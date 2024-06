A második félidőben indultak be az angolok, Albánia is három gólt szerzett

Az angol válogatott szövetségi kapitánya, Gareth Southgate kísérleti hadrendben küldte pályára övéit a bosnyákok elleni Eb-felkészülési találkozón Newcastle-ben, ahol a Premier League-meccseken megszokott félelmetes hangulat fogadta a „háromoroszlánosokat”. A kapuban Jordan Pickford az állandóságot képviselte, mint ahogy a kezdők között kapott helyet – igaz, egy sorral feljebb – Trent Alexander-Arnold is. A Real Madriddal frissen Bajnokok Ligáját nyerő Jude Bellingham megérdemelt pihenőjét töltötte, de a stabil kezdők közül Jack Grealish és Harry Kane is csak a kispadon kezdte az összecsapást.

Azt az összecsapást, amely nem alakult igazán jól az angolok számára az első félidőben – hiába a mezőnyfölény, ez meddőnek bizonyult a jól szervezett bosnyák válogatott ellen. Az első félidőben nem is látott gólt a St. James' Park közönsége, amely kimondottan unalmas első negyvenöt percet ülhetett végig a lelátón.

A szünetben Southgate talán ráparancsolt játékosaira, mert a második félidőt érezhetően nagyobb elánnál kezdték az angolok, és ennek hamar meg is lett az eredménye, a 60. percben Cole Palmer egy jogos tizenegyest váltott gólra.

A folytatásban is tovább próbálkoztak az angolok, újabb gól azonban sokáig nem esett. Az utolsó percekben beindult a hazai henger: a 85. percben Trent Alexander-Arnold is betalált, majd négy perccel később a csereként pályára küldött Harry Kane állította be a 3–0-s végeredményt.

EB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Anglia–Bosznia-Hercegovina 3–0 (0–0)

Newcastle, St. James' Park. Vezette: Saggi (norvég)

Anglia: Pickford – Konsa, Dunk (J. Gomez, 73.), Guehi (Branthwaite, 62.), Trippier (Wharton, 62.) – Gallagher, Alexander-Arnold – Bowen, Palmer (Maddison, 61.), Eze (Grealish. 61.) – Watkins (Kane, 61.). Szövetségi kapitány: Gareth Southgate

Bosznia-Hercegovina: Vasilj – Ahmedhodzic, Katic, Radeljic, Bicakcic – Hajradinovic, Saric, Tahirovic, Gazibegovic – Gigovic, Demirovic. Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez

Gólszerző: Palmer (60. – 11-esből), Alexander-Arnold (85.), Kane (89.)

AZ ANGOL VÁLOGATOTT 33 FŐS, BŐ EURÓPA-BAJNOKI KERETE

kapusok: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), James Trafford (Burnley)

védők: Jarrad Branthwaite (Everton), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester United), Jarell Quansah (Liverpool), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City)

középpályások: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Curtis Jones (Liverpool), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace)

támadók: Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Bayern München – Németország), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa), James Maddison (Tottenham)

Szövetségi kapitány: Gareth Southgate

AZ ANGOL VÁLOGATOTT EB ELŐTTI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI

Június 3., hétfő, 20.45, Newcastle: Anglia–Bosznia-Hercegovina

Június 7., péntek, 20.45, Wembley: Anglia–Izland

EURÓPA-BAJNOKSÁG

C-CSOPORT

JÚNIUS 16., VASÁRNAP

18.00, Stuttgart: Szlovénia–Dánia

21.00, Gelsenkirchen: Szerbia–Anglia

JÚNIUS 20., CSÜTÖRTÖK

15.00, München: Szlovénia–Szerbia

18.00, Frankfurt: Dánia–Anglia

JÚNIUS 25., KEDD

21.00, Köln: Anglia–Szlovénia

21.00, München: Dánia–Szerbia

Az albánok simán megverték Liechtensteint

Albánia az Eb-n Olaszországgal, Horvátországgal és Spanyolországgal szerepel egy csoportban. A második kontinensviadalára készülő albánok első felkészülési mérkőzésüket Szombathelyen játszották Liechtenstein ellen.

