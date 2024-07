Tizenegyesekkel verte meg a Barca a Cityt a felkészülési meccsükön

Nem meglepő módon még mindkét gárda igen foghíjasan lépett pályára magyar idő szerint szerda hajnalban, az Egyesült Államokban.

A mérkőzést – amit a veszélyes időjárás miatt nyolcvan perccel később kezdtek – a Barca kezdte jobban, hiszen már a 24. percben előnybe került. A katalánok azonban nem dőlhettek hátra, mivel a City még a fordulás előtt ki tudott egyenlíteni. A folytatás ráadásul nagyon hasonlóan alakult a rengeteg csere ellenére is. Az FC Barcelona ismét előnybe került, viszont a 60. percben ezúttal is egyenlítettek a manchesteriek, ami már a rendes játékidő végéig nem is változott.

A csapatok a 90 perc után egyből tizenegyespárbajjal döntötték el a győztest. Itt már magabiztosabbak volta a katalánok, akik mindegyik büntetőjüket sikeresen értékesítették, míg a túloldalon ketten is hibáztak.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Manchester City–FC Barcelona 2–2 (P. Victor 24., Torre 45+2., ill. O'Reilly 39., Grealish 60.) – 11-esekkel 1–4