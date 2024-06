Messi és Lautaro Martínez is duplázott, az argentinok simán nyertek Guatemala ellen

Nem indult jól a mérkőzés a Copa América-címvédő argentinok számára, ugyanis Lisandro Martínez öngóljával Guatemala szerzett vezetést az amerikai FedEx stadionban rendezett mérkőzésen. Nem sokkal később egyenlített a vb-címvédő argentin csapat, Hagen kapus pont Lionel Messihez passzolt, aki 11 méterről az üres kapuba passzolta a labdát.

A félidő vége előtt át is vette a vezetést az argentin válogatott, Lautaro Martínez értékesítette a Messi által kiharcolt tizenegyest. A nem hivatalos gólpassz után egy hivatalosat is kiosztott Lautaro Martíneznek, egy gyönyörű támadás végén az Inter támadója közelről gurított az üres kapuba. A mérkőzés végeredményét maga Lionel Messi állította be, aki a 77. percben a kapus mellett a labdát elpöccintve szerezte meg az argentinok negyedik gólját.

Az argentinok győzelemmel hangoltak, a Copa Américán Kanadával kezdenek, majd Chile és Peru következik.

A másik magyar idő szerint szombat hajnali mérkőzésen Peru Edison Flores első félidei találatával győzte le El Salvadort.

COPA AMÉRICA FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Guatemala–Argentína 1–4 (Lisandro Martínez 4. – öngól ill. Messi 12., 77., Lautaro Martínez 39., 66.)

El Salvador–Peru 0–1 (Edison Flores 17.)