Az albánok gyorsan elvégzett szabadrúgásnak köszönhetően Armando Broja révén szereztek vezetést a 31. percben. A második félidő elején Jasir Asani 25 méterről tekerte be ballal a labdát a bal kapufa mellé, így már kettő gól volt az albánok előnye. Liechtenstein nem mutatott ellenállást, kapura lövéssel is csak egyszer próbálkozott. A 3–0-s végeredményt Ernest Muci állította be a 67. percben.

Sylvinho csapata sima győzelmet aratott a Haladás Sportkomplexumban, ahol pénteken Azerbajdzsánnal mérkőzik meg.

EB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Albánia–Liechtenstein 3–0 (1–0)

Szombathely, Haladás Sportkomplexum. Vezette: Csonka (magyar)

Albánia: Berisha E. –Mitaj, Ajeti (Kumbulla, 62.), Ismajli (Mihaj, a szünetben), Balliu – Bajrami (Laci, a szünetben), Gjasula, Asllani – Hoxha (Muci, a szünetben), Asani (Berisha M., 76.), Broja (Manaj, 62.). Szövetségi kapitány: Sylvinho (brazil)

Liechtenstein: Ospelt – Kindle (Oberwaditzer, 86.), Goppel, Beck, Wolfinger, Meier (Graber, a szünetben) – Sele (Kranz, 81.), Buchel (Hasler, 89.), Luchinger – Beck (Luque-Notaro, 58.), Saglam (Ospelt, 70.). Szövetségi kapitány: Konrad Funfstuck (német)

Gólszerző: Broja (31.), Asani (47.), Muci (67.)

AZ ALBÁN LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT 27 FŐS, BŐ EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Elhan Kastrati (Cittadella – Olaszország), Thomas Strakosha (Brentford – Anglia), Etrit Berisha (Empoli – Olaszország), Simon Simoni (Eintracht Frankfurt – Németország)

Védők: Iván Balliu (Rayo Vallecano – Spanyolország), Mario Mitaj (Lokomotiv Moszkva – Oroszország), Elseid Hysaj (Lazio – Olaszország), Berat Gjimshiti (Atalanta – Olaszország), Enea Mihaj (Famalicao – Portugália), Marash Kumbulla (Sassuolo – Olaszország), Naser Aliji (Voluntari – Románia), Ardian Ismajli (Empoli – Olaszország), Arlind Ajeti (CFR Cluj – Románia)

Középpályások: Nedim Bajrami (Sassuolo – Olaszország), Qazim Laci (Sparta Praha – Csehország), Ylber Ramadani (Lecce – Olaszország), Kristjan Asllani (Internazionale – Olaszország), Ernest Muci (Besiktas – Törökország), Amir Abrashi (Grasshoppers – Svájc), Medon Berisha (Lecce – Olaszország), Klaus Gjasula (Darmstadt – Németország)

Támadók: Jasir Asani (Kvangdzsu – Dél-Korea), Armando Broja (Fulham – Anglia), Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb – Horvátország), Mirlind Daku (Rubin Kazany – Oroszország), Rey Manaj (Sivasspor – Törökország), Taulant Seferi (Bani Jasz – Egyesült Arab Emírségek)

Szövetségi kapitány: Sylvinho (brazil)

B-CSOPORT

JÚNIUS 15., SZOMBAT

18.00, Berlin: Spanyolország–Horvátország

21.00, Dortmund: Olaszország–Albánia

JÚNIUS 19., SZERDA

15.00, Hamburg: Horvátország–Albánia

JÚNIUS 20., CSÜTÖRTÖK

21.00, Gelsenkirchen: Spanyolország–Olaszország

JÚNIUS 24., HÉTFŐ

21.00, Düsseldorf: Albánia–Spanyolország

21.00: Lipcse: Horvátország–Olaszország