 2023–2024-es bajnoki idény legjobb európai góllövőjének járó Aranycipőt. A 31 esztendős csatár első, Bayern Münchenben töltött idénye felemásra sikeredett, minden sorozatot figyelembe véve 45 gólt szerzett, ám ez sem volt elég ahhoz, hogy trófeát nyerjen a bajor együttes, így az angol futballista továbbra is vár első jelentősebb trófeájára. A Bundesligában 36-szor talált be, nyolc góllal előzte meg az Aranycipő-ranglista második helyén végző, 26 találatot jegyző stuttgarti Serhou Guirassyt, aki ma már a Borussia Dortmund játékosa.

A müncheni díjátadón ott volt az ESM meghívottjaként Keir Radnedge, a World Soccer és más orgánumok legendás angol futballszakírója is, ezért megragadtuk az alkalmat, hogy kifaggassuk, miként látja a díjazott Harry Kane játékát. Ő lőtte a legtöbb gólt a válogatott színeiben, de vajon Kane minden idők legjobb angol csatára? „Ő a csúcstartó valóban, de sok nagyszerű elődje volt, akiknek egyik-másik erényét Kane egyesíti. Bobby Charlton talán jobb futballista volt, de némileg hátrébb játszott, nem csak gólokat lőtt. Harry Kane gólérzékenységét a világbajnok Jimmy Greaves góléhségéhez hasonlítanám. A játéka pedig valahol Gary Linekeré és Alan Sheareré között van félúton. Lineker fantasztikus kezdősebességgel indult meg a labdával a kapu felé, Shearer pedig klasszikus angol középcsatár volt, remek fejjátékkal, ami persze Kane-re is jellemző.” Greaves, Lineker és Shearer erényeivel

Gerd Müller és Robert Lewandowski után az angol támadó a harmadik Bayern-futballista, aki elnyeri a rangos elismerést, a (nyugat)német csatár az 1969–1970-es idényben 38, az 1971–1972-es évadban 40 góllal lett aranycipős, ami pedig a lengyel klasszist illeti, a 2020–2021-es bajnoki kiírásban 41, a 2021–2022-es idényben meg 35 góllal lett a legjobb.

A Bayern München múzeumában előbb lejátszottak egy érzelmes videót az Aranycipő történetéről, majd Harry Kane 36 bajnoki gólját vetítették le, közte pedig Jan-Christian Dreesen, a Bayern München vezérigazgatója mondta el gondolatait.

„A Bayern Münchennek sok-sok nagyszerű csatára volt a történelme során, Harry Kane is közéjük tartozik – mondta az 56 éves sportvezető. – Nagyon örülünk, hogy a csapatunkban tudhatjuk, büszkék vagyunk rá. Ő nagyon értékes futballista, a Bundesliga is sokkal vonzóbb lett neki köszönhetően. Annak külön örülünk, hogy ott folytatta, ahol Angliában abbahagyta, zökkenőmentes volt a beilleszkedése. Harry Kane nagyszerű dolgokat ért el az első idényében, többek között megdöntötte a legendás Uwe Seeler bemutatkozó Bundesliga-idényében szerzet góljai számát, illetve a Bajnokok Ligájában is csodálatos találatokat szerzett. Sokat mondó, hogy ezek előtt csak két Bayern München-játékos, Gerd Müller és Robert Lewandowski nyerte meg az Aranycipőt, jól illeszkedik a klubba. Ő nemcsak góllövő, igazi vezér és példakép, gyorsan belopta magát a szurkolóink szívébe. Optimista vagyok, ebben az idényben trófeákat nyerünk a vezérletével. Ez az Aranycipő az első díj a sok közül, ami ránk vár.”

A díjat az Európai Sport Média (ESM) elnöke, Jörg Jakob adta át Harry Kane-nek, a díjátadón pedig ott volt lapunk főszerkesztője, az ESM alelnöke, Szöllősi György is.

„Fantasztikus érzés, ezt a díjat a klubnak és a csapattársaimnak köszönhetem – mondta a 31 éves csatár. – A díj mindenkinek jár, nélkülük nem állnék most itt. Mindig is az volt az álmom, hogy a legmagasabb szinten futballozzak, elképesztő, hogy milyen legendákhoz csatlakozhattam. Nagyon jól érzem magam Münchenben, segíteni akarok a klubnak, alig vártam az idény kezdetét. Különleges energiát érzek, várom, hogy kiderüljön, hová is vezet ez az út. Folytatni szeretném a gólszerzést, de a legfontosabb az, hogy trófeákat nyerjünk. A családomat mindenképpen meg kell említenem, ők mindig támogatnak, a feleségem rendre a földön tart.”

1968: Dunai Antal (Ú. Dózsa) 36 gól

1977: Várady Béla (Vasas) 36 gól

1979: Fekete László (Ú. Dózsa) 31 gól

1980: Fazekas László (Ú. Dózsa) 36 gól

1981: Nyilasi Tibor (Ferencváros) 30 gól MAGYAR EZÜSTCIPŐSÖK